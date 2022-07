الثانية خلال أيام.. الجيش الروسي يتخبط بأوكرانيا ويسقط مقاتلة تابعة له بالخطأ

وطن– قالت صحيفة “ديلي ستار dailystar“، إن الجيش الروسي الذي يتخبط في أوكرانيا، أسقط إحدى مروحياته بالخطأ، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تم إسقاط مروحية “Ka-52 “Alligator التي تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون جنيه إسترليني في منطقة خيرسون بأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وكانت القوات الروسية في المنطقة المحتلة تعرضت لإطلاق نار من ثلاث مروحيات عابرة، قبل أن ترد وتحرز ضربة جيدة لدرجة أنها أسقطت طائرة من السماء.

ولفت التقرير إلى أنه لسوء الحظ، اتضح أن المروحية التي تم إسقاطها هي مروحية روسية تابعة لهم.

وإسقاط طائرة بالنيران الصديقة هذا الأسبوع، هي فقط الواقعة الأحدث في سلسلة محرجة من الحوادث المماثلة.

ففي الأسبوع الماضي ـ بحسب التقرير ـ تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية من طراز “Su-34M” تبلغ قيمتها حوالي 35 مليون جنيه إسترليني من قبل عناصر الجيش الروسي في أوكرانيا.

وكان الجنود يحاولون تدمير منصات إطلاق صواريخ “HIMARS” التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

الجهود الحربية الأوكرانية الناجحة تسببت وقتها في حدوث فوضى بين القوات الروسية، وبدلا من تدمير المنصات الأمريكية. تمكن رجال بوتين فقط من إسقاط قاذفتهم فوق ألتشيفسك في لوهانسك.

وظهرت لقطات للحطام في اليوم التالي، حيث يمكن قراءة عبارة “القوات الجوية الروسية” على جانبها.

في مكان آخر من الحرب، نجحت أنظمة الصواريخ التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا، في تدمير جسر كانت روسيا تستخدمه كطريق إمداد رئيسي.

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، واحدة من أكثر الطائرات الحربية المشاركة في حرب أوكرانيا تطورا. لكن المشكلة أن هذه الطائرة اتضح أنها تابعة لموسكو، وفق وسائل إعلام غربية.

وقال موقع مجلة “فوربس” وقتها، إن الطائرة التي تم إسقاطها هي قاذفة روسية من طراز “سوخوي 34 إم”.

وقد سجل يفغيني بودوبني، أحد مروجي البروباغندا الروسية، مقطع فيديو لإسقاط الطائرة، فوق مدينة ألتشيفسك في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي تحتلها القوات الروسية.

ونشر بودوبني الفيديو، الاثنين، عبر قناته على تيليغرام مع تعليق يقول: ” اللية الماضية أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية هدفا في سماء ألتشيفسك.”

#Ukraine:A Russian Su-34 strike aircraft was shot down, likely in the vicinity of Alchevsk, #Luhansk Oblast.

According to preliminary information, it was likely to be a case of friendly fire. pic.twitter.com/4DIzPE8Y5N

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 18, 2022