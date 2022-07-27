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الثانية خلال أيام.. الجيش الروسي يتخبط بأوكرانيا ويسقط مقاتلة تابعة له بالخطأ

باسل النجار
كتب باسل النجار
الجيش الروسي و أوكرانيا watanserb.com
الجيش الروسي و أوكرانيا
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وطن– قالت صحيفة “ديلي ستار dailystar“، إن الجيش الروسي الذي يتخبط في أوكرانيا، أسقط إحدى مروحياته بالخطأ، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تم إسقاط مروحية “Ka-52 “Alligator التي تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون جنيه إسترليني في منطقة خيرسون بأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وكانت القوات الروسية في المنطقة المحتلة تعرضت لإطلاق نار من ثلاث مروحيات عابرة، قبل أن ترد وتحرز ضربة جيدة لدرجة أنها أسقطت طائرة من السماء.

ولفت التقرير إلى أنه لسوء الحظ، اتضح أن المروحية التي تم إسقاطها هي مروحية روسية تابعة لهم.

وإسقاط طائرة بالنيران الصديقة هذا الأسبوع، هي فقط الواقعة الأحدث في سلسلة محرجة من الحوادث المماثلة.

ففي الأسبوع الماضي ـ بحسب التقرير ـ تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية من طراز “Su-34M” تبلغ قيمتها حوالي 35 مليون جنيه إسترليني من قبل عناصر الجيش الروسي في أوكرانيا.

وكان الجنود يحاولون تدمير منصات إطلاق صواريخ “HIMARS” التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

الجهود الحربية الأوكرانية الناجحة تسببت وقتها في حدوث فوضى بين القوات الروسية، وبدلا من تدمير المنصات الأمريكية. تمكن رجال بوتين فقط من إسقاط قاذفتهم فوق ألتشيفسك في لوهانسك.

وظهرت لقطات للحطام في اليوم التالي، حيث يمكن قراءة عبارة “القوات الجوية الروسية” على جانبها.

في مكان آخر من الحرب، نجحت أنظمة الصواريخ التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا، في تدمير جسر كانت روسيا تستخدمه كطريق إمداد رئيسي.

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روسيا تسقط أقوى مقاتلاتها الحربية بالخطأ

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، واحدة من أكثر الطائرات الحربية المشاركة في حرب أوكرانيا تطورا. لكن المشكلة أن هذه الطائرة اتضح أنها تابعة لموسكو، وفق وسائل إعلام غربية.

وقال موقع مجلة “فوربس” وقتها، إن الطائرة التي تم إسقاطها هي قاذفة روسية من طراز “سوخوي 34 إم”.

وقد سجل يفغيني بودوبني، أحد مروجي البروباغندا الروسية، مقطع فيديو لإسقاط الطائرة، فوق مدينة ألتشيفسك في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي تحتلها القوات الروسية.

ونشر بودوبني الفيديو، الاثنين، عبر قناته على تيليغرام مع تعليق يقول: ” اللية الماضية أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية هدفا في سماء ألتشيفسك.”

وأضاف “طبيعة الهدف ليست واضحة. كرات اللهب واصلت السقوط إلى الأرض لأكثر من دقيقة.”

لكن مقطع فيديو لحطام الطائرة أثبت هويتها، وهي القاذفة سوخوي 34 إم، واحدة من نحو 10 قاذفات حربية فقط من هذا الطراز سلمتها شركة سوخوي للقوات الجوية الروسية، وفقا لموقع مجلة فوربس.

قنابل بوتين “المحرمة” في الحرب ضد أوكرانيا

المصدرديلي ستار dailystar ،فوريس ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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