أول صور لشقيقتين سعوديتين عثر على جثتيهما متحللتين في سيدني مع تعمق لغز الوفاة

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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أول صور للشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال عبدالله السهلي، اللتان تمّ العثور على جثتيهما متحللتين، في شقتهما جنوب غربي مدينة سيدني الاسترالية، مع تعمق لغز الوفاة.

تم العثور على جثتي اسراء عبدالله السهلي (24 عاما)، وآمال عبد الله السهلي (23 عاما)، في مقر سكنهما بالطابق الأول في “كانتربري”، جنوب غرب سيدني، في 7 يونيو.

وقالت المحققة كلوديا ألكروفت يوم الأربعاء إن المحققين يعتقدون أن الفتاتين توفيتا في أوائل مايو. أي قبل شهر من كشف الضباط عن رفاتهم المتحللة.

وقالت إن “المحققين مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون قد شاهد أو قد يكون لديه معلومات عن حركات الشقيقتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهن”.

ولم تحدد الشرطة بعد سبب الوفاة.

وقالت المحققة أولكروفت: “نأمل أن يتمكن شخص ما من مساعدة محققينا – إما من خلال المشاهدة، أو أولئك الذين يعرفون الأختين وقد يكون لديهم بعض المعلومات عن تحركاتهم قبل وفاتهم”.

وأضافت أن مدير شقتهم اتصل بالشرطة في منتصف مارس.

وقالت: “أعتقد أنه كان هناك طعام تم تركه في المناطق المشتركة، وقد اتصل بالشرطة لأنه كان قلقًا بشأنهما”.

وقال ضباط إن الشقيقتين “بدأن على ما يرام” ولم يكن هناك أي إجراء آخر مطلوب ضدهما.

تم العثور على آمال وإسراء في سريرين منفصلين في شقتهما في كانتربري في الطابق الأول في 7 يونيو / حزيران بعد ان تخلفتا عن دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع، وتراكم البريد خارج باب الشقة حيث تقطن الشقيقتان.

أثناء التحقيق الأولي، قالت الشرطة إنه مضى وقت على جثتي الفتاتين في الشقة، ولم تظهر عليها علامات إصابة واضحة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل أستراليا” أن الشقيقتين إسراء وآمال فرّتا من المملكة العربية السعودية في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و 19 عامًا.

لم تكن الشقيقتان على اتصال منتظم بأقاربهما في المملكة، حسبما ذكرت مصادر سابقًا لصحيفة ديلي ميل أستراليا.

حصلت إسراء السهلي على أمر منع العنف، ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في أواخر عام 2018، ولكن تم سحبه لاحقًا في يناير من العام التالي.

في قضية قضائية أخرى، رفع مالك شقة في كانتربري دعوى مدنية ضد اسراء في 13 مايو من هذا العام.

ويمكن للملاك إصدار إخطارات تحذير قانونية للمستأجرين عبر المحكمة المدنية بشأن الإيجار المتأخر قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات لإبعادهم من العقار.

تم اتخاذ هذا الإجراء بعد أربعة أسابيع من توجه ضباط إلى الشقة لإخطار الشقيقتين بالإخلاء، وتم اكتشاف الوفاة المروعة لهما.

ليس من الواضح ما هي المحاولات التي قامت بها شركة العقارات، التي كانت تدير عقد الإيجار، للاتصال بإسراء وشقيقتها خلال الأسابيع التي سبقت العثور على الجثتين.

“هادئتان ودودتان للغاية”

على الرغم من ماضيهما المؤلم، قال سكان محليون إن الشقيقتين كن مبتهجات تجاه الجيران.

ووصفوا الشقيقتين – أحدهما سمراء والأخرى شقراء – بأنهما “هادئتين” و “ودودتين للغاية”.

قالت إحدى المضيفات إن الأختين كانتا تزوران المتجر لجلب المشروبات خلال النهار .

وأضافت: كانت تأتي فتاة واحدة لشراء قهوة مثلجة وأحيانًا مشروب طاقة “أحياناً مرتين أو ثلاث مرات في اليوم”.

وذكرت: لم أخدم أختها أبدًا، لكنني كنت أراهما تسيران في الشارع معًا. عندما علمت بما حدث لهما، شعرت بصدمة شديدة ومرتبكة.

وقالت: “كانت ودودة للغاية. في كل مرة كانت تأتي فيها وتحدثت معها كانت تبتسم. لم تبدو حزينة أبدًا”.

ولم تؤكد وزارة الشؤون الداخلية ما إذا كانت الشقيقتان يطلبن اللجوء في أستراليا.

في عام 2019، وجد تقرير أن حوالي 80 امرأة سعودية حاولن طلب اللجوء في أستراليا في السنوات الأخيرة.

خلص التحقيق إلى أن العديد منهن هربن من قوانين ولاية الرجل في المملكة العربية السعودية، والتي تسمح لأزواجهن وآبائهن وإخوانهن وأعمامهن وأبنائهن بالسيطرة على حياتهنّ.

لا تزال أسباب هروب الشقيقتان من السعودية غير واضحة. ولا تشير صحيفة ديلي ميل أستراليا إلى أن ذلك كان بسبب قوانين الوصاية.