الثلاثاء, يوليو 26, 2022
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هل تالا صفوان شاذة جنسيا؟.. ما لا تعرفه عن المصرية المروجة للمثلية في السعودية

باسل النجار
كتب باسل النجار
تالا صفوان والشذوذ الجنسي watanserb.com
تالا صفوان والشذوذ الجنسي
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وطن– تضج مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ أيام، بأخبار البلوجر المصرية تالا صفوان، المقيمة في المملكة بعد إعلان القبض عليها بتهمة الفعل الفاضح والقيام بإيحاءات جنسية في مقاطع بثتها على مواقع التواصل.

تالا صفوان تروج للشذوذ الجنسي في السعودية

والثلاثاء، قررت النيابة العامة السعودية استمرار حبس المقيمة المصرية تالا صفوان، 5 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب فيديوهات لها تحمل إيحاءات جنسية وتدعو إلى المثلية والشذوذ الجنسي.

ومنذ إعلان هذا الخبر أمس، يتصدر اسم تالا صفوان قوائم البحث بمحركات جوجل، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن البلوجر المصرية وحياتها الخاصة.

ونحاول في هذا التقرير رصد ما وراء الكواليس في قضية تالا صفوان، وكشف جانبا من حياتها الشخصية وحقيقة ما يتداول بشأنها.

وفي البداية نشير إلى أن تالا هي فتاة مصرية ولدت عام 2002 في مدينة جدة، وتقيم في المملكة العربية السعودية منذ ولادتها.

وتتهم تالا صفوان من قبل البعض بالترويج للشذوذ الجنسي، من خلال المحتوى الخادش الذي تقدمه.

وفي هذا السياق قال صانع المحتوى محمد ستاليون، إنه نشر مقطع عن تالا في قناته باليوتيوب قبل عام، يحذر فيه الأطفال والشباب منها.

وتابع موضحا:”وصكتني بسترايك وجاني انذار ٣ شهور من اليوتيوب وحذف للمقطع. عشان تكلمت عن مقطع لها تشجع البنات يشوفون مشاهد اباحية في النتفليكس وتحدد لهم الحلقة والوقت بالتحديد عشان يشوفون اللقطات!!.”

وتحظى حساباتها على مواقع التواصل بمتابعة كبيرة حيث يتخطى متابعوها المليون شخص، بسبب ما تطرحه من مواضيع مثيرة للجدل وخاصة في أمر الجنس.

وبدأت شهرتها عندما ركزت في طرحها على إثارة الغرائز، واللعب على جب متابعيها من خلال المحتوى الجنسي.

كما عرفت تالا بتقديمها محتوى ترفيهي، وبعض المقاطع الموجهة إلى الأطفال والمراهقين.

من هي تالا صفوان؟

وتسبب ظهور تالا صفوان، في مقطع الفيديو الأخير الذي حمل إيحاءات جنسية صريحة وفاضحة، في إلقاء السلطات السعودية القبض عليها وتحويلها للتحقيق.

وكانت تالا تستخدم إيحاءات خادشة خلال حديثها مع إحدى صديقاتها، وتعمدت عبر البث المباشر توجيه عبارات تحمل إيحاءات جنسية.

وتجاوزت بعض مقاطع الفيديو التي تنشرها تالا صفوان على حسابها بـ”تيك توك” أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

كما تتجنب تالا عرض حياتها الشخصية في المقاطع التي تصورها، وتعرض فقط قصصا تقوم بسردها أثناء تجولها بعدة دول.

وبسبب الفيديو الأخير الذي نشرته تالا، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدا عليها بل وانتشر على تويتر هاشتاج يحمل اسم “تالا تسيء للمجتمع”

فيديو تالا صفوان الفاضح

وبعد انتشار المقطع، أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض تالا صفوان، بتهمة استخدام إيحاءات خادشة للحياء خلال بث مباشر رفقة إحدى الفتيات.

وفي بيان لها قالت السلطات السعودية أن تالا صفوان ظهرت في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

وأشار البيان إلى أنه تم إيقاف المواطنة المصرية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة السعودية.

وأكد الأمن العام السعودي أن الفيديو احتوى على مضامين وإيحاءات جنسية خادشة للآداب العامة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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