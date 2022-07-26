هل تالا صفوان شاذة جنسيا؟.. ما لا تعرفه عن المصرية المروجة للمثلية في السعودية

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وطن– تضج مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ أيام، بأخبار البلوجر المصرية تالا صفوان، المقيمة في المملكة بعد إعلان القبض عليها بتهمة الفعل الفاضح والقيام بإيحاءات جنسية في مقاطع بثتها على مواقع التواصل.

تالا صفوان تروج للشذوذ الجنسي في السعودية

والثلاثاء، قررت النيابة العامة السعودية استمرار حبس المقيمة المصرية تالا صفوان، 5 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب فيديوهات لها تحمل إيحاءات جنسية وتدعو إلى المثلية والشذوذ الجنسي.

#تالا_صفوان عزيزتي المقيمة:✋✋ دخلتي بلادنا بنظام وقانون ..

لذلك تكلمي بإسمك..

وانشري حساباتك بإسم دولتك الحقيقية ..

ولاتتقمصين دور السعودية وتتقنين لهجتنا وتنشرين الفساد في الارض بإسم السعوديات..

مثل هذه التافهة

قبحك الله من كاذبة منتحلة pic.twitter.com/p3DCEHWb4C — A97 (@a9pq7) July 25, 2022

ومنذ إعلان هذا الخبر أمس، يتصدر اسم تالا صفوان قوائم البحث بمحركات جوجل، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن البلوجر المصرية وحياتها الخاصة.

ونحاول في هذا التقرير رصد ما وراء الكواليس في قضية تالا صفوان، وكشف جانبا من حياتها الشخصية وحقيقة ما يتداول بشأنها.

وفي البداية نشير إلى أن تالا هي فتاة مصرية ولدت عام 2002 في مدينة جدة، وتقيم في المملكة العربية السعودية منذ ولادتها.

وتتهم تالا صفوان من قبل البعض بالترويج للشذوذ الجنسي، من خلال المحتوى الخادش الذي تقدمه.

وفي هذا السياق قال صانع المحتوى محمد ستاليون، إنه نشر مقطع عن تالا في قناته باليوتيوب قبل عام، يحذر فيه الأطفال والشباب منها.

وتابع موضحا:”وصكتني بسترايك وجاني انذار ٣ شهور من اليوتيوب وحذف للمقطع. عشان تكلمت عن مقطع لها تشجع البنات يشوفون مشاهد اباحية في النتفليكس وتحدد لهم الحلقة والوقت بالتحديد عشان يشوفون اللقطات!!.”

#تالا_صفوان

نزلت عنها مقطع في قناتي باليوتيوب قبل سنة احذر الاطفال و الشباب منها و صكتني بسترايك و جاني انذار ٣ شهور من اليوتيوب و حذف للمقطع عشان تكلمت عن مقطع لها تشجع البنات يشوفون مشاهد اباحية في النتفليكس و تحدد لهم الحلقة و الوقت بالتحديد عشان يشوفون اللقطات !! — محمد | ستاليون (@stallion_74) July 24, 2022

وتحظى حساباتها على مواقع التواصل بمتابعة كبيرة حيث يتخطى متابعوها المليون شخص، بسبب ما تطرحه من مواضيع مثيرة للجدل وخاصة في أمر الجنس.

وبدأت شهرتها عندما ركزت في طرحها على إثارة الغرائز، واللعب على جب متابعيها من خلال المحتوى الجنسي.

كما عرفت تالا بتقديمها محتوى ترفيهي، وبعض المقاطع الموجهة إلى الأطفال والمراهقين.

سنين بالتواصل الاجتماعي ولم تعترف انها مصريه واذا سألوها قالت انا جداويه ⁉️

انتحال الجنسية السعودية من #مشاهير_الفلس يجب ان يوضع له حد نهائي#تالا_صفوان pic.twitter.com/EBDDnhwKVz — سعد شيبان | MBS (@ssg1___) July 26, 2022

من هي تالا صفوان؟

وتسبب ظهور تالا صفوان، في مقطع الفيديو الأخير الذي حمل إيحاءات جنسية صريحة وفاضحة، في إلقاء السلطات السعودية القبض عليها وتحويلها للتحقيق.

وكانت تالا تستخدم إيحاءات خادشة خلال حديثها مع إحدى صديقاتها، وتعمدت عبر البث المباشر توجيه عبارات تحمل إيحاءات جنسية.

وتجاوزت بعض مقاطع الفيديو التي تنشرها تالا صفوان على حسابها بـ”تيك توك” أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

كما تتجنب تالا عرض حياتها الشخصية في المقاطع التي تصورها، وتعرض فقط قصصا تقوم بسردها أثناء تجولها بعدة دول.

#تالا_صفوان

مقززة كانت تعرف ان اغلب متابعينها تحت السن القانوني مع ذلك مستمرة في القذارة ، نتمنى تتعاقب وتترحل عشان تكون عظة وعبرة للي نفس نوعيتها pic.twitter.com/x2woojF5iT — Lama (@_Lllami) July 25, 2022

وبسبب الفيديو الأخير الذي نشرته تالا، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدا عليها بل وانتشر على تويتر هاشتاج يحمل اسم “تالا تسيء للمجتمع”

فيديو تالا صفوان الفاضح

وبعد انتشار المقطع، أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض تالا صفوان، بتهمة استخدام إيحاءات خادشة للحياء خلال بث مباشر رفقة إحدى الفتيات.

وفي بيان لها قالت السلطات السعودية أن تالا صفوان ظهرت في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

وأشار البيان إلى أنه تم إيقاف المواطنة المصرية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة السعودية.

وأكد الأمن العام السعودي أن الفيديو احتوى على مضامين وإيحاءات جنسية خادشة للآداب العامة.