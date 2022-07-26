نوبة هلع لمضيفة طيران تفاجأت بـ”رأس أفعى” في وجبة طعامها (فيديو)

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وطن- كشفت صحيفة “nypost” تفاصيل صادمة عن واقعة اكتشاف مضيفة طيران تركية، لرأس ثعبان في وجبة طعام كانت تتناولها على متن الطائرة.

رأس أفعى في وجبة مضيفة طيران

وذكر تقرير الصحيفة الذي ترجمته (وطن) أن مضيفة طيران تركية تُركت مذعورة بعد أن زُعم أنها اكتشفت رأس ثعبان في وجبتها على متن الطائرة.

وتسبب مقطع فيديو وثق الواقعة ويوضح تواجد رأس الثعبان داخل مكونات الوجبة، في موجة هلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ورد، فإن الحادثة الصادمة قد وقعت يوم، 21 يوليو الجاري، على متن رحلة “صن إكسبرس” من أنقرة في تركيا، إلى “دوسلدورف” بألمانيا وفقًا لموقع الرحلة.

وكانت مضيفة الطيران قد بدأت للتو في تناول وجبتها، وبعد عدة معالق أكلتها، اكتشفت رأس الثعبان داخل الطعام، لتصاب بذعر شديد.

وتبدأ اللقطات في الفيديو والتي نشرها موقع الأخبار التركي “Gazete Duvar”، بمشهد الوجبة من (البطاطا والطماطم والخضروات المتنوعة). إلا أنه ومع تكبير الصورة بعد ذلك يظهر رأس الثعبان المقطوع بجانب عناصر الوجبة بشكل مموه.

وكشفت مضيفة الطيران أن الصدمة الحقيقية لديها، هي أنها تناولت جزء كبير من الأفعى تقريبا.

بيان توضيحي من شركة الطيران

وأصدر متحدث باسم الشركة آنذاك، بيانًا لوسائل الإعلام التركية بشأن الواقعة.

وجاء في بيان الشركة: “من أهم أولوياتنا أن تكون الخدمات التي نقدمها لضيوفنا على متن طائراتنا من أعلى مستويات الجودة وأن يتمتع ضيوفنا وموظفونا بتجربة طيران مريحة وآمنة”.

وتابع أن “الادعاءات والمشاركات في الصحافة بشأن خدمة الطعام على متن الطائرة غير مقبولة على الإطلاق.”

وأضافت شركة الطيران أن “تحقيقًا مفصلاً قد بدأ” في الواقعة، بينما أوقفت الشركة توريد الوجبات من المصدر الذي تتعامل معه الشركة، حتى يصلوا إلى حقيقة مشكلة التلوث المزعومة.

شركة التموين تنفي مسؤوليتها عن الواقعة

ومع ذلك ، تدعي شركة Sancak Inflight Services ، شركة التموين التي تزود SunExpress في أنقرة ، أن رأس الثعبان مستحيل أن يأتي من مطبخ الشركة بسبب بروتوكولاتها الصارمة.

وأصرت شركة الإمدادات الغذائية على ذلك بقولها: “لم نستخدم أيًا من الأجسام الغريبة التي يفترض أنها كانت موجودة في الطعام عند الطهي (بسبب الظروف التقنية والحرارية المستخدمة في مرافق تقديم الطعام على متن الطائرة)”.

ويشار إلى أن هذه ليست أول فضيحة لسلامة الأغذية في شركة SunExpress ، حيث سبق أن تلقت شكاوى من الزبائن بشأن تواجد “القواقع والخنافس” في وجبات الطعام.

وفي حادث تلوث مثير للاشمئزاز الأسبوع الماضي ، زُعم أن مراهقة أمريكية اكتشفت سيجارة نصف مدخنة في بطاطس برجر كنج الدجاج أثناء تناولها.