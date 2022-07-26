مشاجرة نسائية في السعودية وفيديو فاضح على طريق عام (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم، يوثق مشاجرة نسائية على طريق عام في المملكة.

مشاجرة نسائية في السعودية

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) المشاجرة بين عدد من النساء داخل سيارتين على الطريق، وكانا تسير بسرعة كبيرة.

#مساء_الخير مطارده نسائيه تنتهي بحادث مروري مروع

ليه كذا طيب 🤔 pic.twitter.com/d3wq5mDqu7 — ABO RAMA (@Azx49012) July 24, 2022

وكان لافتا خروج امرأة بنصف جسدها من السيارة، وقابلتها سيدة أخرى بنفس الفعل في السيارة المقابلة، ليبدأ التراشق اللفظي بينهما.

وعندما اشتد وطيس المشاجرة حاولت سائقة السيارة الاقتراب من السيارة الأخرى، لإعطاء الفرصة للسيدة التي خرجت بنصف جسدها من الشباك للاعتداء على السيدة بالسيارة الأخرى.

إلا أن اختلال توازن السيارة تسبب بتصادمها مع الأخرى، ما نتج عنه انحراف مسارهما ووقوع حادث على الطرق السريع.

مطاردة نسائية على طريق عام تنتهي بحادث مروع!! المشكلة أصبحت مشكلتين..

تفحيط الشباب بالسيارات وما انتج عنها في السنين السابقة من وفيات واليوم يزيد الطين بلة.. الشابات يكملن الناقص

اللهم لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا#صباح_الخير pic.twitter.com/67hE0A22pa — عبدالرحمن سعد الحارثي (@a_s_Harthi) July 24, 2022

ولم يكشف متدالوا هذا المقطع عن مكان وقوع الحادث تحديدا، مشيرين بشكل عام إلى أنه وقع في السعودية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص هذه الواقعة من قبل السلطات السعودية.

غضب واسع على مواقع التواصل

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين استنكروا قيام الفتيات بمثل هذه الأفعال.

وفي هذا السياق كتب عبدالرحمن الحارثي:”المشكلة أصبحت مشكلتين..

تفحيط الشباب بالسيارات وما انتج عنها في السنين السابقة من وفيات. واليوم يزيد الطين بلة.. الشابات يكملن الناقص.. اللهم لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا.”

مصرية تقوم بإيحاءات جنسية عبر بث مباشر في الرياض

وفي سياق آخر أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، القبض على سيدة مصرية مقيمة في الرياض، بعد ظهورها في فيديو فاضح وعبر بث مباشر، حيث اشتمل المقطع على إيحاءات جنسية صريحة.

#تالا_صفوان انقبض عليها اليوم بسبب انها طلعت في بث مع بنت.. الفيديو جداً عادي مش شايفه اي حاجه غلط! والمصيبه التانيه كاتبين انها مصريه.. والمصرية يعني فيها ايه؟ pic.twitter.com/PFAHKIKhOk — DALIA | تحيا مصر ✌🏼🇪🇬 (@Dalia_901) July 25, 2022

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد ألقت شرطة الرياض، القبض على سيدة مصرية مقيمة في المملكة، بعدما ظهرت في بث مباشر على مواقع التواصل تتحدث لأخرى بمضامين وإيحاءات جنسية.

وخلال فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على “سناب شات”، أكد المتحدث الأمني أن الفيديو احتوى على عبارات أو إيحاءات خادشة للآداب العامة.

وأوضح أنه جرى القبض على المواطنة المصري واتخاذ الإجراءات النظامية بحق السيدة المصرية وإحالتها إلى النيابة العامة.