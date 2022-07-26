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مشاجرة نسائية في السعودية وفيديو فاضح على طريق عام (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
مشاجرة نسائية في السعودية watanserb.com
مشاجرة نسائية في السعودية
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم، يوثق مشاجرة نسائية على طريق عام في المملكة.

مشاجرة نسائية في السعودية

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) المشاجرة بين عدد من النساء داخل سيارتين على الطريق، وكانا تسير بسرعة كبيرة.

وكان لافتا خروج امرأة بنصف جسدها من السيارة، وقابلتها سيدة أخرى بنفس الفعل في السيارة المقابلة، ليبدأ التراشق اللفظي بينهما.

وعندما اشتد وطيس المشاجرة حاولت سائقة السيارة الاقتراب من السيارة الأخرى، لإعطاء الفرصة للسيدة التي خرجت بنصف جسدها من الشباك للاعتداء على السيدة بالسيارة الأخرى.

إلا أن اختلال توازن السيارة تسبب بتصادمها مع الأخرى، ما نتج عنه انحراف مسارهما ووقوع حادث على الطرق السريع.

ولم يكشف متدالوا هذا المقطع عن مكان وقوع الحادث تحديدا، مشيرين بشكل عام إلى أنه وقع في السعودية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص هذه الواقعة من قبل السلطات السعودية.

غضب واسع على مواقع التواصل

وتسبب هذا المقطع بموجة غضب على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين استنكروا قيام الفتيات بمثل هذه الأفعال.

وفي هذا السياق كتب عبدالرحمن الحارثي:”المشكلة أصبحت مشكلتين..
تفحيط الشباب بالسيارات وما انتج عنها في السنين السابقة من وفيات. واليوم يزيد الطين بلة.. الشابات يكملن الناقص.. اللهم لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا.”

مصرية تقوم بإيحاءات جنسية عبر بث مباشر في الرياض

وفي سياق آخر أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، القبض على سيدة مصرية مقيمة في الرياض، بعد ظهورها في فيديو فاضح وعبر بث مباشر، حيث اشتمل المقطع على إيحاءات جنسية صريحة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد ألقت شرطة الرياض، القبض على سيدة مصرية مقيمة في المملكة، بعدما ظهرت في بث مباشر على مواقع التواصل تتحدث لأخرى بمضامين وإيحاءات جنسية.

وخلال فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على “سناب شات”، أكد المتحدث الأمني أن الفيديو احتوى على عبارات أو إيحاءات خادشة للآداب العامة.

وأوضح أنه جرى القبض على المواطنة المصري واتخاذ الإجراءات النظامية بحق السيدة المصرية وإحالتها إلى النيابة العامة.

فيديو فاضح لمصرية في الرياض وإيحاءات جنسية عبر بث مباشر (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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