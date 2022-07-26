الرئيسيةحياتناليس 9 .. الأذكياء فقط سيكتشفون عدد الدلافين الحقيقي في هذه الخدعة...
حياتنا

ليس 9 .. الأذكياء فقط سيكتشفون عدد الدلافين الحقيقي في هذه الخدعة البصرية!

سيثبت هذا الوهم البصري ما إذا كان لديك معدل ذكاء مرتفع

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الدلافين في وهم بصري watanserb.com
الدلافين في وهم بصري
- Advertisement -

وطن – سيثبت هذا الوهم البصري ما إذا كان لديك معدل ذكاء مرتفع أم لا، اعتمادًا على عدد الدلافين التي يمكنك العثور عليها.

لن يتمكن من تحديد جميع الدلافين “المتخفية” في هذه الصورة سوى القراء ذوي معدل الذكاء المرتفع.

وهم بصري - دلافين
وهم بصري – دلافين

إلقاؤك نظرة سريعة على هذه الصورة، سيجعلك تعتقد أنه لا يوجد سوى تسعة دلافين!

ولكن عندما تلقي نظرة فاحصة وتبدأ في فحص الصورة عن كثب، ستبدأ الدلافين في الكشف عن نفسها.

تم نشر الوهم البصري على TikTok وأدى إلى جنون المشاهدين لأنهم فشلوا في تخمين العدد الصحيح من الدلافين في الصورة.

@viral.memes.of.tiktok #dolphin #dolphins #puzzle #puzzles #puzzletok #illusion #opticalillusion #puzzlegame #meme #ocean #trick #tricks #confused #highiq #smart #savant #iq ♬ original sound – viral.memes.of.tiktok

في الصورة، العديد من الدلافين تتخفى فوق بعضها البعض ويمكن العثور عليها بواسطة ذيول وزعانف متعددة قريبة بشكل لا يصدق من بعضها.

يختبئ البعض الآخر على الدلافين الأكثر وضوحًا ، والتي يشار إليها من خلال الخطوط العريضة لها وظهور أعينها.

إذا كنت ذكيًا بما يكفي، فستكتشف أن هناك 17 دلافينًا مخبأة في هذه الصورة المحيرة.بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية

أخبرنا، هل استطعت عدّ الدلافين واكتشاف كم عددها الصحيح!؟

المصدرنيويورك بوست - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا