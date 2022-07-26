ليس 9 .. الأذكياء فقط سيكتشفون عدد الدلافين الحقيقي في هذه الخدعة البصرية!

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وطن – سيثبت هذا الوهم البصري ما إذا كان لديك معدل ذكاء مرتفع أم لا، اعتمادًا على عدد الدلافين التي يمكنك العثور عليها.

لن يتمكن من تحديد جميع الدلافين “المتخفية” في هذه الصورة سوى القراء ذوي معدل الذكاء المرتفع.

إلقاؤك نظرة سريعة على هذه الصورة، سيجعلك تعتقد أنه لا يوجد سوى تسعة دلافين!

ولكن عندما تلقي نظرة فاحصة وتبدأ في فحص الصورة عن كثب، ستبدأ الدلافين في الكشف عن نفسها.

تم نشر الوهم البصري على TikTok وأدى إلى جنون المشاهدين لأنهم فشلوا في تخمين العدد الصحيح من الدلافين في الصورة.

في الصورة، العديد من الدلافين تتخفى فوق بعضها البعض ويمكن العثور عليها بواسطة ذيول وزعانف متعددة قريبة بشكل لا يصدق من بعضها.

يختبئ البعض الآخر على الدلافين الأكثر وضوحًا ، والتي يشار إليها من خلال الخطوط العريضة لها وظهور أعينها.

إذا كنت ذكيًا بما يكفي، فستكتشف أن هناك 17 دلافينًا مخبأة في هذه الصورة المحيرة.بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية

أخبرنا، هل استطعت عدّ الدلافين واكتشاف كم عددها الصحيح!؟