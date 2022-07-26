في تحدٍ لملك البحرين.. هذا ما حدث بحفل وداع الوزيرة المُقالة مي آل خليفة (فيديو)

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وطن– نظم الموظفون بوزارة الثقافة البحرينية وهيئة البحرين للثقافة والآثار، حفل وداع تكريمي للشيخة مي آل خليفة، وزيرة الثقافة التي أقالها ملك البحرين حمد بن عيسى، لرفضها التطبيع من خلال رفض مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة.

حفل توديع الشيخة مي آل خليفة

وأظهر مقطع فيديو متداول جانبا من هذا الاحتفال الذي حضره جميع موظفي الوزارة، لوداع مي آل خليفة وتكريمها.

جانب من وداع الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار السابقة التي أقيلت لأنها رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي بالمنامة. وداع يليق بها وموقفها سيبقى محفوراً في الذاكرة. pic.twitter.com/U4HLiz0KCw — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) July 26, 2022

واعتبر هذا الحفل بمثابة رفض للتطبيع مع الاحتلال وتحدي لملك البحرين الذي أقال الشيخة مي، الرافضة للتطبيع.

ولم يتمالك العديد من الموظفين بوزارة الثقافة البحرينية، دموعهم أثناء توديع الوزيرة المقالة.

وتبادلت مي آل الخليفة الأحضان مع عدد من الموظفات اللائي ظهرن يبكين لرحيلها، فيما علت تصفيقات الحضور.

في حفل وداع الشيخه مي آل خليفه .. ودموع موظفيها لوداعها تدل على الأثر الجميل اللي تركت في قلوبهم. أثر فيني المشهد وايد 💔 🥺 pic.twitter.com/D2C4c6E2Df — سعاد الشيخ (@SuadAlsheikh) July 26, 2022

وتوجهت وزيرة الثقافة المقالة بكلمة للحضور، شكرتهم فيها على مشاعرهم النبيلة وحفل التكريم، مشيدة بالفترة التي جمعتها بهم في العمل.

“شكرا مي” وحملة تضامن واسعة

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، احتفت بوزيرة الثقافة البحرينية المقالة بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

ودشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر وسما بعنوان “شكرا مي” احتل صدارة الوسوم الأكثر تداولا في البحرين ودول الخليج، عبروا من خلاله عن دعمهم لها ووقوفهم بجانبها.

كما أشاد النشطاء بتصرف مي آل خليفة، الذي وصفوفه بـ القوي والشجاع في عصر الانبطاح للكيان الصهيوني.

إقالة مي آل خليفة

وكانت الشيخة مي كانت قد أعلنت خبر إقالتها بشكل غير مباشر، قبل أيام في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا — ميّ بنت محمد (@Mai_AlKhalifa) July 22, 2022

وكتبت الشيخة مي في تغريدتها بتاريخ، 22 يوليو الجاري ما نصه:”من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا.”

ليتأكد بعدها خبر إقالتها من قبل ملك البحرين، بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة.

وأفاد موقع “i24NEWS” في تقرير له، بأنه استطاع التأكد من صحة تلك الواقعة من مصدر إسرائيلي رفيع، لكنه لم يسمه.

كما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأن الشيخة مي بنت محمد رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتان نائيه، خلال مراسم دفن والد السفير الأمريكي لدى المنامة، في 16 يونيو.

ونقلت الصحيفة بأن الوزيرة غادرت منزل السفير الأمريكي وطلبت عدم نشر أي صور لها في العزاء.

وبينما تؤكد الصحافة الإسرائيلية هذه الواقعة، فقد نفى مصدر مسؤول بمركز الاتصال البحريني، صحة التفسيرات التي ربطت بين إقالة الوزيرة الوزيرة وإسرائيل.

وحذر المصدر ذاته من اتباع التأويلات والتفسيرات الخاطئة بشأن التعديل الوزاري الأخير والذي طال مناصب قيادية عدة.

وأوضح بأن “استبدال الوزيرة جاء في إطار تعديل وزاري واسع شمل 17 منصبا وزاريا”.