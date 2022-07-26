فيلم “الخيمة 56” عن زوجات اللاجئين السوريين.. مشاهد إباحية وألفاظ نابية تثير الغضب

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وطن – قدم الفنان السوري علاء الزعبي اعتذارا لأهل محافظة درعا عقب إثارته موجة من الغضب بعد قيامه ببطولة فيلم “خيمة 56” الذي حمل إساءة بالغة لأبناء المحافظة، بألفاظه ومشاهده الجنسية.

وقال “الزعبي” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أتوجّه برسالة من القلب إلى القلب، لأهل حوران، عشيرتي، وسندي، الذي أرفع رأسي بهم دائماً وأبداً. أنا واحد منكم، وما يزعجكم يزعجني. ويبدو أن ما حدث سوء تقدير مني، وجلّ من لا يخطئ”.

وعبّر الممثل عن تقديره للاجئين: “بالنهاية؛ اللاجئون هم أهلنا، وناسنا وقرايبنا. نحن مقصرون معهم كثيراً”.

وتابع: “أقدم اعتذاري لكل شخص أحس بالإساءة من موضوع الفيلم، أو طريقة الطرح، أو حتى بعض الكلمات غير المناسبة”.

وختم بالقول: “الفيلم سيزال من مواقع التواصل الاجتماعي في أقرب وقت، والقائمون على الفيلم يشتغلون على هذا الأمر”.

غضب مواقع التواصل

وكان الفيلم قد أثار غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من أبناء محافظة درعا الجنوبية السورية، حيث يستخدم الفيلم لهجة حوران في تصوير قصة، اعتُبرت هي الأخرى إساءة للاجئين السوريين.

نسبة العُهر في دراما #نظام_الأسد تتجاوز الـ56%

وحياة الفنانين الموالين للنظام كلّا 69 😑#خيمة_٥٦ #خيمة_56 — Saeed Alyousef (@S_Alyoussef) July 26, 2022

ويتحدث الفيلم عن محاولات رجال المخيم ونسائه الدؤوبة لحل مشكلة اختلاء الأزواج بزوجاتهم في ظل ظروف المخيم العاصفة، وفي ظل ازدحام خيام اللاجئين بأعداد تفوق طاقتها.

وبحسب الفيلم اقترحت الزوجات في المخيم تخصيص غرف ليختلي فيها المتزوجون، ليصور لاحقا كيف راح الأزواج يتسللون إليها، وكيف أنها لم تنج من عيون وملاحقات الأولاد المتلصّصين.

#خيمة_56 الي ما بيقدر على الحمار بيمسك باابرتعة، هكذا عمل السفلة القائمين على الفلم بدل من تسليط الضوء عن سبب اللجوء (إجرام الأسد وميليشياته) راحوا يبحثون عن الشهرة بالاساءة لشرف وكرامة اللاجئين. انتقام ممن قام بالثورة أهل #حوران.

سنبقى شوكة في حلوقكم — T. ALHARIRI (@ibnalhurak) July 26, 2022

شرف الحورانيات

وشهد الفيلم عرض مشاهد حميمة، وكلمات بذيئة، اعتُبرت خادشة للحياء، بل اعتُبر الفيلم إباحياً، وإساءة لـ “شرف الحورانيات”.

#سيف_الشيخ_نجيب

لم ترى عيني ولم أسمع في اذني أحقر وأوشخ من هذا الفيلم #خيمة_٥٦ شوهتو سمعة الشعب السوري ولكن ألى متى سوف تستمرون أصبحت #سوريا مركز لتجربة الأسلحة والدمار والخراب والظلم الان تأتي انت بهذا العلم فعلا انت لست سوى مجرد مجرم تستحق العقاب والشنق — محمد عبدو (@mhmdbdw27654432) July 26, 2022

وقدم القائمون على الفيلم والمنشور على “يوتيوب” الفيلم على أنه يدور حول احترام المرأة لكيانها كإنسانة، وحقها في الحصول على الخصوصية في علاقتها الحميمة مع زوجها بعيداً عن أعين المحيطين بها، خاصة الأطفال، في بيئة يبدو ذاك الطلب شبه مستحيل.

حضرته من يومين ودمي صار يغلي! … أنذل شتيمة وشماتة بحق الشعب السوري اللي تهجر. بيستعرض اللاجئين اللي آثروا الخيمة والموت ولا المذلة، بيستعرضهن #خيمة_٥٦ كأقل من حيوانات همها الوحيد الجنس. وبيتجاهل تماما يذكر مين هجرهن وشردهن. حقارة #صفاء_سلطان الفلسطينية اللاجئة تفوق الوصف. تفه! https://t.co/9j48APAELH — Rami Emad (@AstroRamiEmad) July 25, 2022

يذكر أن الفيلم من إخراج سيف شيخ نجيب، تأليف سندس برهوم، بطولة صفاء سلطان، نوارة يوسف، علاء الزعبي، شادي الصفدي، سارة الطويل، وليم سيجري.