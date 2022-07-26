فيديو مؤثر لرجل أعمال سعودي يحتفي بعامل مصري مسن يشعل مواقع التواصل

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر وفاء رجل أعمال سعودي وأبنائه مع عامل مصري أمضى عندهم نحو 40 عاما.

وفقا لما هو متداول، فقد أقام رجل الاعمال السعودي خالد السعود حفل لتوديع العامل المصري شوقي عباس سمان بمنزله في مكة المكرمة، بحضور أصدقائه، حيث قبّل رأسه ثم قام أولاده بتقبيل يده تعبيرا عن تقديرهم له؛ لأنه عاشرهم منذُ الصغر.

وبحسب الفيديو، لم يتمالك “سمان” نفسه وأجهش بالبكاء، مما انعكس على الحضور وبدأوا بالبكاء أيضًا، في موقف وصفوه بالوفاء في حسن التعامل.

الفيديو الذي جاء منه الخبر

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رجل الاعمال خالد السعود قصه وفاء عمرها ٤٠ عاما في احتفاليه الوداع للعم شوقي سمان الذي عاش معه قصه حياه طويله الحب والوفاء عنوان جميل pic.twitter.com/a99LuBlDMg — أحمد سعيد طنطاوي (@ahmedtantawi) July 25, 2022

ووفقا لوسائل إعلام سعودية فإن المصري ‫شوقي عباس سمان‬، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قرر العودة إلى بلاده من أجل قضاء ما بقي من عمره مع أسرته.

وقدم له رجل الأعمال السعودي مكافأة مالية مجزية، بعد تقطيع كعكة حفل الوداع، والتي أعقبتها مأدبة العشاء.

كما ألقى شوقي عباس كلمة عبّر فيها عن حزنه الشديد لمغادرته نظرا لظروفه العائلية، مشيدا بحسن تعامل الجميع معه وجزيل العطايا التي منحت له وقد امتلأت عيناه بالدموع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع المتداول، حيث أثنوا على كرم وأخلاق رجل الأعمال وأبنائه ووفاء العامل المصري.

وفي هذا السياق، قال المستشار السعودي عبد العزيز اندجاني: “عم شوقي سمان الرجل الوفي الذي عاش ٤٠ عاما يحب هذا الوطن واهله في احتفاليه الوداع التي اقامها رجل الاعمال خالد السعود نعم هو الوفاء والحب بكينا لرحيله لكننا فرحنا لانه سيعود لاسرته الجميله بعد ان اطلقنا عليه الرجل الوفي والامين وتظل السعوديه وطن لكل الاوفياء”.

عم شوقي سمان الرجل الوفي الذي عاش ٤٠ عاما يحب هذا الوطن واهله في احتفاليه الوداع التي اقامها رجل الاعمال خالد السعود نعم هو الوفاء والحب بكينا لرحيله لكننا فرحنا لانه سيعود لاسرته الجميله بعد ان اطلقنا عليه الرجل الوفي والامين وتظل السعوديه وطن لكل الاوفياء pic.twitter.com/akj0TcAufp — المستشار عبدالعزيز اندجاني (@AAndjany) July 25, 2022

كما أشاد الدكتور احمد بن فهد السيف بما حدث قائلا: “أقام اخي رجل الأعمال خالد السعود وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم مصري عمل لديهم لمدة 40 عاما، وذلك قبل أن يغادر المملكة ويتوجه إلى بلاده. في لقطة أثرت في مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر في السعودية و مصر”.

أقام اخي رجل الأعمال خالد السعود وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم #مصري عمل لديهم لمدة 40 عاما، وذلك قبل أن يغادر #المملكة ويتوجه إلى بلاده. في لقطة أثرت في مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر في #السعودية و #مصر pic.twitter.com/8LNWBZvGbs — د.احمد بن فهد السيف (@saudimax1) July 25, 2022

كما أشد المغرد محمد سعدالدين بما فعله رجل الاعمال قائلا: “الشيخ خالد السعود شخصية متحرمة جداً كل من تعامل معه يذكر بالخير جزاك الله خير يا ابو فهد”.

الشيخ خالد السعود شخصية متحرمة جداً كل من تعامل معه يذكر بالخير جزاك الله خير يا ابو فهد https://t.co/d7xD3S9FSz — أســـ👑ــمر 🇵🇸 (@m_saadin14) July 25, 2022

وعلق عبدالله الطويلعي على الفيديو قائلا: “لحظات الوفاء من أسرة سعودية لمقيم مصري قبل مغادرته السعوديه عاش معهم ٤٠ سنه في مكة وقام رب الأسرة رجل الأعمال السعودي خالد السعود بتقبيل رأس العامل المصري وقام أبنائه بتقبيل يد العامل المصري هذا التالف بين الشعب السعودي والشعب المصري اللهم دم المحبة بينهما”.