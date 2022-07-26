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حياتنا

فيديو مؤثر لرجل أعمال سعودي يحتفي بعامل مصري مسن يشعل مواقع التواصل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تكريم عامل مصري watanserb.com
تكريم عامل مصري في السعودية
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر وفاء رجل أعمال سعودي وأبنائه مع عامل مصري أمضى عندهم نحو 40 عاما.

وفقا لما هو متداول، فقد أقام رجل الاعمال السعودي خالد السعود حفل لتوديع العامل المصري شوقي عباس سمان بمنزله في مكة المكرمة، بحضور أصدقائه، حيث قبّل رأسه ثم قام أولاده بتقبيل يده تعبيرا عن تقديرهم له؛ لأنه عاشرهم منذُ الصغر.

وبحسب الفيديو، لم يتمالك “سمان” نفسه وأجهش بالبكاء، مما انعكس على الحضور وبدأوا بالبكاء أيضًا، في موقف وصفوه بالوفاء في حسن التعامل.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية فإن المصري ‫شوقي عباس سمان‬، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قرر العودة إلى بلاده من أجل قضاء ما بقي من عمره مع أسرته.

وقدم له رجل الأعمال السعودي مكافأة مالية مجزية، بعد تقطيع كعكة حفل الوداع، والتي أعقبتها مأدبة العشاء.
كما ألقى شوقي عباس كلمة عبّر فيها عن حزنه الشديد لمغادرته نظرا لظروفه العائلية، مشيدا بحسن تعامل الجميع معه وجزيل العطايا التي منحت له وقد امتلأت عيناه بالدموع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع المتداول، حيث أثنوا على كرم وأخلاق رجل الأعمال وأبنائه ووفاء العامل المصري.

وفي هذا السياق، قال المستشار السعودي عبد العزيز اندجاني: “عم شوقي سمان الرجل الوفي الذي عاش ٤٠ عاما يحب هذا الوطن واهله في احتفاليه الوداع التي اقامها رجل الاعمال خالد السعود نعم هو الوفاء والحب بكينا لرحيله لكننا فرحنا لانه سيعود لاسرته الجميله بعد ان اطلقنا عليه الرجل الوفي والامين وتظل السعوديه وطن لكل الاوفياء”.

كما أشاد الدكتور احمد بن فهد السيف بما حدث قائلا: “أقام اخي رجل الأعمال خالد السعود وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم مصري عمل لديهم لمدة 40 عاما، وذلك قبل أن يغادر المملكة ويتوجه إلى بلاده. في لقطة أثرت في مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر في السعودية و مصر”.

كما أشد المغرد محمد سعدالدين بما فعله رجل الاعمال قائلا: “الشيخ خالد السعود شخصية متحرمة جداً كل من تعامل معه يذكر بالخير جزاك الله خير يا ابو فهد”.

وعلق عبدالله الطويلعي على الفيديو قائلا: “لحظات الوفاء من أسرة سعودية لمقيم مصري قبل مغادرته السعوديه عاش معهم ٤٠ سنه في مكة وقام رب الأسرة رجل الأعمال السعودي خالد السعود بتقبيل رأس العامل المصري وقام أبنائه بتقبيل يد العامل المصري هذا التالف بين الشعب السعودي والشعب المصري اللهم دم المحبة بينهما”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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