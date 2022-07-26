الرئيسيةالهدهد"شكرا مي".. البحرينيون يستنكرون إقالة الملك لوزيرة الثقافة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي
الهدهد

“شكرا مي”.. البحرينيون يستنكرون إقالة الملك لوزيرة الثقافة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وزيرة الثقافة البحرينية watanserb.com
وزيرة الثقافة البحرينية
- Advertisement -

وطن- احتفت مواقع التواصل الاجتماعي بوزيرة الثقافة البحرينية المقالة بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

ودشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر وسما بعنوان “شكرا مي” احتل صدارة الوسوم الأكثر تداولا في البحرين ودول الخليج، عبروا من خلاله عن دعمهم لها ووقوفهم بجانبها، مشيدين بتصرفها القوي والشجاع في عصر الانبطاح للكيان الصهيوني.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “نوف”:” يا حظكم بالشيخة مي رفيعة قدر و شأن و موقف، الله يعزها مثل ما عزت نفسها قدام الملأ المناصب لا تقدم و لا تكبر قدر هي قدرها عالي و غالي علينا كثير”.

وقالت المغردة “حنان المنصور” معبرة عن فخرها بما فعلته الشيخة البحرينية:” كم هو فخر لنا كشعوب حيّة تنبض بالايمان بحق أراضينا.. بحق تاريخنا .. بحق عروبتنا .. تذكروا دائمًا فلسطين عربية فلسطين حق مغتصب سيعود باذن الله”.

وقال المغرد “صلاح البلوشي” مستنكرا ما حدث معها:” من يعاقب بسبب مواقفه النبيلة والشجاعه، فهو يهدى شهادة الفخر وسلم المجد.”

وأشادت المغردة “بنت الصديقي” بالشيخة مي قائلة:” المنصِب و المكان خسرها ، و ليست هي من خسر المنصِب و المكان”.

وعبر الشاعر القطري “علي حمد” عن اعتزازه بالشيخة مي واستكاره لما حدث معها بالقول:”الآ من مبلغ مي .. سلامي وتقديري وشكري و احترامي . لقد اسدت لنا بالفخر صنعاً نفاخر في صنيعها شرقٍ و شامِ . لقد أعطت بني صهيوني درساً مفاده لا سلام مع الحرامي . فهذه حرّة من نسل حرّ ولا عزاء لأشباه النعامِ”.

تفاصيل إقالة مي بنت محمد آل خليفة

وكانت مصادر إعلامية بالبحرين قد كشفت، السبت، أن الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، أقال رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الوزيرة الشيخة “مي بنت محمد آل خليفة” من منصبها، بسبب رفضها لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، في موقف عبّرت عنه مؤخرا برفضها مصافحة السفيرة الإسرائيلي في المنامة “إيتان نائيه”.
وأوضحت المصادر أن الإقالة جرت، يوم الخميس الماضي الموافق 21 تموز/ يوليو الجاري، حيث أصدر الملك مرسوما بتعيين الشيخ “خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة”، رئيسا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.
وجاء قرار الإقالة بعد رفض الشيخة “مي”، التي عملت في الإعلام والثقافة لأكثر من 20 عاما، لمصافحة السفير الإسرائيلي لدى المنامة، في مجلس عزاء خاص، أقامه السفير الأمريكي “ستيفن بوندي”، في منزله في العاصمة البحرينية.
وأقام “بوندي” مجلس العزاء، في 16 حزيران/ يونيو الماضي، بمناسبة وفاة والده، ودعا إليه سفراء ومسؤولين، من بينهم السفير الإسرائيلي والشيخة “مي”.
وخلال التصوير في مجلس العزاء، رفضت المسؤولة البحرينية المنحدرة من العائلة الحاكمة، مصافحة سفير إسرائيل بعد أن علمت جنسيته، وقررت الانسحاب من المكان، وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر أية صورة لها في مجلس العزاء.
رفض تهويد المنامة
وكانت الشيخة “مي” قد رفضت تهويد أحياء قديمة في العاصمة البحرينية، ورفضت السماح لمستثمرين يهود بتشييد حي يهودي من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي في المنامة.

كما استضاف مركز الشيخ إبراهيم، الذي تديره الشيخة “مي”، المؤرخ والمفكر اليهودي “إيلان بابيه”، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في ندوة طرح خلالها أن الحل المستقبلي المنشود للقضية الفلسطينية يتمثل في إلغاء الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوني لفلسطين، في نشاط ثقافي شكل ضربة لجهود التطبيع مع إسرائيل.
مي بنت محمد تشكر المتضامنين معها
وفي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت الشيخة مي، الجمعة: “من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا”، وذلك في أعقاب بدء وسائل الإعلام تداول نبأ إقالتها المفاجئة، دون التطرق صراحة إلى حيثيات القرار.

بعد إقالتها لرفضها مصافحة سفير اسرائيل.. الشيخة سعاد الصباح توجه رسالة لمي آل خليفة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

البحرين تعتقل نادر كاظم بسبب كتابه “أُمَّةُ لا اسم لها”.. ما علاقة مي آل خليفة؟

الهدهد

رسالة من وزير الثقافة اللبناني لنظيرته البحرينية المقالة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

الهدهد

هل أصبحت مصافحة الإسرائيليين شرطا لاستمرار المسؤولين البحرينيين في مناصبهم؟

الهدهد

بعد إقالتها لرفضها مصافحة سفير اسرائيل.. الشيخة سعاد الصباح توجه رسالة لمي آل خليفة

الهدهد

ملك البحرين يقيل مسؤولة كبيرة ومقربة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

الهدهد

سبب وفاة الشيخة مثايل آل خليفة ابنة شقيق ملك البحرين.. أحلام الشامسي نعتها

الهدهد

البحرين ترفع قطر من قائمة الدول المحظورة بعد ساعات من لقاء الأمير تميم بالعاهل البحريني

حياتنا

البحرين.. أربعينية تخلع ملابسها وتقوم بأعمال منافية للآداب عبر “سناب شات”!

الهدهد

البحريني المطبع محمد آل ضريبي يؤدي صلاة تلمودية أمام حائط البراق بالقدس

الهدهد

الإسرائيليون فعلوا في قلب البحرين مالم يجرؤوا على فعله بتل أبيب نفسها

الهدهد

مستشار أمني سعودي يطالب بدخول قوات “درع الجزيرة” للكويت لقمع المعارضة وسجن الإخوان

الهدهد

رئيسة مجلس النواب البحريني المؤيدة للتطبيع تعجز عن نطق كلمة “انتماؤنا” العربي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا