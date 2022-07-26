“شكرا مي”.. البحرينيون يستنكرون إقالة الملك لوزيرة الثقافة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

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وطن- احتفت مواقع التواصل الاجتماعي بوزيرة الثقافة البحرينية المقالة بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

ودشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر وسما بعنوان “شكرا مي” احتل صدارة الوسوم الأكثر تداولا في البحرين ودول الخليج، عبروا من خلاله عن دعمهم لها ووقوفهم بجانبها، مشيدين بتصرفها القوي والشجاع في عصر الانبطاح للكيان الصهيوني.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “نوف”:” يا حظكم بالشيخة مي رفيعة قدر و شأن و موقف، الله يعزها مثل ما عزت نفسها قدام الملأ المناصب لا تقدم و لا تكبر قدر هي قدرها عالي و غالي علينا كثير”.

يا حظكم بالشيخة مي رفيعة قدر و شأن و موقف ، الله يعزها مثل ما عزت نفسها قدام الملأ

المناصب لا تقدم و لا تكبر قدر هي قدرها عالي و غالي علينا كثير #شكرا_مي #الثقافة ❤️❤️ https://t.co/9a82kyfMeX — N o u f , A (@noofah82) July 26, 2022

وقالت المغردة “حنان المنصور” معبرة عن فخرها بما فعلته الشيخة البحرينية:” كم هو فخر لنا كشعوب حيّة تنبض بالايمان بحق أراضينا.. بحق تاريخنا .. بحق عروبتنا .. تذكروا دائمًا فلسطين عربية فلسطين حق مغتصب سيعود باذن الله”.

#شكراً_مي كم هو فخر لنا كشعوب حيّة تنبض بالايمان بحق أراضينا.. بحق تاريخنا .. بحق عروبتنا .. تذكروا دائمًا فلسطين عربية

فلسطين حق مغتصب

سيعود باذن الله

🇵🇸 — Hanan Almansour (@Lady__Hanan) July 26, 2022

وقال المغرد “صلاح البلوشي” مستنكرا ما حدث معها:” من يعاقب بسبب مواقفه النبيلة والشجاعه، فهو يهدى شهادة الفخر وسلم المجد.”

من يعاقب بسبب مواقفه النبيلة والشجاعه، فهو يهدى شهادة الفخر وسلم المجد. #شكرا_مي — Salah Al Bulushi (@salahibd) July 26, 2022

وأشادت المغردة “بنت الصديقي” بالشيخة مي قائلة:” المنصِب و المكان خسرها ، و ليست هي من خسر المنصِب و المكان”.

المنصِب و المكان خسرها ، و ليست هي من خسر المنصِب و المكان#شكرا_مي https://t.co/kVfZUuLa91 — بنت الصديقي (@walSeddeqi) July 26, 2022

وعبر الشاعر القطري “علي حمد” عن اعتزازه بالشيخة مي واستكاره لما حدث معها بالقول:”الآ من مبلغ مي .. سلامي وتقديري وشكري و احترامي . لقد اسدت لنا بالفخر صنعاً نفاخر في صنيعها شرقٍ و شامِ . لقد أعطت بني صهيوني درساً مفاده لا سلام مع الحرامي . فهذه حرّة من نسل حرّ ولا عزاء لأشباه النعامِ”.

#تحية_الأحرار ..

.

.

الآ من مبلغ #مي .. سلامي

وتقديري وشكري و احترامي

.

لقد اسدت لنا بالفخر صنعاً

نفاخر في صنيعها شرقٍ و شامِ

.

لقد أعطت بني صهيوني درساً

مفاده لا سلام مع الحرامي

.

فهذه حرّة من نسل حرّ

ولا عزاء لأشباه النعامِ@Qatar_Son20

.#شكرا_مي#مي_آل_خليفة#صباح_الخير — {≈ a̯͡l̯͡i̯͡ h̯͡a̯͡m̯͡a̯͡d̯͡ f̯͡u̯͡t̯͡a̯͡i̯͡s̯͡ ≈} (@Qatar_Son20) July 26, 2022

تفاصيل إقالة مي بنت محمد آل خليفة

وكانت مصادر إعلامية بالبحرين قد كشفت، السبت، أن الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، أقال رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الوزيرة الشيخة “مي بنت محمد آل خليفة” من منصبها، بسبب رفضها لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، في موقف عبّرت عنه مؤخرا برفضها مصافحة السفيرة الإسرائيلي في المنامة “إيتان نائيه”.

وأوضحت المصادر أن الإقالة جرت، يوم الخميس الماضي الموافق 21 تموز/ يوليو الجاري، حيث أصدر الملك مرسوما بتعيين الشيخ “خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة”، رئيسا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وجاء قرار الإقالة بعد رفض الشيخة “مي”، التي عملت في الإعلام والثقافة لأكثر من 20 عاما، لمصافحة السفير الإسرائيلي لدى المنامة، في مجلس عزاء خاص، أقامه السفير الأمريكي “ستيفن بوندي”، في منزله في العاصمة البحرينية.

وأقام “بوندي” مجلس العزاء، في 16 حزيران/ يونيو الماضي، بمناسبة وفاة والده، ودعا إليه سفراء ومسؤولين، من بينهم السفير الإسرائيلي والشيخة “مي”.

وخلال التصوير في مجلس العزاء، رفضت المسؤولة البحرينية المنحدرة من العائلة الحاكمة، مصافحة سفير إسرائيل بعد أن علمت جنسيته، وقررت الانسحاب من المكان، وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر أية صورة لها في مجلس العزاء.

رفض تهويد المنامة

وكانت الشيخة “مي” قد رفضت تهويد أحياء قديمة في العاصمة البحرينية، ورفضت السماح لمستثمرين يهود بتشييد حي يهودي من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي في المنامة.

كما استضاف مركز الشيخ إبراهيم، الذي تديره الشيخة “مي”، المؤرخ والمفكر اليهودي “إيلان بابيه”، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في ندوة طرح خلالها أن الحل المستقبلي المنشود للقضية الفلسطينية يتمثل في إلغاء الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوني لفلسطين، في نشاط ثقافي شكل ضربة لجهود التطبيع مع إسرائيل.

مي بنت محمد تشكر المتضامنين معها

وفي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت الشيخة مي، الجمعة: “من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا”، وذلك في أعقاب بدء وسائل الإعلام تداول نبأ إقالتها المفاجئة، دون التطرق صراحة إلى حيثيات القرار.