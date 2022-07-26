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رياضة

شاركت بمفردها.. نهاية صادمة لعداءة بلجيكية في سباق للجري (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عداءة تفشل في الوصول إلى نهائي سباق الجري بعد حصولها على فرصة ثانية watanserb.com
عداءة تفشل في الوصول إلى نهائي سباق الجري بعد حصولها على فرصة ثانية
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وطن – حرمت العداءة البلجيكية آن زاغري، من التأهل إلى نهائي سباق الجري للحواجز في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، بعد السماح من قبل المنظمين للمشاركة بمفردها في اللحظات الأخيرة على نهاية خط السباق.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة ألعاب القوى 2022، قد سمحت للعداءة زاغري، بالمشاركة لوحدها في سباق 100 مترا جري للحواجز، كما وجاء ذلك بعد تعرضها لالتحام مباشر مع منافستها الأمريكية نيا علي. وهو الأمر الذي أخرها من السباق وفشل العبور إلى الدور النهائي.

فرصة العداء البلجيكية في سباق الجري

كما وركضت العداءة البلجيكية آن زاغري في مضمار سباق الجري 100 مترا حواجز لوحدها، بعد السماح لها من قبل اللجنة المنظمة لألعاب القوى 2022. في زمن يسمح لها بالصعودة إلى الدور النهائي.

العداءة زغراي في بطولة ألعاب القوى 2022
عداءة تفشل في الوصول إلى نهائي سباق للجري في اللحظات الأخيرة

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وحظيت العداءة على التشجيع والتصفيق من قبل الجماهير المتواجدة في مدرجات السباق، الذين أصابهم خيبة الآمل والحزن في ذات الوقت عقب سقوط البلجيكية على بعد أمتار قليلة على نهاية سباق الجري. الذي كان قريب من حسم صعودها إلى نهائي السباق.

لكن مع الأسف، كانت النهاية مثيرة ودراماتيكية، للعداءة زاغري، ارتطمت في الحاجز الأخير الذي يبعد أمتار فقط على خط نهاية سباق الجري. ليختل توازها وتسقط على الأرض. قبل نهاية سباق الجري بثواني معدودة.

العداءة آن زاغري
بطولة العالم لألعاب القوى 2022

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فشل الوصول إلى النهائي

كما وعقب ما حدث مع العداء البلجيكية زاغري في سباق الجري، وحصولها على فرصة من أجل تحقيق هدفها، لكن خيبة الآمل كانت عند آخر حاجز لسباق الجري. لتفشل على إثرها في الوصول إلى الدور النهائي للسباق في بطولة العالم لألعاب القوى 2022.

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وكان قد اختتمت فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022، في نسختها الثامنة التي أقيمت في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، الأحد، ال24 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

العداءة البلجيكية آن زاغري
العداءة البلجيكية آن زاغري

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المصدروطن + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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