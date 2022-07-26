شاركت بمفردها.. نهاية صادمة لعداءة بلجيكية في سباق للجري (فيديو)

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وطن – حرمت العداءة البلجيكية آن زاغري، من التأهل إلى نهائي سباق الجري للحواجز في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، بعد السماح من قبل المنظمين للمشاركة بمفردها في اللحظات الأخيرة على نهاية خط السباق.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة ألعاب القوى 2022، قد سمحت للعداءة زاغري، بالمشاركة لوحدها في سباق 100 مترا جري للحواجز، كما وجاء ذلك بعد تعرضها لالتحام مباشر مع منافستها الأمريكية نيا علي. وهو الأمر الذي أخرها من السباق وفشل العبور إلى الدور النهائي.

فرصة العداء البلجيكية في سباق الجري

كما وركضت العداءة البلجيكية آن زاغري في مضمار سباق الجري 100 مترا حواجز لوحدها، بعد السماح لها من قبل اللجنة المنظمة لألعاب القوى 2022. في زمن يسمح لها بالصعودة إلى الدور النهائي.

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وحظيت العداءة على التشجيع والتصفيق من قبل الجماهير المتواجدة في مدرجات السباق، الذين أصابهم خيبة الآمل والحزن في ذات الوقت عقب سقوط البلجيكية على بعد أمتار قليلة على نهاية سباق الجري. الذي كان قريب من حسم صعودها إلى نهائي السباق.

🔴 COURSE INCROYABLE ! 🔴 100m HAIES au championnat du monde d'Athlétisme #Eugene22 🇺🇸, la belge Anne ZAGRÉ s'élance seule (repêchée car gênée par une concurrente dans sa série), ce qui est déjà très rare…mais en + passe la ligne d'arrivée en roulant !! 😲😲😲 pic.twitter.com/2UWMliWqqd — 💥Covid COPPERFIELD💥 (@COV_COPPERFIELD) July 24, 2022

لكن مع الأسف، كانت النهاية مثيرة ودراماتيكية، للعداءة زاغري، ارتطمت في الحاجز الأخير الذي يبعد أمتار فقط على خط نهاية سباق الجري. ليختل توازها وتسقط على الأرض. قبل نهاية سباق الجري بثواني معدودة.

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فشل الوصول إلى النهائي

كما وعقب ما حدث مع العداء البلجيكية زاغري في سباق الجري، وحصولها على فرصة من أجل تحقيق هدفها، لكن خيبة الآمل كانت عند آخر حاجز لسباق الجري. لتفشل على إثرها في الوصول إلى الدور النهائي للسباق في بطولة العالم لألعاب القوى 2022.

Le drame jusqu’à la fin pour ⁦@AnneZagre⁩ qui chute sur la dernière haie de sa course en solitaire… pic.twitter.com/KepFsMTCMe — Philippe Vande Weyer (@philippevw) July 23, 2022

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وكان قد اختتمت فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى 2022، في نسختها الثامنة التي أقيمت في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، الأحد، ال24 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

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