الرئيسيةحياتناسيدة مصرية تتسلل إلى المشرحة وتنهش جثة شقيقتها المتوفاة.. والسبب لا يُصدق
حياتنا

سيدة مصرية تتسلل إلى المشرحة وتنهش جثة شقيقتها المتوفاة.. والسبب لا يُصدق

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
سيدة تحاول أخذ بصمات شقيقتها watanserb.com
سيدة تتسلل إلى المشرحة وتحاول أخذ بصمات شقيقتها المتوفاة
- Advertisement -

وطن – ألقت الشرطة المصرية، القبض على امرأة حاولت أخذ بصمات شقيقتها المتوفاة من داخل مشرحة الموتى في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام للنيابة، وقالت إن شقيقتها كانت تريد التنازل عن ممتلكاتها لصالح إحدى دور الأيتام، وهو أنها كانت تريد تنفيذ وصيتها من خلال أخذ بصماتها، حسب موقع “الفجر“.

وأضافت أنها طلبت منها إحضار موثق من مصلحة الشهر العقاري، إلا أن القدر لم يسعفها فقررت أن تأخذ بصمة شقيقتها بعد وفاتها من أجل تنفيذ وصيتها وهي التبرع بممتلكاتها.

في السياق، كشف تحريات المباحث الجنائية أن المتهمة لها من الأشقاء 4 أخوات من البنات، إلا أن شقيقتها التي توفيت لم يكن لديها أبناء كونها لم يسبق لها الزواج.

وقد حدثت خلافات بين الأشقاء على الميراث ومحاولة المتهمة الاستيلاء على ممتلكات شقيقتها.

وقالت “فادية. ع”، 56 عاما، مغسلة موتى، إنها أبلغت بالحضور من أجل تغسيل سيدة متوفية بثلاجة مستشفى الجامعة ولم تجد سوى المتهمة بجوار المتوفاة.

وعند بداية عملها لاحظت قيام المجني عليها بحمل بعض العقود 6 عقود بيع ابتدائية، ومحاولة غمس أصبع المتوفاة بحبر أزرق لأخذ بصمتها، الأمر الذي دعاها لاستدعاء الأمن ومنع وقوع ذلك.

وأضافت أن المتهمة حاولت منعها من إبلاغ أمن المستشفى، وأكدت لها أنها تقوم بتنفيذ وصية شقيقتها المتوفية إلا أنها أصرت على الإبلاغ وفتح تحقيق في الواقعة.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة على المكان، وبالفحص تبين تحفظ إدارة شرطة تأمين المستشفى على المدعوة “شادية. ع”، 59 سنة موظفة بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، ومقيمة ببلقاس.

وتبين أن المتهمة جرى ضبطها أثناء محاولتها أخد بصمة شقيقتها المتوفاة والموجودة داخل ثلاجة حفظ الموتى، والتي تدعى “أمل. ع”، 41 سنة، ربة منزل، وذلك على 6 عقود بيع ابتدائية خالية.

وبسؤال شقيقة المتوفاة أقرت بارتكاب الواقعة، وعللت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير، تم التحفظ على العقود خالية من البصمات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المصدرالفجر المصري
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فيديو مؤثر لرجل أعمال سعودي يحتفي بعامل مصري مسن يشعل مواقع التواصل

الهدهد

دودة عملاقة تثير ذعرا في مصر .. ووزارة الزراعة تعلق

الهدهد

“لا مانع من هذا الأمر”.. أردوغان يتحدث عن مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات

الهدهد

الـ1000 جنيه بقت زي الـ100.. فيديو لمدونة سويدية تتحسر فيه على أوضاع المصريين

الهدهد

تفاصيل اعتقال صحفيين في مصر لاتهامهما بالترويج للمخدرات (فيديو)

اقتصاد

زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو .. كيف تفاعل المصريون؟

حياتنا

جريمة لا تُصدّق .. زوجة تقتل زوجها مع عشيقها ويمارسان الجنس بجانب الجثة!

الهدهد

إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء.. لماذا طلب القاضي بث عقوبة محمد عادل على التلفزيون؟

الهدهد

بفيديوهات المعاشرة.. هكذا ابتزت شيماء جمال القاتل والتحقيقات تكشف عن فسادهما معا

الهدهد

تركي آل الشيخ يبيع منزله وجميع عقاراته في مصر.. ما السبب؟!

الهدهد

سامح سيد.. تفاصيل مؤلمة لغرق قبطان مصري في المحيط الهندي (صور وفيديو)

حياتنا

مصري يطلق النار على فتاة ليبية رفضت الزواج منه.. ورد فعل صادم من الليبيين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا