سيدة مصرية تتسلل إلى المشرحة وتنهش جثة شقيقتها المتوفاة.. والسبب لا يُصدق

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وطن – ألقت الشرطة المصرية، القبض على امرأة حاولت أخذ بصمات شقيقتها المتوفاة من داخل مشرحة الموتى في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام للنيابة، وقالت إن شقيقتها كانت تريد التنازل عن ممتلكاتها لصالح إحدى دور الأيتام، وهو أنها كانت تريد تنفيذ وصيتها من خلال أخذ بصماتها، حسب موقع “الفجر“.

وأضافت أنها طلبت منها إحضار موثق من مصلحة الشهر العقاري، إلا أن القدر لم يسعفها فقررت أن تأخذ بصمة شقيقتها بعد وفاتها من أجل تنفيذ وصيتها وهي التبرع بممتلكاتها.

في السياق، كشف تحريات المباحث الجنائية أن المتهمة لها من الأشقاء 4 أخوات من البنات، إلا أن شقيقتها التي توفيت لم يكن لديها أبناء كونها لم يسبق لها الزواج.

وقد حدثت خلافات بين الأشقاء على الميراث ومحاولة المتهمة الاستيلاء على ممتلكات شقيقتها.

وقالت “فادية. ع”، 56 عاما، مغسلة موتى، إنها أبلغت بالحضور من أجل تغسيل سيدة متوفية بثلاجة مستشفى الجامعة ولم تجد سوى المتهمة بجوار المتوفاة.

وعند بداية عملها لاحظت قيام المجني عليها بحمل بعض العقود 6 عقود بيع ابتدائية، ومحاولة غمس أصبع المتوفاة بحبر أزرق لأخذ بصمتها، الأمر الذي دعاها لاستدعاء الأمن ومنع وقوع ذلك.

وأضافت أن المتهمة حاولت منعها من إبلاغ أمن المستشفى، وأكدت لها أنها تقوم بتنفيذ وصية شقيقتها المتوفية إلا أنها أصرت على الإبلاغ وفتح تحقيق في الواقعة.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة على المكان، وبالفحص تبين تحفظ إدارة شرطة تأمين المستشفى على المدعوة “شادية. ع”، 59 سنة موظفة بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، ومقيمة ببلقاس.

وتبين أن المتهمة جرى ضبطها أثناء محاولتها أخد بصمة شقيقتها المتوفاة والموجودة داخل ثلاجة حفظ الموتى، والتي تدعى “أمل. ع”، 41 سنة، ربة منزل، وذلك على 6 عقود بيع ابتدائية خالية.

وبسؤال شقيقة المتوفاة أقرت بارتكاب الواقعة، وعللت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير، تم التحفظ على العقود خالية من البصمات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.