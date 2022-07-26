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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022.. انخفاض جديد

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم
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وطن – شهدت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الأربعاء 27 يوليو 2022، انخفاضا جديدا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.24 ريالا للجرام، ما يعادل 55.18 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.47 ريال للجرام ما يعادل 50.58 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.59 ريال بما يعادل 48.28 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 15.93 ريالا، أي ما يعادل 41.38 دولار.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 12.39 ريال بما يعادل 32.19 دولار، بينما عيار 12 بلغ 10.62 ريال بما يعادل 27.59 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء 660.72 ريال بما يعادل 1,716 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 148.72 ريال بما يعادل 386.25 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 21,245 ريالًا بما يعادل 55,177 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 25 يوليو 2022

وشهدت أسواق الذهب العالمية خلال النصف الثاني من 2022، خسائر حادة بخاصة مع بداية شهر يوليو الجاري، حيث واصلت أسعار الذهب انخفاضها بالقرب من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر لتتداول بشكل متقلب عند مستويات ما بين 1730 إلي 1740 دولار للأونصة.

جاء ذلك تأثرا بالارتفاعات القياسية للدولار الأمريكي وتحركات البنوك المركزية عالميًا لتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة وعلي رأسها بنك الفيدرالي الأمريكي، الذي تكثر الرهانات بشأن قيامه بزيادة قريبة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية علي التوالي بهذا المعدل والمرة الرابعة منذ بدأ دورة التشديد.

وكانت عقود الذهب قد سجلت تراجعًا 2.2% خلال شهر يونيو المنصرف، مع تحقيق خسائر بنحو 7.7% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 1.6% منذ بداية العام.

أما في النصف الأول من 2022 فقد سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.6% فقط بحسب ما أظهرته بيانات مجلس الذهب العالمي

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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