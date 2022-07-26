حسن نصرالله يكشف هذا الأمر لأول مرة عن اعتقال سعد الحريري في السعودية

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وطن– أدلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، بتصريحات حديثة خلال حوار خاص له مع قناة “الميادين“، حيث تحدث عن عدة قضايا منها واقعة اعتقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في السعودية وكشف تفاصيل جديدة لأول مرة.

حسن نصرالله واعتقال سعد الحريري في السعودية

وقال “نصرالله” في حواره عندما تطرق لعلاقة حزبه مع دول الخليج، إن “علاقة حزب الله بكل من السعودية والإمارات لا تستند إلى مسائل عقائدية بل إلى أمور سياسية”، حسب وصفه.

السيد #نصرالله في #حوار_الأربعين: رؤية حزب الله للمرحلة المقبلة في ما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني هو الانخراط أكثر من أي وقت مضى.#الميادين #لبنان #حزب_الله pic.twitter.com/2Zq7Mug4ER — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 25, 2022

وأضاف:”الخصومة مع السعودية تقف عند حدود الموقف السياسي لا أكثر من ذلك”.

كما أكد أنّ “الاعتقالات في الإمارات هي من أجل الضغط على حزب الله ويجب معالجتها”.

وعن اعتقال رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري في السعودية بنوفمبر من العام 2017، قال “نصر الله” إنه حين تم اعتقال سعد الحريري في السعودية “كان الهدف دفع الأمور باتجاه حرب أهلية مع المقاومة” حسب وصفه.

وأوضح الأمين العام لحزب الله:”الذين كانوا يديرون هذا الملف في السعودية، مع قوى سياسية لبنانية، كانوا يدفعون الأمور باتجاه حرب أهلية في لبنان”.

مشيرا إلى أن “اعتقال سعد الحريري كان جزءا من الخطة التي كانت تقام في ذلك الحين”.

حرب اليمن

كما تطرق الأمين العام لحزب الله، إلى موضوع الحرب السعودية على اليمن.

وقال “في الحرب على اليمن، حزب الله ليس مؤهلاً للعب دور الوساطة؛ لأننا طرف مع عبد الملك الحوثي ومع الشعب اليمني، وحركة أنصار الله”.

كما أشار إلى أنّ “الوسيط، عادة، يطلب تنازلات من قبل الطرفين ولكن، أي تنازل يمكن أن يطلب من قبل أنصار الله؟”.

وتابع: “الإيرانيون أعطوا جواباً واضحاً بخصوص الوساطة في حرب اليمن، وهو أن لا شيء يمكن لليمنيين التنازل عنه”.

لافتاً إلى أنّ “علاقة حزب الله بكل من السعودية والإمارات لا تستند إلى مسائل عقائدية بل إلى أمور سياسية”.

العلاقة بين “حماس” وسوريا

أما عن العلاقة بين حركة “حماس” وسوريا، قال حسن نصر الله في حواره مع “الميادين” إنّ “الإخوة في حماس وصلوا إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إدارة الظهر لسوريا؛ لأنها جزء من محور المقاومة”.

وأكد أنه “في حماس يقولون إنه لم يقدم أي نظام عربي ما قدمته سوريا لحركة حماس وحركات المقـاومة الفلسطينية”.

وشدد حسن نصرالله على أنه مهتم بشكل شخصي، بتسوية العلاقة بين “حماس” وسوريا.

كما أشار أمين عام حزب الله، إلى أنّ “سوريا منفتحة في ما يتعلق بالعلاقة مع حماس، والمسار إيجابي”.