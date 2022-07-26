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جريمة قتل تهز إسرائيل.. أب يقتل ابنته ثم ينتحر (تفاصيل صادمة)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
رجل يطعن ابنته watanserb.com
رجل يطعن ابنته في بيت شيمس بالقدس المحتلة
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وطن – اشتبهت الشرطة الإسرائيلية، في قيام رجل يبلغ من العمر (43 عاما) بطعن ابنته البالغة من العمر (21 عاما) حتى الموت قبل أن ينتحر داخل شقة في بيت شيمش في القدس المحتلة.

تم الكشف فيما بعد أن الضحية هي ليانا سافينوك، ووالدها ألكسندر سافينوك، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل“.

وقالت الشرطة، إنها عثرت عليهما بطعنات ولم يتمكن المسعفون من إنعاشهما. وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا.

ويشتبه في أن الإسكندر طعن ابنته ليانا حتى الموت قبل أن ينتحر.

وكان أمر تقييدي قد صدر ضد القاتل يمنعه من الاقتراب من ابنته أو شقيقها البالغ من العمر 17 عاما، كونه عانى من مشكلات صحية عقلية.

وقُتلت ليانا في منزل والدتها، حيث كانت الأم في إجازة في شمال البلاد، وطلبت من ابنها الذهاب والتحقق من سلامة أخته لأنها لم ترد على هاتفها بعد أن قال والدهما انه ذاهب إلى الشقة.

وذهب الابن إلى الشقة حيث عثر على جثث أخته وأبيه.

العنف ضد النساء في اسرئيل

ولطالما اشتكى النشطاء من عدم القيام بما يكفي لمنع العنف ضد النساء في إسرائيل، لا سيما في الحالات المعروفة للسلطات، وفق الموقع.

وفقا للباحثين في المرصد الإسرائيلي لقتل النساء ومقره الجامعة العبرية، كان شهر يونيو أكثر الأشهر دموية حتى الآن هذا العام فيما يتعلق بقتل النساء.

ووجدت دراسة أجراها المركز فحصت النصف الأول من عام 2022 زيادة بنسبة 71% في قتل النساء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن المركز في تقرير صدر في شهر يناير إن هناك 16 حالة لنساء قُتلن في إسرائيل على يد قريب أو شريك طوال عام 2021، و21 حالة في عام 2020.

المصدرتايمز أوف إسرائيل
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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