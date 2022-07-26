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تعرف على أجمل المطارات في العالم.. بينها اثنان عربيان (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
تعرف على أجمل المطارات في العالم.. بينها اثنان عربيان (صور) watanserb.com
مطار سنغافورة شانغي
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كماوطن- نشر موقع” indiatimes “قائمة بأفضل وأجمل المطارات في العالم من حيث الجمال والفن المعماري ووسائل الراحة.

مطار سنغافورة شانغي (SIN)، سنغافورة

دائما ما يصنف مطار سنغافورة شانغي كأفضل مطار في العالم.

مطار سنغافورة شانغي

يقدم المطار وسائل ترفيهية بطابع من الطبيعة. حيث يمكن للمسافرين قضاء بعض الوقت في الاستمتاع بأحد أعلى الشلالات الداخلية في العالم والموجودة هناك.

كما يوجد في المطار واحدة من أشهر حدائق سنغافورة، وهي حديقة الفراشات. 

كما يمكن مشاهدة فيلم في المسرح أو مجرد الاستمتاع بمجموعة واسعة من المأكولات. فالمكان كله في حد ذاته هو نقطة جذب سياحية.

مطار زيوريخ (ZRH)، سويسرا

يعد مطار زيورخ واحد من أكثر المطارات الدولية ازدحامًا وأفضلها في العالم.

مطار زيوريخ، سويسرا

يوجد بالمطار العديد من المطاعم والبارات ومتاجر البيع بالتجزئة العالمية.

مطار بولكوفو الدولي (LED)، سانت بطرسبرغ، روسيا

مطار آخر يستحق ذكره في هذه القائمة هو مطار بولكوفو الدولي.

من موقعه الطبيعي إلى الديكورات الداخلية الذهبية والقباب الخارجية المذهبة، كل شيء عن هذا المطار رائع بكل بساطة.

مطار ميونيخ الدولي (MUC) ، ألمانيا

يوجد في هذا المطار أكثر من 150 متجرًا للبيع بالتجزئة.

كما يمكن للمسافرين الإستمتاع في المطار بجلسة منعشة في Mountain Hub Spa، حيث يعد المكان المثالي للاسترخاء خاصة بعد رحلة طويلة.

مطار حيدر علييف الدولي (GYD)، باكو، أذربيجان

إن حب المهندس المعماري للأنماط الهندسية واضح تمامًا في مبنى المطار.

مطار باكو حيدر علييف الدولي

بالإضافة إلى ذلك، يتميز المطار بمناور سداسية الشكل وألواح خشبية ذو شكل ماسي وأرضية مزخرفة بشكل معين، والتي تبدو فريدة ومذهلة في نفس الوقت.

مطار حمد الدولي (DOH)، قطر

ليس من المستغرب أن يكون مطار حمد الدولي قد انتزع لقب أحد أفضل مطارات العالم.

يعتبر مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، أفضل مطار في العالم. نظرًا لهندسته المعمارية الفريدة ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي.

مطار حمد الدولي

يشتهر المطار الدولي بمتاجره الفاخرة ونظافته ومطاعمه. هناك أيضًا منطقة ترفيه للأطفال.

مطار دبي الدولي

من مراكز التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية والمطاعم ذات المستوى العالمي ومناطق الترفيه، يمتلك المطار دبي الدولي العديد من المزايا التي ليس لها مثيل في العالم.

مطار دبي الدولي

وإذا كان لديك متسع من الوقت، يمكنك الاسترخاء في السبا والمسبح الخارجي الموجود على سطح المطار.

مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي (BOM)، مومباي، الهند

مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي

يعد هذا المطار من بين أكثر المطارات ازدحامًا في الهند، يخدم غالبية الحشود الدولية والمشاهير.

فالمطار ليس جميلًا فحسب، بل إنه مليء بمجموعة من المطاعم ومتاجر المصممين ذات المستوى العالمي.

المصدرtimesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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