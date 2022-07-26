بعد الصورة المثيرة للجدل.. ديانا هشام تكشف حقيقة علاقتها بنيرة أشرف

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وطن- ردت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام، على حالة الجدل المثارة على صورتها مع نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة المقتولة على يد زميلها محمد عادل.

وأثارت هذه الصورة تكهنات بوجود علاقة صداقة تجمعهما وأن الطالبة المغدورة كانت تأمل في دخول الوسط الفني.

وكشفت ديانا هشام في مقطع فيديو قصير عبر حسابها في موقع “إنستجرام” ملابسات صورتها مع نيرة أشرف، نافية تمامًا وجود أي علاقة صداقة أو عمل أو غيرها مع الطالبة المغدورة.

وقالت الفنانة المصرية الشابة، إن صورتها مع نيرة كانت في مناسبة عادية تمت دعوتها فيها وتصادف ذلك مع وجود الطالبة التي التقت معها بطريقة عفوية بمشاركة بعض الأصدقاء.

وأعربت ديانا هشام عن استيائها من كثرة التساؤلات عن علاقتها بنيرة أشرف لمجرد تداول صورة تجمعهما بالقول: “قمت من النوم على تساؤلات عديدة عن تداول صورة تجمعني بها وتم تظليل دائرة حمراء عليّ، ولا أدري ما المغزى من تلك العلامة”.

وأضافت: “الأمر وما فيه عبارة عن أن هناك شخصا ما قام بدعوتنا لمناسبة عامة، وهناك أصدقاء مشتركون بيننا، فتواجدت في ذلك المكان، وكانت الصورة جماعية وبيننا أكثر من صديق، وهي ليست صديقتي أو صديقة مقربة أو أحد أفراد عائلتي على الإطلاق”.

والصورة، التي تم التقاطها في يوليو 2020، أظهرت نيرة أشرف وهي تقف بجانب عدد من الفنانين، بينهم الفنانة الشابة ديانا هشام وأيضا الفنان محمد شبانة.

وفسر النشطاء، هذه الصورة بأنها تعكس رغبة نيرة أشرف قبل مقتلها بالانضمام إلى الوسط الفني.

وكانت محكمة جنايات المنصورة في مصر قد أودعت يوم الأحد، حيثيات حكمها بالإعدام شنقاً على المتهم محمد عادل، ودعت إلى إجراء تعديل تشريعي يتيح ببث الحكم على الهواء لتحقيق الردع العام المبتغى.

وقالت المحكمة إن ما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة ولم يذكره في اعترافه بالتحقيقات، أن المجني عليها أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الحافلة التي وجدها فيها، فمَردود عليه بأن اعترافه في تحقيقات النيابة العامة تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، إذ تثق في صحته رغم تغييره في جزء منه بجلسة المحاكمة.

وأضافت أن المتهم عندما صعد إلى الحافلة متوجهاً للجامعة، كان عاقد العزم، مبيت النية على قتل المجني عليها وشفاء غليله منها، وليس كما ادعى أنها أثارت حفيظته بالضحك داخل الحافلة، وذلك ثابت من اعترافه نصاً في التحقيقات، وهو يعلل زمان ومكان قتل المجني عليها.

كما سلطت المحكمة أيضاً في حيثياتها الضوء على ما تضمنته رسائل التهديد المُرسلة منه للمجني عليها، ونصها “وديني لأدبحك”.

وذكرت الحيثيات: “فيما لو دفعت المجني عليها أحداً للاعتداء عليه، فإن هذا القول يغاير الحقيقة التي أكدها في اعترافه بالتحقيقات، من أنه اشترى السكين كأداة للقتل، لإجادته استعماله بصفته يعمل طباخاً، ولعلمه بالمقاتل من جسم الإنسان.

ودعت المحكمة، إلى بث تنفيذ الحكم مباشرة، و قالت: “ألـم يئن للمشرِّع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهوداً، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهوداً”.