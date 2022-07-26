الثلاثاء, يوليو 26, 2022
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اقتصاد

بعد ارتفاع أمس المفاجئ.. سعر الدولار ينهار في السوق السوداء بالسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان watanserb.com
سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان
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وطن– عاد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان للهبوط، الثلاثاء، بعد ارتفاع كبير ومفاجئ شهده أمس، الاثنين.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان سعر الدولار في السوق الموزاي بالسودان، قد تخطى أمس حاجز الـ570 جنيها ووصل إلى 574 جنيها.

لكن أسعار العملة الخضراء شهدت اليوم حالة من الانهيار، داخل السوق السوداء بالسودان ليهبط سعر الدولار إلى 568 جنيها، بفارق جنيه واحد عن الأسعار في البنوك.

وكان لافتا أمس، الاثنين، الارتفاع الكبير والجنوني المفاجئ لسعر الدولار داخل هذه السوق، حيث قفز سعر العملة الخضراء أكثر من 7 جنيهات مرة واحدة.

وأفاد متعاملون داخل هذه السوق لـ(وطن)، بتوقف حركة البيع والشراء للدولار داخل السوق السوداء، بعد هذا الانهيار بالسعر وسط ربكة كبيرة لتجار العملة.

وتحاول السلطات السودانية محاربة البوابة الخلفية للعملة الصعبة، ووضع حد لتجارة الدولار بالسوق السوداء.

وتعجز الحكومة عن فرض سيطرتها في هذا الأمر بسبب ارتباك المشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد بشكل كبير جدا، ما أدى لانهيار الاقتصاد وشح العملة الصعبة في الدولة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وسجل سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 26 يوليو 2022، داخل بنك الخرطوم الحكومي بالسودان، 567 جنيها للبيع، مقابل 571.25 جنيها للشراء.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 579 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 685 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 680 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.98 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.13 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 154.72 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

ويشار إلى أن اسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان، قد تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، لذلك يرجى التأكد من قيمة الأسعار من أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء للعملة الخضراء.

وتحرص (وطن) دائما على إمداد متابعيها في السودان بأحدث سعر للدولار في السوق السوداء والبنوك، وتعتمد في ذلك على أحدث نشرات البنوك السودانية، وكذلك مصادرها الخاصة داخل السوق السوداء.

ارتفاع الدولار وجميع العملات في السودان في تعاملات منتصف اليوم

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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