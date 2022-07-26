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الفنان السعودي محمد عبده يكشف عن آخر أمنياته قبل الاعتزال.. ما علاقة فلسطين بالأمر؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد عبده watanserb.com
الفنان السعودي محمد عبده
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وطن – كشف الفنان السعودي الكبير محمد عبده عن آخر أمنياته قبل أن يعتزل الغناء، موضحا أنه يتمنى أن يختم حياته الغنائية بالغناء داخل دولة فلسطين.

وقال الفنان الكبير والملقب بـ “فنان العرب” في لقاء أجرته معه قناة “فرانس24” : ”أنا غنيت في معظم دول العالم العربي والأوروبي، لكن حقيقة أتمنى أن أختم حياتي بالغناء في دولة فلسطين“.

وأضاف: ”أتمنى ويجيني إن شاء الله الحظ والعمر والصحة بإن أنا ألحق أغني بها“.

يشار إلى أن الفنان السعودي محمد عبده متواجد حاليا في فرنسا لإحياء حفل غنائي بـ أوبرا باريس.

وعن شعوره كأول فنان عربي يغني في أوبرا باريس قال: ”أقول دائما أنها إضافة في تاريخ مسيرتي الفنية اللي بعتز بيها جدا.. والأوبرا لها طقوس خاصة وبرنامج خاص وأغاني خاصة تقدم خلالها“.

وعن نفاد تذاكر الحفل في اليوم الأول لطرحها أوضح محمد عبده أن الحفلات التي تقام في أماكن عريقة ومغلقة مثل الأوبرا لا يكون الهدف منها الربح بقدر الهدف الثقافي. موضحا أنه حينما طرحت التذاكر تم الهجوم عليها من الفرنسيين العرب، مشيرا إلى أنه ما سره للغاية وجود بعض الأوروبيين الشرقيين والغربيين بالحفل.

الفنان السعودي محمد عبده

شعور محمد عبده حول الغناء في أوبرا باريس العريقة

أما عن شعوره بالغناء في قاعة عريقة أمام جمهور كبير يجمع بين الأوروبيين والعرب قال ”عبده“: ”الحمد لله ربنا حباني بهيبة خاصة وأنني أقف على خشبة المسرح منذ أكثر من 50 عام، ولكن للأوبرا مكانة خاصة، حيث تشعر أنك تغني في مكان له قدسية فنية تاريخية“.

وأشار الفنان السعودي إلى أن الوجود الخليجي بالحفل يرجع لسببين، الأول ”الصيف“، حيث أن ”الخلايجة يحبون أن يقضون الصيف بأوروبا، والثاني أن وجود حفلات محمد عبده يشجع على السياحة الخارجية“، مضيفا: ”الزائر بيروح المتاحف، بيروح البحر، كذلك يروح حفلة محمد عبده ضمن برنامج الرحلة“.

رأيه في الانفتاح بالسعودية

وتعليقا على الانفتاح الثقافي الذي تشهده المملكة أشار فنان العرب إلى أن: ”الانفتاح كان موجودا بالسعودية، وتم تعطيله قبل القرن الرابع عشر الهجري لأسباب لا نريد أن نذكرها للناس لأنها كانت سيئة جدا، تحول خلالها الانفتاح غلى انغلاق، أثر على سمعة السعودية السياسية والثقافية، بينما نحن كنا في وقت من الأوقات ننظم ما كان يسمى بالأسابيع الثقافية بين البلدان“.

المصدرفرانس برس
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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