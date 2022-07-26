الشيخة أسماء آل ثاني تواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد وصولها لقمة جبل “كي 2”

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وطن – حققت الشيخة القطرية، أسماء آل ثاني، إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازاتها، بعد تمكنها مؤخرا من الوصول إلى قمة جبل “كي 2” في جمهورية باكستان الإسلامية.

تواصل الشيخة أسماء آل ثاني تحطيمها للأرقام القياسية بعد وصولها مؤخرا لقمة جبل “كي 2” في إنجاز جديد يضاف إلى رصيدها الكبير من الإنجازات التاريخية التي حققتها في الموسم الحالي، وذلك في إطار مبادرتها التي تحمل شعار “ما وراء الحدود” والتي تهدف إلى تشجيع الآخرين على اكتشاف إمكاناتهم.

هدف مبادرة ما وراء الحدود

ووفقا لوكالة الانباء القطرية، فإن أسماء آل ثاني، وضمن مبادرتها التي تحمل شعار “ما وراء الحدود”، تطمح إلى إكمال مسيرة الغراند سلام الخاصة بالمكتشفين (بتسلقها لقمم العالم السبع ووصولها للقطبين الشمالي والجنوبي) وإلى صعود الـ14 قمة التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر في سلسلتي جبال الهيمالايا والقراقرم“.

وقالت الشيخة أسماء آل ثاني أن الهدف من مبادرة “ما وراء الحدود” ، هو إلهام الآخرين وإثبات أن الطموحات التي تبدو مستحيلة، يمكن في الواقع تحقيقها من خلال السعي نحوها باقتناع وبشغف، وأتمنى أن ترى السيدات والشباب في منطقة الشرق الأوسط وفي غيرها من مناطق العالم أنه يمكن لأحلامهم أن تتحقق من خلال العمل الدؤوب والالتزام”.

تسلقت ستا من قمم العالم السبع

يشار إلى ان الشيخة أسماء آل ثاني هي أول قطرية تتزلج نحو القطب الشمالي وأول قطرية تصل إلى القطب الجنوبي، بالإضافة إلى تسلقها ستا من قمم العالم السبع، ولم يتبق لها إلا جبل وحيد (وهو جبل بونتشاك جايا) لتحقق حلمها بإكمال “غراند سلام” المستكشفين، وبأن تصبح أول عربية تحقق هذا الإنجاز بعد كسرها للعديد من الأرقام القياسية التاريخية.

الشيخة أسماء تحطم الأرقام القياسية العربية في تسلق الجبال في رحلتها نحو أعلى قمم العالم#قنا_رياضي #قنا_انفوجرافيك#أرقام_قياسيةhttps://t.co/r9ilNRSk7l pic.twitter.com/JqhznVRHlj — وكالة الأنباء القطرية – رياضي (@QNA_Sports) July 25, 2022

وبحسب تقرير للوكالة القطرية، فقد تمكنت الشيخة أسماء آل ثاني من تحطيم أرقام قياسية عديدة، حيث أنها أصبحت أول عربي ينجح في تسلق ست من القمم التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر وأول عربي يصل إلى قمتي جبلي كانغشينجونغا ودوالياغيري.

أول عربي يصل إلى ثلاث قمم في غضون شهر

كما تعد أول عربي يصل إلى ثلاث قمم يزيد ارتفاعها عن 8000 متر في غضون شهر واحد وأول امرأة في العالم تتسلق قمة جبل ماناسولو دون أوكسجين.

كما تعد الشيخة أسماء أول قطرية تتسلق قمم إيفيرست ولوتسي وكي 2 وماناسولو ودوالاغيري وكانغشينجونغا.

ولفتت الوكالة إلى انه وفي إطار مسيرتها لكسر الأرقام القياسية، كانت الشيخة أسماء آل ثاني تحمل الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 والتي تحمل اسم “الرحلة”، لتصبح أول كرة رسمية لبطولات كأس العالم، تصل إلى قمة جبل إيفيرست.

وتسعى الشيخة أسماء آل ثاني البالغة من العمر 33 عاما لأن تصبح أول قطرية تكمل غراند سلام المكتشفين (بتسلقها لقمم العالم السبع ووصولها للقطبين الشمالي والجنوبي) ولأن تتسلق أعلى 14 قمة في العالم.