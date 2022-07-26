الرئيسيةالهدهدالجزائر تنصب صواريخ قرب الحدود مع المغرب.. ما حقيقة الصورة التي أثارت...
الهدهد

الجزائر تنصب صواريخ قرب الحدود مع المغرب.. ما حقيقة الصورة التي أثارت الجدل؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
نصب صواريخ على حدود المغرب watanserb.com
الصور ملتقطة في أوزبكستان ولا علاقة لها بالجزائر
- Advertisement -

وطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بكثرة صورة زعم ناشروها بأنها توثق نصب الجزائر لمنظومة صواريخ مدمرة في تندوف.

ووفقا لما تم تداوله، فقد زعم ناشروا الصورة بدء الجيش الجزائري بنصب صواريخ في جنوب غرب الجزائر، فيما يوحي بأنه ردّ على إعلان المغرب وإسرائيل تعزيز تعاونهما العسكريّ خاصة بعد زيارة أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي للرباط.

حقيقة الصورة

من جانبها، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عبر خدمتها لتقصي الحقائق، بأن الصورة في الحقيقة ملتقطة في أوزبكستان قبل سنوات، ولا شأن لها بالجزائر.

وبحسب ما أكده صحفيو وكالة فرانس برس، ظهرت هذه الصورة مع هذا الادّعاء في الثالث والعشرين من تموز/يوليو الجاري.

سبب تداول الصورة

أكدت الوكالة أن تداول الصورة جاء بعد أيام من إعلان المغرب وإسرائيل تعزيز تعاونهما العسكري في محادثات جرت في الرّباط بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي وعدد من كبار المسؤولين.

حقيقة الصورة

وأكدت الوكالة أن الصورة لا علاقة لها بالجزائر، حيث أرشد التفتيش عنها على محرّكات البحث أولاً إلى موقع عربيّ معنيّ بالأسلحة والترسانات.

ووفقاً لهذا الموقع، تُظهر الصورة أسلحة دفاع جوّي لجيش أوزبكستان نشرتها وزارة الدفاع في ذاك البلد الواقع في آسيا الوسطى.

ويمكن العثور في الموقع على رابط من قناة تحمل اسم وزارة الدفاع الأوزبكستانيّة على يوتيوب ويتابعها عشرات آلاف الأشخاص.

وهذا الفيديو منشور في العام 2019، ما يدحض أيضاً أن يكون حديثاً مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة، وهو يظهر تدريبات لجيش أوزبكستان.

تسارع عملية التطبيع بين المغرب وإسرائيل

وتسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وإسرائيل منذ التطبيع الدبلوماسي الذي تمّ بينهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي أبرمت بين إسرائيل ودول عربية عدّة، بدعم من واشنطن.

وتحظى هذه الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بمباركة واشنطن لكنّها تثير قلق الجزائر التي لا تقيم أي علاقات مع إسرائيل وتُعدّ من الداعمين للقضيّة الفلسطينيّة، والداعمة أيضاً لجبهة بوليساريو المطالبة باستفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية بشأن استقلالها عن المغرب.

وطبّع المغرب علاقته بالدولة العبرية مقابل اعتراف الولايات المتحدة بـ”مغربية” الصحراء الغربية، الإقليم المتنازع عليه والذي يُعتبر “القضية الوطنية الأولى” في المملكة.

ويسيطر المغرب على نحو 80 بالمئة من الصحراء الغربية وهو يقترح التفاوض مع البوليساريو على منح الإقليم حكماً ذاتياً تحت سيادة الرباط ويشترط حضور الجزائر هذه المفاوضات باعتبارها “طرفاً في النزاع”.

المصدروكالة الأنباء الفرنسية + يوتيوب
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

الجزائر تُلمع نظام الأسد.. هل تنجح في إعادته إلى الجامعة العربية؟

الهدهد

هل رفض الرئيس الموريتاني استقبال وفد المغرب البرلماني؟

الهدهد

“مصير مجهول للملك”.. رواية تأجيل احتفالات عيد العرش بالمغرب تثير شكوكا

الهدهد

لأول مرة ببلد مسلم.. قناة عبرية تكشف عن الاتفاق الأهم لكوخافي مع المغرب

الهدهد

“أمير المؤمنين” محمد السادس يسمح بإقامة مهرجان البيرة في المغرب ومواقع التواصل تستنكر

الهدهد

تفاصيل اعتقال الجزائر لرئيس المخابرات التونسية السابق “لزهر لونغو” وتسليمه لتونس

حياتنا

فيديوهات على هاتف الجزائري جمال بن إسماعيل تفك لغز قتله حرقا وتقطيع أعضائه

الهدهد

هذا ما فعله “أفيف كوخافي” على قبر الملك الحسن الثاني بالمغرب (شاهد)

الهدهد

“تونس ولاية جزائرية”.. محلل سياسي جزائري يفجر غضب التونسيين ثم يعتذر (شاهد)

الهدهد

جنود مغاربة يهربون من الحرائق.. مشهد فجر موجة غضب بالمغرب (فيديو)

الهدهد

مشاهد كارثية من الجزائر لـ”سد جرف التربة”.. هل تعمد المغرب الإضرار بجارته؟

الهدهد

تطور صادم في اتهام رجل أعمال فرنسي ومعاونيه بالتحرش بفتيات مغربيات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا