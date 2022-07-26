البحرين تعتقل نادر كاظم بسبب كتابه “أُمَّةُ لا اسم لها”.. ما علاقة مي آل خليفة؟

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وطن- أفاد ناشطون بحرينيون بأن السلطات البحرينية اعتقلت الكاتب والمفكر البحريني البارز الدكتور نادر كاظم، في ظروف غامضة، منذ يوم، الخميس، الماضي ولا يعرف عنه شيء حتى الآن.

اعتقال الدكتور نادر كاظم في البحرين

وبينما ذكر البعض أن سبب اعتقال نادر كاظم مجهول حتى الآن، لفت آخرون إلى أن أمر اعتقاله ربما صدر من الجهات الأمنية بسبب كتابه الأخير بعنوان “أمة لا اسم لها”.

السلطات البحرينية تعتقل الدكتور نادر كاظم، كاتب أكاديمي وناقد ثقافي pic.twitter.com/iCou9T6aJu — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 26, 2022

‏‏‏‏‏‏‏وفي هذا السياق قال الحقوقي البحريني عادل المرزوق، رئيس ‎‎‎‎‎ مرصد “الوحدوي” لحقوق الإنسان، إنه تم توقيف الأكاديمي الدكتور نادر كاظم منذ الخميس الماضي.

وتابع أنه تم تداول أخبار تفيد بأن سبب اعتقاله هي مؤلفاته، وخصوصا آخر كتاب له «أُمَّةُ لا اسم لها.. من بناء الأُمَّة إلى تفكّكها».

توقيف الاكاديمي الدكتور نادر كاظم منذ الخميس الماضي و بسبب كم قيل مولفاتهم وخصوصا آخر كتاب والانباء تشير كذلك لفصلة من الجامعة

وللعلم لا ينشر بل لا يطبع كتاب الا بعد ان يمر بعدة جهات وخصوصا الامنية منها للموافقة ، فلماذا بعد الطبع و النشر يتم كل هذا ؟ #البحرين pic.twitter.com/cO5afkQA0Q — Adel Al.Marzooq (@AdelAlmarzooq) July 26, 2022

وأشار “المرزوق” إلى الأنباء تشير كذلك لفصله من الجامعة.

واختتم الحقوقي البحريني:”وللعلم لا ينشر بل لا يطبع كتاب إلا بعد أن يمر بعدة جهات وخصوصا الامنية منها للموافقة.”، متسائلا: فلماذا بعد الطبع و النشر يتم كل هذا؟”.

ما علاقة مي آل خليفة؟

بينما تساءل يحيى الحديدي، المدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان”:”هل هناك علاقة بين اعتقال الدكتور نادر كاظم، وبين إعفاء مي آل خليفة من منصبها، ام سبب اعتقاله هو كتابه الأخير “أمة لا اسم لها”؟”

هل هناك علاقة بين اعتقال الدكتور نادر كاظم وبين إعفاء مي آل خليفة من منصبها، ام سبب اعتقاله هو كتابه الأخير "أمة لا اسم لها"؟ pic.twitter.com/hCbtCIaXJj — Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) July 26, 2022

وركز ناشطون بحرينيون منذ إعلان خبر اعتقال الدكتور نادر كاظم، على تداول صور تجمع المفكر البحريني بوزيرة الثقافة المقالة، مي بنت محمد آل خليفة، وذلك في إشارة منهم إلى أن اعتقاله ربما يكون له علاقة بالوزيرة المقالة.

ودون ناشط آخر:”انباء عن اعتقال الدكتور نادر كاظم بسبب تاليفه كتاب لم يرضي السلطة وأنباء عن فصله من الجامعة لنفس السبب. في بلد تزعم فيه السلطة الانفتاح والحرية والتنوع الديني والثقافي.”

وتساءل:”هل لدى أحد اي معلومات عن هذا الموضوع؟”

إقالة مي بنت محمد آل خليفة

وكانت مصادر إعلامية بالبحرين قد كشفت، السبت، أن الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، أقال رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الوزيرة الشيخة “مي بنت محمد آل خليفة” من منصبها.

وجاء ذلك بسبب رفضها لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، في موقف عبّرت عنه مؤخرا برفضها مصافحة السفيرة الإسرائيلي في المنامة “إيتان نائيه”.

وأوضحت المصادر أن الإقالة جرت، يوم الخميس الماضي الموافق 21 تموز/ يوليو الجاري، حيث أصدر الملك مرسوما بتعيين الشيخ “خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة”، رئيسا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وجاء قرار الإقالة بعد رفض الشيخة “مي”، التي عملت في الإعلام والثقافة لأكثر من 20 عاما، لمصافحة السفير الإسرائيلي لدى المنامة، في مجلس عزاء خاص، أقامه السفير الأمريكي “ستيفن بوندي”، في منزله في العاصمة البحرينية.

كتاب نادر كاظم الجديد: « أُمَّةُ لا اسم لها .. من بناء الأُمَّة إلى تفكّكها»

ويشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، صدر كتاب جديد للمفكر وأستاذ الدراسات الثقافية في جامعة البحرين الدكتور نادر كاظم تحت عنوان « أُمَّةُ لا اسم لها .. من بناء الأُمَّة إلى تفكّكها».

ويتحدث “كاظم” في كتابع بأنه لفهم معنى الأمة سيكون علينا أن نطرح هذا السؤال الابتدائي : هل الأمة ظاهرة طبيعية قائمة بذاتها وتتجلى في مجموعة سات ثابتة وقواسم مشتركة أساسية بين مجموعة ” إثنية ” معينة. أم إنها صناعة بشرية ونتاج عمليات إنشاء وتشكيل وبناء وحتى اختراع وتلفيق يقوم بها البشر في سياقات تاريخية معينة ؟

وبتعبير ثاني ، هل الأمة توجد بمجرد وجود جماعة تعيش في منطقة جغرافية واحدة ، وتتقاسم فيما بينها لغة واحدة أو انتهاء إثنيًا واحدًا أو ثقافة واحدة أو لون بشرة واحدا أو دينًا واحدًا كما يعتقد الإسلاميون والقوميون ؟

وبتعبير ثالث، هل يولد الناس أمة أم إنهم يصيرون أمة ؟ لهذا السؤال متعدد الصياغات إجابتان أساسيتان ، وهما إجابتان ارتكز عليها أغلب التفكير النظري الذي دار حول فكرة الأمة منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم . وتنتمي الإجابتان إلى نموذجين أوربيين متعارضين بتعارض تاريخ الأمتين الألمانية والفرنسية على وجه الخصوص.