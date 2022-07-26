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الهدهد

الإمارات تموّل إنشاء ملعب لإسرائيل على أنقاض قرية شهدت مذبحة بحق الفلسطينيين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ملعب خليفة watanserb.com
توقيع اتفاقيات تعاون في شى المجالات بين إسرائيل والإمارات
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وطن – عقب فضيحة الكشف عن شرائها نادي “هبوعيل” الإسرائيلي، كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن عزم الإمارات بناء ملعب جديد لكرة القدم في إسرائيل على أراض شهدت مجزرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا.

وبحسب موقع “Ynet” العبري، فقد اتفقت شركة حكومية إماراتية مع وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج على إنشاء ملعب جديد في كفر قاسم سيُطلق عليه اسم “خليفة” وسيتم بناؤه بتمويل كامل من الإمارات التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم قبل أقل من عامين مع إسرائيل.

وأكد الموقع على أن الوزير الإسرائيلي “فريج” تلقى بالفعل الضوء الأخضر من الإمارات، مما أدى إلى إعداد الخطط التي من المتوقع تنفيذها في الأشهر المقبلة، حيث سيتسع الملعب لـ 8000 مقعد.

وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج في الإمارات

صفقة شراء نادي هبوعيل

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع صفقة يحاول الوزير فريج إبرامها بين رجل أعمال إماراتي مقرب من الحكومة الإماراتية، ونادي هبوعيل الإسرائيلي لشرائه بالكامل.

وقال فريج لصحيفة “يديعوت أحرونوت“: “إن الموضوع الاقتصادي لا يمثل مشكلة أمام رجل الأعمال الإماراتي، نحتاج هنا إلى استثمار كبير، لكن توجد هنا مشكلة سياسية يجب أن نعرف كيف نحلّها”.

مجزرة كفر قاسم

ومنطقة كفر قاسم لها وقع خاص في ذاكرة الفلسطينيين، تتمثل بالمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات “حرس الحدود” الإسرائيلية عام 1956، وأسفرت عن استشهاد 51 شخصًا من سكان البلدة بينهم أطفال ونساء ومسنّون.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي في 29 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1956 قد فتحوا النار على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، إذ استغلت إسرائيل انشغال العالم بالعدوان الثلاثي على مصر ونفذت مذبحة بحق الفلسطينيين.

وفي نهاية الخمسينيات تم تقديم بعض المسؤولين عن المذبحة، وتمّت تبرئتهم جميعا إلا واحدا يدعى “شدمي”، فقد غُرّم بقرش واحد فقط، لمشاركته في المجزرة.

غضب مواقع التواصل

ولقي خبر تمويل الإمارات بالكامل لإقامة ملعب على أنقاض القرية الفلسطينية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر المغردون عن استهجانهم من هذه الخطوة، وتساءل المغرد كمود العربي: “بالله يا الإمارات هل يجوز هذا؟ كنا نأمل أن تتبنّوا فريقا عربيا وتنشؤوا به ملعبا، الإمارات تمول إنشاء ملعب لكرة قدم في إسرائيل وتريد شراء نادي هبوعيل تل أبيب”.

المصدريديعوت أحرونوت + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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