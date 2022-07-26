ارتفاع الدولار وجميع العملات في السودان في تعاملات منتصف اليوم

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وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 في البنوك في تعاملات منتصف اليوم ارتفاعا جديدا، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، وذلك بالتزامن مع ارتفاعه بشكل كبير في السوق السوداء حيث سجل، الاثنين، 574 جنيها.

سعر الدولار في السودان اليوم

وسجل سعر الدولار في السودان اليوم 566 جنيها للشراء، و571.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم الإثنين في السودان 579.75 جنيه للشراء و584.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في السودان 684جنيه للشراء و689.15 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.24 جنيه للشراء و150.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.63 جنيه للشراء و155.56 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155 جنيه للشراء و156.16 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1473.10 جنيه للشراء و1484.15 جنيها للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1496.74 جنيه للشراء و1515.66 جنيها للبيع.

ركود الاقتصاد السوداني

ووفق بيانات بنك التنمية الإفريقي، يواجه الاقتصاد السوداني حالة من الركود منذ 2021، ويتوقع أن يسجل نموا متواضعا في 2022، خاصة بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويواجه الاقتصاد مشاكل تتعلق بانخفاض النقد الأجنبي من التحويلات والاستثمارات الأجنبية، والتي ستدفع بخفض الواردات، بما في ذلك إمدادات الوقود والغذاء.

ويعاني الاقتصاد السوداني، أيضا، منذ سنوات من عدم قدرته على تحمل الديون، التي شكلت ما نسبته أكثر من 201 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، نحو 80 في المئة منها ديون خارجية.

وتشير تقارير إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من تحديات اقتصادية، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع في السلع الأساسية، وزيادات هائلة في الأسعار.

وكانت السودان قد انزلقت لأزمة اقتصادية كبيرة بعدما انفصل الجنوب الغني بالنفط عنها في 2011، ما جعلها تخسر أكثر من نصف الإيرادات العامة.