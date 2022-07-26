إزالة سياج الأقفال في وادي دربات تثير انقساما بين العمانيين

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وطن – بث نشطاء عمانيون، صورة تُظهر إزالة سياج الأقفال من وادي دربات في محافظة ظفار، وذلك بعد مطالبات أثيرت في هذا الصدد.

الخطوة العمانية أثارت جدلا واسعا بين النشطاء، إذ قال “أحمد المعشني”: “كل الشكر لبلدية ظفار ولكل من نوه على إزالة تلك الأقفال وما يصاحبها من أفكار هدامه، العادات الدخيلة وما تحمله من خُبث مبطن ليست إلا آفات تغزوا المجتمعات لزرع بذور الشر وإفساد الأخلاق وبث سمومها ،يجب الحرص والتصدي لها”.

🔴 صورة متداولة توضح إزالة سياج الأقفال في وادي دربات بمحافظة ظفار.. pic.twitter.com/5ipn5VeWLP — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) July 25, 2022

كل الشكر لبلدية ظفار ولكل من نوه على إزالة تلك الأقفال وما يصاحبها من أفكار هدامه، العادات الدخيلة وما تحمله من خُبث مبطن ليست إلا آفات تغزوا المجتمعات لزرع بذور الشر وإفساد الأخلاق وبث سمومها ،يجب الحرص والتصدي لها . pic.twitter.com/jFo1BgAsmn — أحمد المعشني (@almashani9222) July 25, 2022

بينما كتب الصحفي يوسف البلوشي: “انصياع ورضوخ جهة ما سريعا، لمجرد قيام فئة بكتابة ملاحظة، يؤكد أننا نسير في طريق خطأ، ولن نقدم للسياحة أي تجديد، إذا سمعنا لهذا وذاك من ذوي فكر لا يخدم ما يريده العامة من السياح، وسنظل في دوامة الخوف من النقد من قبل فئة تحاول ألا نتقدم ولو لمجرد مقترح سياج الققل”.

انصياع ورضوخ جهة ما سريعا، لمجرد قيام فئة بكتابة ملاحظة، يؤكد أننا نسير في طريق خطأ، ولن نقدم للسياحة أي تجديد، إذا سمعنا لهذا وذاك من ذوي فكر لا يخدم ما يريده العامة من السياح، وسنظل في دوامة الخوف من النقد من قبل فئة تحاول ألا نتقدم ولو لمجرد مقترح #سياج_الققل. pic.twitter.com/hV9WaNU1hb — يوسف البلوشي: إعلامي (@albalushiyousuf) July 26, 2022

وأيد الخطوة “ود بلوش مكران”: “اليوم أقفال وغدا اشياء اخرى إلى أن نصبح يوما في بيئة مليئة بالانحلال الأخلاقي؟! خيرا فعلت الجهات المعنية”.

اليوم أقفال وغدا اشياء اخرى إلى أن نصبح يوما في بيئة مليئة بالانحلال الأخلاقي؟! خيرا فعلت الجهات المعنية — ود بلوش مكران (@Bin_Balochistan) July 26, 2022

وتفاعل حساب “الفقير لله”: “هذه نتيجه طبيعيه لانتصار الحق دائما على الباطل، حتى لو وصل الباطل القمه نهاية الهاويه، إن التقليد الأعمى لكل وارده، وربط ذلك التقليد بأنه الرقي و التطور وبدونه لن يكون والانسلاخ من الدين والعادات والتقاليد الإسلامية، يكتسح كثير من العقول التي تدعي بالمثقفة”.

هذه نتيجه طبيعيه لانتصار الحق دائما على الباطل، حتى لو وصل الباطل القمه نهاية الهاويه، إن التقليد الأعمى لكل وارده، وربط ذلك التقليد بأنه الرقي و التطور وبدونه لن يكون والانسلاخ من الدين والعادات والتقاليد الإسلامية، يكتسح كثير من العقول التي تدعي بالمثقفه. — الفقير لله (@Kkkk_1334) July 26, 2022

بينما قال حساب باسم “تشيلي”: “من أجل “أقفال” وضعت على سياج في مكان سياحي، يرسلون التهديد والوعيد وضرورة حماية قيم “حضارة عمان”. ونسوا الاقفال “الصدئة” على عقولهم وابصارهم قبل ذلك 🙂 فهم ينعقون على كل شي يخالف أوهامهم”.

من أجل "أقفال" وضعت على سياج في مكان سياحي، يرسلون التهديد والوعيد وضرورة حماية قيم "حضارة عمان".

ونسوا الاقفال "الصدئة" على عقولهم وابصارهم قبل ذلك 🙂

فهم ينعقون على كل شي يخالف أوهامهم. — تشيلي (@sO_Os1O) July 25, 2022

وغرد “SAAD M.A”: “سبحان الله اغلب المدافعين عن سياج الأقفال هن النساء !! أمهات أجيال المستقبل”.

سبحان الله اغلب المدافعين عن سياج الأقفال هن النساء !! أمهات أجيال المستقبل 🤔 — SAAD M.A. (@Saad_M1978) July 26, 2022

وظاهرة الأقفال التي ظهرت في دربات، هي عبارة عن قفل يدون عليه المتحابون حروف أسمائهم ويعلقونه في السياج المعدني للجسور ثم يقومون برمي مفتاحي القفل تعبيرا منهم على أبدية هذا الحب.

وقد غزت هذه الظاهرة الكثير من مدن العالم وأوروبا بشكل خاص.

وتفاعل الكاتب زكريا المحرمي مع هذا الجدل قائلا: “حين زرت باريس وقفت على جسر العشاق ولم أشاهد ما يخدش الحياء ولم تنزل صاعقة من السماء، فلا تهولوا الصغائر ولا تسمحوا للفراغ أن يعطلكم عن البناء ولا تلتهوا بالصغائر فتحدي النهوض بالوطن أكبر، وبدلا من إزالة الحواجز المشبكة عن المعالم الأثرية أزيلوها عن العقول المتخشبة”.

حين زرت باريس وقفت على جسر العشاق ولم أشاهد ما يخدش الحياء ولم تنزل صاعقة من السماء، فلا تهولوا الصغائر ولا تسمحوا للفراغ أن يعطلكم عن البناء ولا تلتهوا بالصغائر فتحدي النهوض بالوطن أكبر، وبدلا من إزالة الحواجز المشبكة عن المعالم الأثرية أزيلوها عن العقول المختشبة pic.twitter.com/Yjouiy8Uue — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 26, 2022

يُشار إلى أنه في قبل 2016، سحبت بلدية باريس نحو مليون قفل من “أقفال الحب” والتي يبلغ وزنها الإجمالي 45 طنا، والمعلقة على “جسر الفنون” (بون ديزار) الشهير، وفي ذلك العام أطلقت حملة لثني السياح عن تعليق “أقفال الحب” على جسور أخرى في العاصمة الفرنسية.

وقالت بلدية باريس إنها تسعى للحفاظ على صورة المدينة كـ”عاصمة للرومنسية والحب”، لكن من دون الأقفال الشهيرة المنتشرة على جسورها.