وثقوا جريمتهم بفيديو.. لبنانيون يحرقون مخيما للاجئين السوريين في سهل عكار

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وطن – أقدم لبنانيون، على إحراق مخيم للاجئين السوريين في بلدة تل حياة بمنطقة سهل عكار.

جاء ذلك بعد العثور على جثة شاب لبناني يدعى دياب خويلد، واتهام أحد سكان المخيم في الجريمة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية وسورية، إن أبناء من عائلة الضحية الغاضبين، عمدوا بعد العثور على جثة الشاب عند شاطئ القليلعات – عكار، إلى إحراق المخيم، قبل أن تصل قوة من الجيش اللبناني بهدف التهدئة.

وسُمعت أصوات انفجارات تبين أنها أسطوانات غاز انفجرت من جراء الحرائق، فيما حضرت آليات الدفاع المدني للعمل على إخماد النيران.

والشاب دياب خويلد الذي ينحدر من بلدة ببنين في عكار، ويقطن في منطقة تل حياة في سهل عكار، وجدت جثته مرمية على شاطئ البحر، بعد فقدانه لمدة يومين.

وانتشر تسجيل مصور، يظهر اشتعال النيران في عدد كبير من الخيم، داخل مخيم اللاجئين السوريين في عكار.

ويتهم موثق الفيديو أصحاب المخيم بقتل أحد أبناء المنطقة، متفاخراً بحرق كل المخيم.

بدافع الانتقام والثأر.. عائلة لبنانية تحرق مخيماً للنازحين السوريين للاشتباه في ضلوع أحدهم بجريمة قتل: "ما لازم يضل مخيم بـ #لبنان بقى كل السوريين لازم يترحلوا" #العربية pic.twitter.com/kTU291Dm5y — العربية (@AlArabiya) July 24, 2022

يأتي هذا فيما انتشرت قوات الجيش اللبناني والمخابرات في كل المنطقة، ولم تعرف خلفية الحادثة إلى الآن.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية حتى الآن أي تصريح بخصوص ما حدث في المخيم.

اللاجئون السوريون في لبنان

وتشير أرقام مفوضية اللاجئين، إلى أنه يقيم في لبنان نحو 915 ألف نازح سوري مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت حالات الاعتداء على اللاجئين السوريين في لبنان بدوافع عنصرية أو انتقامية.

كما تتعرض مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان للاحتراق باستمرار، كان آخرها الشهر الماضي، حيث اندلع حريق في مخيم للاجئين في سهل الفرزل بقضاء زحلة، أسفر عن وفاة طفل سوري (3 أعوم)، ولم يتضح سبب الحريق.

وسبق أن اندلع حريق داخل مخيم للاجئين السوريين في منطقة ببنين – عكار شمالي لبنان، أسفر عن احتراق ثلاث خيمٍ بالكامل، وإصابة اثنين من اللاجئين.

في #لبنان | لبنانيون يتفاخرون بإحراق مخيم للاجئين السوريين بعد مقتل شاب على يد مجهولين في عكار حيث أقدمت عائلة الشاب (دياب خويلد) على حرق مخيم للنازحيين السوريين في عكار ردا على مقتل إبنهم من قبل أشخاص من الجنسية السورية حسبما يعتقدون ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة القاتل pic.twitter.com/19ovHp9TUt — Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) July 24, 2022

كما احترقت عشرات الخيم في مخيم “المنية” للاجئين السوريين بمدينة عكار، إثر خلاف بين سوريين ولبنانيين في المنطقة، كما أقدم شبّان لبنانيون على حرق مخيم للسوريين أيضاً في بلدة المحمرة بعكار.