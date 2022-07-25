الرئيسيةالهدهدوثقوا جريمتهم بفيديو.. لبنانيون يحرقون مخيما للاجئين السوريين في سهل عكار
الهدهد

وثقوا جريمتهم بفيديو.. لبنانيون يحرقون مخيما للاجئين السوريين في سهل عكار

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إحراق مخيم للاجئين السوريين watanserb.com
إحراق مخيم للاجئين السوريين في سهل عكار
- Advertisement -

وطن – أقدم لبنانيون، على إحراق مخيم للاجئين السوريين في بلدة تل حياة بمنطقة سهل عكار.

جاء ذلك بعد العثور على جثة شاب لبناني يدعى دياب خويلد، واتهام أحد سكان المخيم في الجريمة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية وسورية، إن أبناء من عائلة الضحية الغاضبين، عمدوا بعد العثور على جثة الشاب عند شاطئ القليلعات – عكار، إلى إحراق المخيم، قبل أن تصل قوة من الجيش اللبناني بهدف التهدئة.

وسُمعت أصوات انفجارات تبين أنها أسطوانات غاز انفجرت من جراء الحرائق، فيما حضرت آليات الدفاع المدني للعمل على إخماد النيران.

والشاب دياب خويلد الذي ينحدر من بلدة ببنين في عكار، ويقطن في منطقة تل حياة في سهل عكار، وجدت جثته مرمية على شاطئ البحر، بعد فقدانه لمدة يومين.

وانتشر تسجيل مصور، يظهر اشتعال النيران في عدد كبير من الخيم، داخل مخيم اللاجئين السوريين في عكار.

ويتهم موثق الفيديو أصحاب المخيم بقتل أحد أبناء المنطقة، متفاخراً بحرق كل المخيم.

يأتي هذا فيما انتشرت قوات الجيش اللبناني والمخابرات في كل المنطقة، ولم تعرف خلفية الحادثة إلى الآن.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية حتى الآن أي تصريح بخصوص ما حدث في المخيم.

اللاجئون السوريون في لبنان

وتشير أرقام مفوضية اللاجئين، إلى أنه يقيم في لبنان نحو 915 ألف نازح سوري مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت حالات الاعتداء على اللاجئين السوريين في لبنان بدوافع عنصرية أو انتقامية.

كما تتعرض مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان للاحتراق باستمرار، كان آخرها الشهر الماضي، حيث اندلع حريق في مخيم للاجئين في سهل الفرزل بقضاء زحلة، أسفر عن وفاة طفل سوري (3 أعوم)، ولم يتضح سبب الحريق.

وسبق أن اندلع حريق داخل مخيم للاجئين السوريين في منطقة ببنين – عكار شمالي لبنان، أسفر عن احتراق ثلاث خيمٍ بالكامل، وإصابة اثنين من اللاجئين.

كما احترقت عشرات الخيم في مخيم “المنية” للاجئين السوريين بمدينة عكار، إثر خلاف بين سوريين ولبنانيين في المنطقة، كما أقدم شبّان لبنانيون على حرق مخيم للسوريين أيضاً في بلدة المحمرة بعكار.

المصدروطن - رصد فيسبوك + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان

الهدهد

عائلة لبنانية تعتدي على طفل سوري بوحشية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة (شاهد)

الهدهد

جندي لبناني بقوى الأمن الداخلي يعرض ابنه الوحيد للبيع والتفاصيل صادمة!

حياتنا

لبنان: شاحنة محملة بـ40 طنا من الصخور تقتل عائلة بأكملها

الهدهد

حسن نصرالله يكشف أهداف زيارة بايدن: أمريكا دخلت مرحلة الشيخوخة

الهدهد

حصري.. (وطن) تفضح جريمة اعتقال المحامية اللبنانية جيهان أبو عيد وتكشف معلومات خطيرة

الهدهد

مانع حمد اليامي قتله شقيقاه.. أول تعليق رسمي على اغتيال المعارض السعودي بلبنان

تقارير

مانع بن حمد اليامي .. تفاصيل اغتيال المعارض السعودي في لبنان

حياتنا

اغتصاب 20 طفل في لبنان وتصويرهم .. الضحايا وجدوا أنفسهم عراة بعد تخديرهم!

الهدهد

لبنان.. اشتباكات مسلحة بالقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة

تقارير

تابعة لحزب الله.. طائرات مسيرة تخترق مجال إسرائيل الجوي ولحظة اعتراضها (فيديو)

حياتنا

مخدر في ليلة رأس السنة.. قصة اللبنانية فاطمة فؤاد التي اغتصبتها فنانة مصرية وزميلها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا