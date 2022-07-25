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هل انتهى مرزوق الغانم سياسيا بتكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا للوزراء في الكويت؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن – أثار تكليف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لنجله وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد بتشكيل مجلس الوزراء فرحة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، والتي اعتبرت أن اختياره يعني إزاحة مرزوق الغانم عن رئاسة مجلس الأمة.

وأشار ناشطون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشيخ أحـمد نـواف الأحـمد معروف بخلافه مع مرزوق الغانم و”جماعته”، وأنه مقرب جدا وصديق للشيخ أحمد الفهد الصباح “العدو” الأول لمرزوق الغانم.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي الكويتي، صلاح العلاج في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “الشعب فرحااااااااان ليس حباً في احمد النواف بل كرها بمعاوية”.

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرا للعلاقة التي تجمع بين رئيس الوزراء المكلف والشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابع: “تبون تعرفون اذا الشيخ احمد الفهد له نفوذ قادم ؟ ٰ من الحين عيييييينكم على هيئة الرياضة و الاتحادات الرياضية فإن اووووول مواريها ستكون هناك ٰ و شكراً”.

وفي إشارة لعدم تولي مرزوق الغانم منصب رئيس مجلس الأمة مرة أخرى، أعاد تغريدة تغريدة سابقة له قال فيها: “التاريخ يقول : ان اقصى نفوذ لشخص ” غير الحاكم ” هو ١٠ سنوات كحد اقصى”.

من جانبه، قال حساب “خورشيد” الشهير: “الناس متفائلين وفرحانين برئيس وزراء تاريخه السياسي جديد والناس ماتعرف عنه الا انه ضد مرزوق وربعه ،، تخيل حجم الرفض الشعبي لهذا الشخص”.

كما علقت الناشطة الكويتية، نوال، على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد قائلة: “أنا الآن في مرحلة “تخلصنا من مرزوق وصباح أخيرًا”. أما رئيس الوزراء الجديد فعسى الله أن يوفقه لخدمة البلد وشعبه الذي يستحق كل الخير بعد عقود من الفساد!”.

وقال الناشط، فلاح بن خضير المطيري، تعليقا على التكليف: “المرياع ماراح ينام الليله”.

ونشرت الإعلامية الكويتية سعاد المطوع، فيديو لطفل يبكي تعبيرا عن سخريتها من حال مرزوق الغانم عقب تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد، قائلة:” يحصل الآن .. في مكانٍ .. ما”.

تعيين أحمد النواف رئيسا للوزراء

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر الاحد مرسوما أميريا يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمر الأميري نص على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وعرض أسماء المرشحين على الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لإصدار مرسوم تعيينهم.

استقالة صباح الخالد الصباح

وقدّم الشيخ صباح الخالد الصباح، في إبريل/نيسان الماضي، استقالته من رئاسة الحكومة إلى ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

استقالة صباح الخالد الصباح

وجاءت استقالة الشيخ صباح الخالد بعد ارتفاع عدد أعضاء مجلس الأمة المؤيدين لطلب عدم التعاون معه إلى 26 نائباً، وذلك عقب مناقشة استجواب ثلاثي قدمه النواب مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، قبل يوم واحد من موعد التصويت على طلب عدم التعاون.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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