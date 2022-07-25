هل انتهى مرزوق الغانم سياسيا بتكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا للوزراء في الكويت؟!

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وطن – أثار تكليف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لنجله وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد بتشكيل مجلس الوزراء فرحة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، والتي اعتبرت أن اختياره يعني إزاحة مرزوق الغانم عن رئاسة مجلس الأمة.

وأشار ناشطون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشيخ أحـمد نـواف الأحـمد معروف بخلافه مع مرزوق الغانم و”جماعته”، وأنه مقرب جدا وصديق للشيخ أحمد الفهد الصباح “العدو” الأول لمرزوق الغانم.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي الكويتي، صلاح العلاج في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “الشعب فرحااااااااان ليس حباً في احمد النواف بل كرها بمعاوية”.

الشعب فرحااااااااان

ليس حباً في احمد النواف بل كرها بمعاوية 😂👊🏼 — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) July 24, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرا للعلاقة التي تجمع بين رئيس الوزراء المكلف والشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابع: “تبون تعرفون اذا الشيخ احمد الفهد له نفوذ قادم ؟ ٰ من الحين عيييييينكم على هيئة الرياضة و الاتحادات الرياضية فإن اووووول مواريها ستكون هناك ٰ و شكراً”.

تبون تعرفون اذا الشيخ احمد الفهد

له نفوذ قادم ؟

ٰ

من الحين عيييييينكم على هيئة الرياضة

و الاتحادات الرياضية فإن اووووول مواريها ستكون هناك

ٰ

و شكراً 😎 — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) July 24, 2022

وفي إشارة لعدم تولي مرزوق الغانم منصب رئيس مجلس الأمة مرة أخرى، أعاد تغريدة تغريدة سابقة له قال فيها: “التاريخ يقول : ان اقصى نفوذ لشخص ” غير الحاكم ” هو ١٠ سنوات كحد اقصى”.

تعبت و انا اثقفكم 👊🏼 https://t.co/HoN5zgXbSB — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) July 24, 2022

من جانبه، قال حساب “خورشيد” الشهير: “الناس متفائلين وفرحانين برئيس وزراء تاريخه السياسي جديد والناس ماتعرف عنه الا انه ضد مرزوق وربعه ،، تخيل حجم الرفض الشعبي لهذا الشخص”.

الناس متفائلين وفرحانين برئيس وزراء تاريخه السياسي جديد والناس ماتعرف عنه الا انه ضد مرزوق وربعه ،، تخيل حجم الرفض الشعبي لهذا الشخص — خورشد (@5orshd) July 24, 2022

كما علقت الناشطة الكويتية، نوال، على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد قائلة: “أنا الآن في مرحلة “تخلصنا من مرزوق وصباح أخيرًا”. أما رئيس الوزراء الجديد فعسى الله أن يوفقه لخدمة البلد وشعبه الذي يستحق كل الخير بعد عقود من الفساد!”.

أنا الآن في مرحلة "تخلصنا من مرزوق وصباح أخيرًا".

أما رئيس الوزراء الجديد فعسى الله أن يوفقه لخدمة البلد وشعبه الذي يستحق كل الخير بعد عقود من الفساد! — نوال (@nawal66) July 24, 2022

وقال الناشط، فلاح بن خضير المطيري، تعليقا على التكليف: “المرياع ماراح ينام الليله”.

عاجل | مباشر نيوز | أمر أميري بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء علي ذمة

حساب مباشر نيوز

انا مليش دعوه؟؟؟ يااارب الخبر يكون صحيح اللهم امين🤲🤲🤲🤲🤲 المرياع ماراح ينام الليله🤪

🏃🏻😂😂😂 — فالح بن خضير المطيري (@falehalkhudair1) July 24, 2022

ونشرت الإعلامية الكويتية سعاد المطوع، فيديو لطفل يبكي تعبيرا عن سخريتها من حال مرزوق الغانم عقب تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد، قائلة:” يحصل الآن .. في مكانٍ .. ما”.

تعيين أحمد النواف رئيسا للوزراء

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر الاحد مرسوما أميريا يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمر الأميري نص على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وعرض أسماء المرشحين على الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لإصدار مرسوم تعيينهم.

استقالة صباح الخالد الصباح

وقدّم الشيخ صباح الخالد الصباح، في إبريل/نيسان الماضي، استقالته من رئاسة الحكومة إلى ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجاءت استقالة الشيخ صباح الخالد بعد ارتفاع عدد أعضاء مجلس الأمة المؤيدين لطلب عدم التعاون معه إلى 26 نائباً، وذلك عقب مناقشة استجواب ثلاثي قدمه النواب مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، قبل يوم واحد من موعد التصويت على طلب عدم التعاون.