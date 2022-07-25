نيرة أشرف تظهر مع فنانة مصرية قبل مقتلها.. ما تفسير الصورة؟ (شاهد)

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وطن – انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لطالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحها زميلها المحكوم عليه بالإعدام محمد عادل، وهي بجانب فنانة مصرية شابة.

وأظهرت الصورة، التي تم التقاطها في يوليو 2020، نيرة أشرف وهي تقف بجانب عدد من الفنانين، بينهم الفنانة الشابة ديانا هشام وأيضا الفنان محمد شبانة، وفقما أورد الموقع المصري “صدى البلد“.

وفسر النشطاء، هذه الصورة بأنها تعكس رغبة نيرة أشرف قبل مقتلها بالانضمام إلى الوسط الفني.

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وكانت محكمة جنايات المنصورة في مصر قد أودعت أمس الأحد، حيثيات حكمها بالإعدام شنقاً على المتهم محمد عادل، ودعت إلى إجراء تعديل تشريعي يتيح ببث الحكم على الهواء لتحقيق الردع العام المبتغى.

وقالت المحكمة إن ما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة ولم يذكره في اعترافه بالتحقيقات، أن المجني عليها أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الحافلة التي وجدها فيها، فمَردود عليه بأن اعترافه في تحقيقات النيابة العامة تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، إذ تثق في صحته رغم تغييره في جزء منه بجلسة المحاكمة.

وأضافت أن المتهم عندما صعد إلى الحافلة متوجهاً للجامعة، كان عاقد العزم، مبيت النية على قتل المجني عليها وشفاء غليله منها، وليس كما ادعى أنها أثارت حفيظته بالضحك داخل الحافلة، وذلك ثابت من اعترافه نصاً في التحقيقات، وهو يعلل زمان ومكان قتل المجني عليها.

كما سلطت المحكمة أيضاً في حيثياتها الضوء على ما تضمنته رسائل التهديد المُرسلة منه للمجني عليها، ونصها “وديني لأدبحك”.

كما تطرقت المحكمة أيضاً لما ادعاه المتهم في جلسة المحاكمة ولم يقله في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة، بأن إحرازه السكين كان للدفاع عن نفسه.

الجزء 5 بقيت الأجزاء في الصفحه بعد مطالبة قاضي جنايات المنصورة بإذاعة حكم إعدام قاتل #نيرة_اشرف التليفزيون المصرية سبق وأذاع وقائع إعدام 3 أشخاص قتلو سيدة وابنها بوحشية لسرقتها في عام 1998 والمفارقة المستشار عمر مروان وزير العدل الحالي كان ممثل النيابة العامة في تلك لقضية pic.twitter.com/Tlh1pK5QuZ — Fatma🇪🇬 (@Fatma40652246) July 25, 2022

وذكرت الحيثيات: “فيما لو دفعت المجني عليها أحداً للاعتداء عليه، فإن هذا القول يغاير الحقيقة التي أكدها في اعترافه بالتحقيقات، من أنه اشترى السكين كأداة للقتل، لإجادته استعماله بصفته يعمل طباخاً، ولعلمه بالمقاتل من جسم الإنسان.

ودعت المحكمة، إلى بث تنفيذ الحكم مباشرة، و قالت: “ألـم يئن للمشرِّع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهوداً، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهوداً”.

لأول مرة بمصر.. المحكمة تطالب بإعدام قاتل #نيرة_أشرف على الهواء مباشرة pic.twitter.com/FvbOCskqaI — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) July 25, 2022

كما طالبت المحكمة مجلس النواب بتعديل نص المادة القانونية التي تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات.

#ملخص الحكم الصادر من الدائرة الرابعة محكمة جنايات المنصورة برئاسة القاضى/ بهاء الدين المرى بمعاقبة المتهم/ محمد عادل قاتل نيره اشرف طالبة المنصورة بالإعدام وهي القضية التي شغلت الرأي العام#نيرة_أشرف pic.twitter.com/ikfK3SNO62 — على سليم المحامى (@ALISELE92641253) July 25, 2022

وكانت المحكمة قد أصدرت في السادس من يوليو الجاري حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، وذلك بعد 16 يوماً على وقوع الجريمة، في واحدة من أسرع القضايا في تاريخ القضاء المصري.