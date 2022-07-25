منها الجوارب..أنواع من الملابس إحذر وضعها في الغسالة

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وطن– يمكن اعتبار غسيل الملابس عملاً روتينيًا، ويمكن أن يرمي العديد من الأشخاص أشياء في الغسالة قد تتسبب في الوقع في تلف كل من الغسالة والملابس.

وفي هذا السياق، شارك أحد الخبراء العناصر التي يجب عدم وضعها مطلقًا في الغسالة.

تُستخدم الغسالات يوميًا في العديد من المنازل، وقد يصبح من الطبيعي إلقاء كل شيء فيها.

ومع ذلك، حذر أحد الخبراء من بعض قطع الملابس التي يمكن أن تسبب ضرر للغسالة.

ربطات العنق

أوصى ديان ديميتروف، الرئيس التنفيذي لشركة Laundryheap، بتجنب وضع ربطات العنق في الغسالة، موضحا: “معظم ربطات العنق مصنوعة من أقمشة دقيقة، مثل الحرير أو الصوف، وهي معرضة لخطر الانكماش أو فقدان شكلها أو تلطيخ الملابس الأخرى أثناء دورة الغسيل السريع.”

وأضاف “للحفاظ على رائحتها منعشة وفي حالة جيدة، أوصي بغسلها يدويًا، أو تنظيفها بشكل احترافي.”

الأشياء المزخرفة

يجب الاحتفاظ بالأشياء المزخرفة بعيدًا عن الغسالة. وفقًا للخبير، “سوف تتضرر” إذا لم يتم حمايتها بشكل صحيح أثناء دورة الغسيل.



يتضمن هذا العناصر ذات الترتر والأزرار والسحابات.

وقال ديان “يمكن أن تعلق السحابات والأزرار في حوض الغسالة، أو تتسبب في تلف العناصر الأخرى في حمولة الغسيل، لذا تأكد من إغلاقها قبل وضعها في الغسالة.”

وأوضح ديان “الترتر والملابس المرصعة بالجواهر حساسة بشكل خاص، وقد تتساقط أثناء دورة الغسيل وتعلق بين الملابس الأخرى، لذلك أوصي بإزالة أي أوساخ أو بقع من هذه المواد، قبل طلب المساعدة في التنظيف من خدمة احترافية”.

جوارب الأطفال

الأشياء الصغيرة مثل جوارب الأطفال هي أيضًا أشياء يجب على الناس توخي الحذر منها عندما يتعلق الأمر بغسلها. وهذا لأنها صغيرة ويمكن أن تعلق داخل فتحات التصريف داخل الغسالة.

وأوصى ديان بوضع الجوارب في كيس شبكي صغير لتجنب فقدها بين ملابسك وداخل الغسالة.



الأقمشة الحريرية

كما يجب الانتباه إلى القماش الذي يتم غسله لأن البعض يتطلب اهتمامًا متخصصًا، يشمل ذلك الحرير، والذي يتطلب في الغالب معالجة بالتنظيف الجاف.