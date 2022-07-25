منتخب سلطنة عمان ينسحب من بطولة العالم لكرة الصالات رفضا للتطبيع

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وطن – كشفت منصة “مقاطعة” المتخصصة في تغطية ودعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ورصد التطبيع معه، عن انسحاب منتخب سلطنة عُمان الجامعي لكرة الصالات من بطولة العالم الجامعية في مدينة راغا البرتغالية، رفضًا لمواجهة فريق إسرائيلي.

وكان المنتخب الوطني العماني الجامعي قد تقدم رسمياً في أبريل/نيسان الماضي بطلب المشاركة في بطولة العالم الجامعي لكرة قدم الصالات في البرتغال والتي أقيمت خلال الفترة من 18إلى 24 يوليو الجاري في مدينة براغا البرتغالية.

انسحب منتخب سلطنة عُمان الجامعي لكرة الصالات من بطولة العالم الجامعية في مدينة راغا البرتغالية، رفضًا لمواجهة فريق إسرائيلي. pic.twitter.com/ue0cB8rtAA — مقاطعة (@Boycott4Pal) July 24, 2022

وسعى المنتخب العماني الجامعي إلى التواجد بعد أن شارك في 3 نسخ سابقة، هي البرتغال وصربيا وإسبانيا، لتكون المشاركة الرابعة مختلفة وبعد أن توج مؤخراً وصيفياً للبطولة الآسيوية والبطولة العربية.

وتتكون قائمة المنتخب الوطني الجامعي للصالات من أحمد الجهوري وعمر الهادي وعلي أولاد ثاني وأحمد الرئيسي وزايد الجابري وعبدالرحمن اليعقوبي وعبيد البلوشي ومصعب الحسني وشافع الشافعي وحذيفة المعمري وطه الدوحاني وباسل الوهيبي ومعتز أولاد ثاني ومعاذ وعبدالملك البرواني.

وخاض المنتخب العماني خلال الفترة الماضية تجارب قوية منها معسكرات وتدريبات سبقت المشاركة في بطولة العالم الجامعية، حيث قال المدرب سامي بن سالم اليوسفي: “تأتي المشاركة الرابعة في كأس العالم بعد محطات رائعة سبقتها من خلال تحقيق الإنجاز في بطولة العرب وكذلك بطولة آسيا حيث يعد منتخبنا الوطني الجامعي وصيف آخر نسخة من البطولتين ونأمل أن نحقق خلال بطولة العالم إنجاز دولي يحلق بآمال وطموحات الشباب العُماني عالياً وهذا ما سوف يتحقق بتظافر الجهود وعزيمة الشباب الطامح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.”

ترحيب الناشطين بالخطوة

موقف المنتخب العماني الجامعي لكرة الصالات بالإنسحاب من البطولة نصرة لفلسطين وقضيتها، أثار ترحيب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على رفضهم الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حساب “عابر سبيل” مؤيدا الخطوة: “كل التحية والتقدير لهم،، كفو شباب عمان،، ولا عزاء لقصاينة العرب، الذين يريدون الاحباط بتغريداتهم المسمومة”.

كل التحية والتقدير لهم،، كفو شباب عمان،،

ولا عزاء لقصاينة العرب، الذين يريدون الاحباط بتغريداتهم المسمومة، pic.twitter.com/7f6byN5W5o — عابر سبيل (@sptmr3hGElNiRZr) July 24, 2022

كما عبر المغرد “عمار” عن فخره بالخطوة قائلا: “موقف مشرف للرياضة العمانية وهي رسالة واضحة بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني وضد التطبيع في جميع المستويات. ولنا في الرياضة الروسية عبرة عندما قررت جميع الاتحادات الرياضية الدولية عزلها بسبب حربها على اوكرانيا. تحية إجلال وتقدير للرياضة العمانية”.

موقف مشرف للرياضة العمانية وهي رسالة واضحة بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني وضد التطبيع في جميع المستويات.

ولنا في الرياضة الروسية عبرة عندما قررت جميع الاتحادات الرياضية الدولية عزلها بسبب حربها على اوكرانيا. تحية إجلال وتقدير للرياضة العمانية 🇴🇲 — عمّار (@qeeeeq22) July 24, 2022

وقال المغرد “ناصر النصيري الهاشمي” مشيدا بالمنتخب الجامعي: “بارك الله فيهم وفي الادراة وجميع من شارك في اتخاذ هذا القرار… فلسطين تستحق ان نقف معها باي شكل من الأشكال ولو كان معنويا”.

بارك الله فيهم وفي الادراة وجميع من شارك في اتخاذ هذا القرار…

فلسطين تستحق ان نقف معها باي شكل من الأشكال ولو كان معنويا… — ناصر النصيري الهاشمي (@Nasserihashimi) July 24, 2022

كما أيد المغرد “سيف الفارسي” انسحاب منتخب سلطنة عمان بالقول: “تحية كبيرة لمنتخبنا الوطني الكبير و هذا هو الانتصار الحقيقي فليس من المنطق أن يتقابل منتخب دولة ذات سيادة مع منتخب كيان غير شرعي”.