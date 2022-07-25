فيديو يهز السعودية.. سيدة تمارس عادة غريبة في مكان عام بجدة

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وطن – ألقت الشرطة السعودية، القبض على مواطنة نشرت مقطعا مصورا عبر “تيك توك“، أثناء جلوسها بأحد الأماكن العامة في جدة، وهي تتحدث باللغة “البنغالية”، بهدف ممارسة التسول.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء سعوديون، هذه السيدة وهي تمارس التسول بطريقة غير مباشرة وزيادة عدد المتابعين.

"شرطة مكة" تقبض على مواطنة نشرت فيديو تتحدث فيه باللغة "البنغلاديشية" في مكان عام بجدة من أجل زيادة المتابعين وجذب الانتباه وممارسة #التسول والحصول على المال بطريقة غير مباشرة. pic.twitter.com/ED5VUkFLu4 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 24, 2022

وقال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر، إن هذه المواطنة مارست سلوك التسول للحصول على المال بطريقة غير مباشرة ومن أجل زيادة عدد المتابعين.

📹 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مواطنة نشرت مقطعاً مصوراً بهدف جذب المارة وممارسة سلوك التسول وذلك لغرض زيادة عدد متابعينها. #لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/g1reTu21iI — الأمن العام (@security_gov) July 25, 2022

وعلى الفور، قررت شرطة منطقة مكة المكرمة، إحالة المتهمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأثارت هذه الواقعة، كثيرا من ردود الأفعال في السعودية بين النشطاء، إذ قال “أبو تركـي”: “يجب دراسه حالتها طالما هي مواطنه ومعرفه هل يصلها ما يسترها هي واسرتها او ان ما يصرف لها قد يصرفه الغير في يوم”.

يجب دراسه حالتها طالما هي مواطنه ومعرفه هل يصلها ما يسترها هي واسرتها او ان ما يصرف لها قد يصرفه الغير في يوم — أبو تركـي 🇸🇦 (@asaada1981) July 25, 2022

وكتب “مشقاص العقصلي”: “تيك توك باب رزق للعاطلين والناس المحتاجه لا يعتبر تسول خصوصًا الي يبث في بيته صح ان الحرمه ذي تبث بشارع وهذا غلط”.

تيك توك باب رزق للعاطلين والناس المحتاجه لا يعتبر تسول خصوصًا الي يبث في بيته صح ان الحرمه ذي تبث بشارع وهذا غلط — مشقاص العقصلي (@QslyAl) July 25, 2022

وتفاعلت “farah”: “تسول إلكتروني”.

تسول إلكتروني — farah (@farah_mmo) July 25, 2022

ووجه “أبو فيصل” انتقادا للسلطات قائلا: “الحق على الذي اعطاها الجنسية”.

الحق على الذي اعطاها الجنسيه — أبو فيصل (@ddrr656) July 24, 2022

يُشار إلى أن عقوبة “ممارسة التسول“، هي السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معا.

وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معا، في حال ممارسة التسول ضمن “جماعة منظمة”.