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فيديو يهز السعودية.. سيدة تمارس عادة غريبة في مكان عام بجدة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تسول عن طريق تيك توك watanserb.com
متسولة عن طريق تطبيق التيك توك في جدة
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وطن – ألقت الشرطة السعودية، القبض على مواطنة نشرت مقطعا مصورا عبر “تيك توك“، أثناء جلوسها بأحد الأماكن العامة في جدة، وهي تتحدث باللغة “البنغالية”، بهدف ممارسة التسول.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء سعوديون، هذه السيدة وهي تمارس التسول بطريقة غير مباشرة وزيادة عدد المتابعين.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر، إن هذه المواطنة مارست سلوك التسول للحصول على المال بطريقة غير مباشرة ومن أجل زيادة عدد المتابعين.

وعلى الفور، قررت شرطة منطقة مكة المكرمة، إحالة المتهمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأثارت هذه الواقعة، كثيرا من ردود الأفعال في السعودية بين النشطاء، إذ قال “أبو تركـي”: “يجب دراسه حالتها طالما هي مواطنه ومعرفه هل يصلها ما يسترها هي واسرتها او ان ما يصرف لها قد يصرفه الغير في يوم”.

وكتب “مشقاص العقصلي”: “تيك توك باب رزق للعاطلين والناس المحتاجه لا يعتبر تسول خصوصًا الي يبث في بيته صح ان الحرمه ذي تبث بشارع وهذا غلط”.

وتفاعلت “farah”: “تسول إلكتروني”.

ووجه “أبو فيصل” انتقادا للسلطات قائلا: “الحق على الذي اعطاها الجنسية”.

يُشار إلى أن عقوبة “ممارسة التسول“، هي السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معا.

وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معا، في حال ممارسة التسول ضمن “جماعة منظمة”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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