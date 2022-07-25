فيديو فاضح لمصرية في الرياض وإيحاءات جنسية عبر بث مباشر (شاهد)

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وطن- أفادت وسائل إعلام سعودية بأن السلطات في المملكة، ألقت القبض على سيدة مصرية مقيمة في الرياض، بعد ظهورها في فيديو فاضح وعبر بث مباشر، حيث اشتمل المقطع على إيحاءات جنسية صريحة.

بث مباشر فاضح لمصرية في الرياض

وبحسب ما نقل موقع “أخبار 24” السعودي، فقد ألقت شرطة الرياض، القبض على سيدة مصرية مقيمة في المملكة، بعدما ظهرت في بث مباشر على مواقع التواصل تتحدث لأخرى بمضامين وإيحاءات جنسية.

#شرطة_الرياض تقبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية. pic.twitter.com/s015Bjd3Fs — أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 25, 2022

وخلال فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على “سناب شات”، أكد المتحدث الأمني أن الفيديو احتوى على عبارات أو إيحاءات خادشة للآداب العامة.

وأوضح أنه جرى القبض على المواطنة المصري واتخاذ الإجراءات النظامية بحق السيدة المصرية وإحالتها إلى النيابة العامة.

#عاجل

🚨#تم_القبض على مقيمة مصرية ظهرت في بث عبر احد مواقع التواصل وتتحدث بإيحاءات ومضامين جنسية تمس الاداب العامة. pic.twitter.com/Z6zCDTOJ37 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) July 25, 2022

مقتل اليوتيوبر السعودية دانا العتيبي

وفي سياق آخر قُتلت اليوتيوبر دانا العتيبي، الاثنين، على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، حيث سدد لها عدة طعنات في هاواي الأمريكية.

دانا العتيبي الي تغني مكوه مكوه ماتتت !!!!!!!!!! https://t.co/I35msjcgxE — melek ♡ (@maloki1uwu) July 25, 2022

وقالت شرطة هونولولو، إن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات، يوم الأربعاء الماضي، من قبل زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأمريكية، بحسب “فوكس نيوز“.

وكانت الضحية والجاني يعانيان في الآونة الأخيرة من مشاكل زوجية، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها عدة مرات مما تسبب في جروحها القاتلة.

#تالا_صفوان انقبض عليها اليوم بسبب انها طلعت في بث مع بنت.. الفيديو جداً عادي مش شايفه اي حاجه غلط! والمصيبه التانيه كاتبين انها مصريه.. والمصرية يعني فيها ايه؟ pic.twitter.com/PFAHKIKhOk — DALIA | تحيا مصر ✌🏼🇪🇬 (@Dalia_901) July 25, 2022

وفر الجاني إلى الغابة بعد أن حاول عدد من الأشخاص التدخل وتقديم المساعدة للعتيبي.

ولاحقت الشرطة الزوج، وعند اقترابها منه طعن نفسه بالسكين وتم نقله إلى المستشفى.

ودانا العتيبي هي أمريكية سعودية، حيث أن والدها سعودي من مدينة الرياض كما تروي في مقاطعها لكنها تؤكد أنها لم تكن لها صلة بوالدها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها.

وأثيرت معلومات أخرى أن دانا العتيبي فتاة من أصل مغربي تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، وبلدها الأصلي الأرجنتين، اختارت اسمها ليكون من قبيلة شهيرة في السعودية لشهرتها بين معجبيها.