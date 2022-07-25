الإثنين, يوليو 25, 2022
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فيديو فاضح لمصرية في الرياض وإيحاءات جنسية عبر بث مباشر (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
فيديو فاضح لمصرية في الرياض watanserb.com
فيديو فاضح لمصرية في الرياض
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وطن- أفادت وسائل إعلام سعودية بأن السلطات في المملكة، ألقت القبض على سيدة مصرية مقيمة في الرياض، بعد ظهورها في فيديو فاضح وعبر بث مباشر، حيث اشتمل المقطع على إيحاءات جنسية صريحة.

بث مباشر فاضح لمصرية في الرياض

وبحسب ما نقل موقع “أخبار 24” السعودي، فقد ألقت شرطة الرياض، القبض على سيدة مصرية مقيمة في المملكة، بعدما ظهرت في بث مباشر على مواقع التواصل تتحدث لأخرى بمضامين وإيحاءات جنسية.

وخلال فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على “سناب شات”، أكد المتحدث الأمني أن الفيديو احتوى على عبارات أو إيحاءات خادشة للآداب العامة.

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وأوضح أنه جرى القبض على المواطنة المصري واتخاذ الإجراءات النظامية بحق السيدة المصرية وإحالتها إلى النيابة العامة.

مقتل اليوتيوبر السعودية دانا العتيبي

وفي سياق آخر قُتلت اليوتيوبر دانا العتيبي، الاثنين، على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، حيث سدد لها عدة طعنات في هاواي الأمريكية.

وقالت شرطة هونولولو، إن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات، يوم الأربعاء الماضي، من قبل زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأمريكية، بحسب “فوكس نيوز“.

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وكانت الضحية والجاني يعانيان في الآونة الأخيرة من مشاكل زوجية، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها عدة مرات مما تسبب في جروحها القاتلة.

وفر الجاني إلى الغابة بعد أن حاول عدد من الأشخاص التدخل وتقديم المساعدة للعتيبي.

ولاحقت الشرطة الزوج، وعند اقترابها منه طعن نفسه بالسكين وتم نقله إلى المستشفى.

ودانا العتيبي هي أمريكية سعودية، حيث أن والدها سعودي من مدينة الرياض كما تروي في مقاطعها لكنها تؤكد أنها لم تكن لها صلة بوالدها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها.

وأثيرت معلومات أخرى أن دانا العتيبي فتاة من أصل مغربي تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، وبلدها الأصلي الأرجنتين، اختارت اسمها ليكون من قبيلة شهيرة في السعودية لشهرتها بين معجبيها.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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