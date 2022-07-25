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زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو .. كيف تفاعل المصريون؟

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
زيادة أسعار تذاكر القطارات watanserb.com
زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو في مصر
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وطن – أعلن وزير النقل في مصر كامل الوزير، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بداية من شهر أغسطس المقبل، في تحرك أثار غضبا شعبيا بسبب الأعباء التي يتحملها الملايين في ظل الأزمة الاقتصادية.

وقال الوزير، في مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” على قناة “mbc مصر“، إنه تم اتخاذ القرار بالفعل، مضيفا أنه في انتظار مصادقة البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطوة.

وبرر الوزير هذه الزيادة قائلًا: “إحنا في مأزق، ومديونين للبنوك بـ88 مليار جنيه و 5 مليارات لوزارة البترول.. لا يوجد بديل عن رفع أسعار التذاكر”.

وأوضح أن سعر تذكرة المترو الأنفاق ستكون في حدود جنيه واحد، وخاطب المواطنين قائلًا: “غصب عني والزيادة لن تكون كبيرة مراعاة للمواطنين”.

وأشار إلى أنه حتى في حال زيادة أسعار تذاكر القطارات بقيمة جنيهين أو ثلاثة أو خمسة جنيهات فستظل أقل من تعريفة سيارات الأجرة “الميكروباص”.

غضب على مواقع التواصل إثر هذه الزيادة

أثارت هذه الخطوة جدلا كبيرا وتعليقات كثيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ قالت “أحلام” في تغريدة على تويتر: “وزارة النقل تحت قياده العسكرى كامل الوزير مديونيتها وصلت ل88مليار ج للبنوك و5مليار لوزارة البيترول فيقوم عبقرينو زمانه يدور على حل فلا يجده إلا فى جيب المواطن المصرى ليعلن انه سيرفع اسعار تذاكر القطارات والمترو ابتداء من الشهر القادم.. دوووووس يا سيسي انت وكامل..احنا نستاهل وزياده”.

وكتب حساب باسم “freeEgyptian”: “المحروسه كل حاجه وعكسها .. كامل الوزير مع عمرو اديب : مجبرون علي زياده سعر تذاكر القطارات والمترو،وهو مين اجبرك يا طرح النخل يا خليفه عبالعاطي كفته مين صرف فلوس الشعب الغلبان علي شويه كباري وقصور وطيارات”.

وغردت “Nefret”: “وزير النقل يعلن زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد والمترو في شهر أغسطس المقبل.. ليه بس؟!.. هي اصلا مرتفعة. كان ممكن تنتظر للصيف القادم. تكون الحرب خلصت والتجارة العالمية رجعت والسوق ابتدى يتنفس”.

وأضافت: “التسرع ده آخرته وحشة.. كل يوم أسعار السلع والخدمات تزيد.. ومرتباتنا بطة بلدي لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وذكر “mostafa othman”: “كامل الوزير: اتخذنا قرار رفع تذاكر السكة الحديد والمترو نحن في مأزق .. اعتراف فهمي نظمي رسمي ان العسكر فشلة و خربوا البلد لكن سرقة المليارات جننتهم و اعمتهم عن خراب المنكوبة بهم”.

وذكر “Osama”: “انا سمعت كامل الوزير بيتكلم عن زياده في تذاكر المترو والسكك الحديد اتمنى الزياده دي تتعمل نسبه وتناسب على حسب الفئه اللي بتستخدم الوسيله المراد الزياده فيها يعني مثلا السكه الحديد والمترو بسعر الفرق اللي انت محتاجه زوده في وسيلة ثانيه مثلا زي القطار الجديد اللي معمول وهكذا”.

وكان شهر فبراير الماضي قد شهد تواتر معلومات عن زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة بالوجه القبلي.

لكن السكة الحديد قالت آنذاك، إنه لا صحة لما تردد مؤخراً بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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