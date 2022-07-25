دودة عملاقة تثير ذعرا في مصر .. ووزارة الزراعة تعلق

- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من الذعر في مصر بعد ظهور دودة عملاقة في محافظة الشرقية في حديقة أحد المنازل، وهو ما استدعى ردا من وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي.

القصة بدأت مع سيدة التقطت مقطع فيديو زعمت خلاله رؤيتها وعثورها على دودة عملاقة في حجم الأرنب، وذلك في حديقة منزلها بنطاق ودائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

الفيديو الذي التقطته سيدة الشرقية أظهر دودة قرون اللوبيا كما لو كان حجمها كبيرا وعملاقا، وهو ما ظهرت عليه يد خشبية كانت السيدة تُمسك بها، ما يشير إلى أن السيدة ربما استخدمت وضعية الزووم أثناء تصوير الفيديو، بحسب موقع القاهرة 24.

رد وزارة الزراعة

في السياق، قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن الحشرة التي تظهر في الفيديو هي الدودة المعروفة بـ دودة قرون اللوبيا، وهي حشرة من الطبيعي ظهورها مثل غيرها من الآفات الزراعية التي يتم مكافحتها في الحقول.

وأضاف أن دودة قرون اللوبيا من بين الآفات الزراعية التي اعتادت فرق المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية مكافحتها.

تتغذى #الدودة_القارضة على قرون #اللوبيا فتتلفها وتجعلها غير قابلة للتسويق … فتعرف على طرق الوقاية من هذه الآفة ومكافحتها #مرشدك_الزراعي#عام_القهوة_السعودية_2022 pic.twitter.com/4XjfP0xlrR — الإرشاد الزراعي (@agri_ext) March 25, 2022

وأشار إلى أن حجم دودة قرون اللوبيا حجمها عادي وليس بالضخامة التي يتصورها البعض، قبل أن يؤكد على أن حجم دودة قرون اللوبيا يصل إلى نحو 7 سنتيمترات كحد أقصى.

ودودة قرون اللوبيا وهي فراشة صغيرة الحجم، لونها رمادي يميل إلى البني، الجناح الأمامي حافته الأمامية بيضاء مصفرة ويمتد عرضيا بالقرب من قاعدته شريط أصفر.

أما الجناح الخلفي فلونه بني، والملامس الشفوية ممتدة للأمام، يميز هذه الحشرة وجود شريط أبيض على الحافة الأمامية للجناح الأمامي وشريط أصفر عند ثلثه القاعدي.

تعتبر دودة قـرون الـلوبيا، آفة خطيرة جداً على محصول الـلوبيا وتسبب خسائر فادحة في المحصول كماً ونوعاً.

تبدأ الإصابة بها بوضع البيض على الأزهار والقرون الصغيرة وتسبب سقوطها وبالتالي خسائر في المحصول.

وتتغذى اليرقات على الحبوب بعد إختراق القرون وتسبب إتلاف الحبوب وخسائر في المحصول.

وتترك اليرقات الحبوب للتغرير في التربة، ويؤدي ثقوب الخروج لليرقات في نمو الأعفان مما يؤدي إلى خفض في نوعية وكمية الحبوب للمحصول الناتج.

وتتم مكافحة دودة قـرون اللوبـيا، من خلال الاهتمام بإزالة الحشائش ومخلفات المحاصيل.