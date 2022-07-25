خبر يُسعد أنصار ريال مدريد بعد خيبة كلاسيكو برشلونة

- Advertisement -

وطن – بعد هزيمة ريال مدريد أمام الغريم التقليدي برشلونة في مواجهة الكلاسيكو الودي، الأحد، في ولاية لاس فيغاس، إلا أنه تقارير صحفية كشفت عن خبر لعشاق وجماهير الفريق الملكي في أرجاء المعمورة خلال المباريات المقبلة.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن التدريبات الأخيرة لفريق الريال. شهدت مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي لم يشارك في مباراة الكلاسيكو الماضية بقرار من المدرب ماركو أنشيلوتي، نظراً للالتحاق مع صفوف الفريق في وقت متأخر.

عودة كريم بنزيما وغياب كارفاخال

كما وأوضحت الصحيفة، بأن الفرنسي بنزيما تدرب مع ريال مدريد من أجل مواجهة نظيره أمريكا المكسيكي، الأربعاء. في إطار المباريات الودية للأندية استعداداً للموسم الجديد. إلى جانب استمرار غياب الإسباني داني كارفاخال لاعب الظهر الأيسر للفريق الملكي.

اقرأ أيضاً:

كما وأردفت، ” الثنائي بنزيما وكارفاخال غابا عن مباراة مواجهة الكلاسيكو الماضية أمام منافسه برشلونة، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد”.

وشهدت المباراة بين الريال وبرشلونة، تألق حارس مرمى الفريق الملكي البلجيكي تيبوا كورتوا الذي تصدى لعديد من الفرص الخطيرة على شباك مرماه. كان أخطرها تسديدة الفرنسي عثمان ديمبيلي.

فرصة مايورال مع ريال مدريد

وأشارت تقارير صحفية آخرى، عن عودة الإسباني بورخا مايورال بعد مشواره خارج قلعة سانتياغو برنابيو على سبيل الإعارة، من أجل الحصول في فرصة مع نادي الريال الموسم القادم.

اقرأ أيضاً:

كما ولعب مايورال ابن النادي الملكي بعد الصعود إلى الفريق الأول عام 2015، لينتقل بعدها إلى العديد من الأندية في القارة الأوروبية (العجوز) معاراً. وهم فولفسبورغ الألماني، ليفانتي الإسباني. وروما الإيطالي، وأخرها خيتافي الإسباني.

📊| ريال مدريد فاز بـ 5 مباريات من أصل 9 بدون كريم بنزيما في 2022 . pic.twitter.com/8ZwSbakbv3 — ‎‏ABDULLAH ³⁵ | C14MPIONS🏆 (@ToniKroosV) July 25, 2022

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أمريكا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي، ودياً من أجل مواجهة آينتراخت فرانكفورت. على كأس السوبر الأوروبي لعام 2022 الشهر المقبل.

قد يهمك أيضاً: