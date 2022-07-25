تفاصيل اعتقال صحفيين في مصر لاتهامهما بالترويج للمخدرات (فيديو)

- Advertisement -

وطن – ألقت وزارة الداخلية المصرية، القبض على اثنين من أشهر المراسلين الصحفيين في محافظة الإسماعيلية لاتهامهما بالترويج للمخدرات.

كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يزعم خلاله أحد الأشخاص إنتشار تعاطى المواد المخدرة بالكرافانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائرى بمحافظة الإسماعيلية ، ومناشدة المسئولين إتخاذ اللازم لإزالة تلك الأكشاك .https://t.co/xljZZ4vPYs — وزارة الداخلية (@moiegy) July 22, 2022

والصحفيان هما مدير مكتب صحيفة “المصري اليوم” في المحافظة هاني عبد الرحمن، ومراسل جريدة “الوفد” محمد جمعة.

جاء ذلك على خلفية نشر فيديوهات عبر موقع “فيسبوك” تكشف انتشار تجارة المخدرات داخل الكرفانات (الأكشاك) المتواجدة على الطريق الدائري بالإسماعيلية.

قوات الأمن بالإسماعيلية تلقي القبض على مدير مكتب صحيفة «المصري اليوم» هاني عبد الرحمن، ومراسل جريدة «الوفد» محمد جمعة، بتهمة «الترويج لانتشار المخدرات»، على خلفية نشر فيديوهات عبر فيسبوك تكشف انتشار تجارة المخدرات داخل الأكشاك المتواجدة على الطريق الدائري بالإسماعيلية pic.twitter.com/KDLaUn5qiM — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 25, 2022

وفي فيديو بثته وزارة الداخلية، اعترف الصحفيان بأنهما تعمدا “فبركة” فيديوهات عن انتشار تجارة المخدرات في محافظة الإسماعيلية، بعد الاتفاق مع رجل أعمال يدعى وديع فانتس، المستأجر للمسرح الروماني على الطريق الدائري في المحافظة، في إطار حملة دعائية ضد الكرفانات لصالح المسرح.

وأضاف الصحفيان، أن الاتفاق مع فانتس تضمن صناعة مجموعة من الفيديوهات، التي تدعي انتشار وتعاطي المخدرات في الأكشاك المتواجدة على الطريق الدائري، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم ذلك نظير مبلغ شهري 3 آلاف جنيه لكل منهما، مع مناشدة المسؤولين في الفيديوهات باتخاذ اللازم لإزالة الأكشاك، حتى يتسنى لرجل الأعمال استغلال المنطقة لصالحه، على ضوء استئجاره مسرحاً من المحافظة يضم العديد من المحال التجارية خلف الكرافانات.

وقالت وزارة الداخلية، إن الشخصين (الصحفيين) نشرا مقاطع فيديو وصفتها بالمفبركة على الحساب الشخصي الخاص بأحدهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد اتفاقهما مع شخص ثالث على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصى الخاص بأحدهما على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على خلفية إتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية — وزارة الداخلية (@moiegy) July 22, 2022

وأضافت الداخلية في بيانها، أن الهدف من تلك المقاطع المصورة هو الضغط على الجهات المسؤولة لإزالة تلك الأكشاك حتى يتسنى لهما استغلال المنطقة لصالحهما على ضوء استئجارهما مسرحاً يضم عدداً من المحال التجارية خلف تلك الكرفانات.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

والصحفيان المعتقلان من المراسلين الصحافيين القدامى والمقربين بشدة من أجهزة الأمن في مدينة الإسماعيلية.

واعتاد المقبوض عليهما لعب دور مهم في تغطية حملات وزارة الداخلية لا سيما إزاء المعارضين السياسيين.

كما أن الصحفيين متورطان في وقائع ابتزاز متكررة لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية، ولهما صفحات إلكترونية واسعة النطاق داخل المحافظة.