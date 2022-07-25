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تفاصيل اعتقال صحفيين في مصر لاتهامهما بالترويج للمخدرات (فيديو)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اعتقال صحفيين في مصر watanserb.com
الامن المصري يعتقل صحفيين مصريين لاتهامهما بفبركة فيديوهات للترويج للمخدرات
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وطن – ألقت وزارة الداخلية المصرية، القبض على اثنين من أشهر المراسلين الصحفيين في محافظة الإسماعيلية لاتهامهما بالترويج للمخدرات.

والصحفيان هما مدير مكتب صحيفة “المصري اليوم” في المحافظة هاني عبد الرحمن، ومراسل جريدة “الوفدمحمد جمعة.

جاء ذلك على خلفية نشر فيديوهات عبر موقع “فيسبوك” تكشف انتشار تجارة المخدرات داخل الكرفانات (الأكشاك) المتواجدة على الطريق الدائري بالإسماعيلية.

وفي فيديو بثته وزارة الداخلية، اعترف الصحفيان بأنهما تعمدا “فبركة” فيديوهات عن انتشار تجارة المخدرات في محافظة الإسماعيلية، بعد الاتفاق مع رجل أعمال يدعى وديع فانتس، المستأجر للمسرح الروماني على الطريق الدائري في المحافظة، في إطار حملة دعائية ضد الكرفانات لصالح المسرح.

وأضاف الصحفيان، أن الاتفاق مع فانتس تضمن صناعة مجموعة من الفيديوهات، التي تدعي انتشار وتعاطي المخدرات في الأكشاك المتواجدة على الطريق الدائري، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم ذلك نظير مبلغ شهري 3 آلاف جنيه لكل منهما، مع مناشدة المسؤولين في الفيديوهات باتخاذ اللازم لإزالة الأكشاك، حتى يتسنى لرجل الأعمال استغلال المنطقة لصالحه، على ضوء استئجاره مسرحاً من المحافظة يضم العديد من المحال التجارية خلف الكرافانات.

وقالت وزارة الداخلية، إن الشخصين (الصحفيين) نشرا مقاطع فيديو وصفتها بالمفبركة على الحساب الشخصي الخاص بأحدهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد اتفاقهما مع شخص ثالث على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية.

وأضافت الداخلية في بيانها، أن الهدف من تلك المقاطع المصورة هو الضغط على الجهات المسؤولة لإزالة تلك الأكشاك حتى يتسنى لهما استغلال المنطقة لصالحهما على ضوء استئجارهما مسرحاً يضم عدداً من المحال التجارية خلف تلك الكرفانات.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

والصحفيان المعتقلان من المراسلين الصحافيين القدامى والمقربين بشدة من أجهزة الأمن في مدينة الإسماعيلية.

واعتاد المقبوض عليهما لعب دور مهم في تغطية حملات وزارة الداخلية لا سيما إزاء المعارضين السياسيين.

كما أن الصحفيين متورطان في وقائع ابتزاز متكررة لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية، ولهما صفحات إلكترونية واسعة النطاق داخل المحافظة.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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