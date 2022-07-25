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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد هدف زيزو (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 watanserb.com
هدافي الدوري المصري 2022

وطن – يتصدر نجم الزمالك المصري أحمد سيد زيزو ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021-2023، بعد توقيع هدفه الأخير داخل مرمى سموحة في منافسات الجولة ال26.

وحقق فريق الزمالك المصري الفوز النظيف في المباراة الماضية أمام منافسه سموحة، بهدفين دون رد في منافسات الأسبوع ال26 من الدوري المصري.

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وأحرز الزمالك الهدف الأول عن طريق هداف الفارس الأبيض لهذا الموسم، أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال34، كما وأحرز التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للفريق البيضاوي عند الدقيقة ال47.

كما وشهدت المباراة التفوق الواضح للمتربع على عرش الصدارة الزمالك على منافسه سموحة، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60%.

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بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس سموحة إلى 4 تسديدات فقط، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 40%. طيلة مجريات أحداث المباراة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

ويعتلي نجم الزمالك أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 13 نقطة، كما ويليه مروان حمدي نجم فريق سموحة برصيد 12 هدفاً، متساوياً بذلك مع كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد السكندري.

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كما وجاء في المركز الرابع من الترتيب نجم فريق إنبي جون إيبوكا برصيد 10 أهداف، وبفارق هدف عن كلاً من اللاعبين، مصطفى شلبي، أحمد رفعت، شادي حسين برصيد 9 أهداف في المركز الخامس حتى يومنا هذا.

وما زال حامل اللقب السابق فريق الزمالك يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، كما وآتى فريق الأهلي في ثالث الترتيب برصيد 51 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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