ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد هدف زيزو (فيديو)

وطن – يتصدر نجم الزمالك المصري أحمد سيد زيزو ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021-2023، بعد توقيع هدفه الأخير داخل مرمى سموحة في منافسات الجولة ال26.

وحقق فريق الزمالك المصري الفوز النظيف في المباراة الماضية أمام منافسه سموحة، بهدفين دون رد في منافسات الأسبوع ال26 من الدوري المصري.

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مباراة الزمالك وسموحة

وأحرز الزمالك الهدف الأول عن طريق هداف الفارس الأبيض لهذا الموسم، أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال34، كما وأحرز التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للفريق البيضاوي عند الدقيقة ال47.

أهداف مباراة الزمالك 2-0 سموحة | الجولة 26 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/xwge8Pqv1J — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 25, 2022

كما وشهدت المباراة التفوق الواضح للمتربع على عرش الصدارة الزمالك على منافسه سموحة، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60%.

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بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس سموحة إلى 4 تسديدات فقط، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 40%. طيلة مجريات أحداث المباراة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

ويعتلي نجم الزمالك أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 13 نقطة، كما ويليه مروان حمدي نجم فريق سموحة برصيد 12 هدفاً، متساوياً بذلك مع كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد السكندري.

زيزو ينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري من بوابة سموحة بعدما اقتحم منطقة الجزاء اليوم واستطاع التسجيل، وغياب واضح لبصمة القلعة الحمراء داخل الترتيب ⚪️🔥 pic.twitter.com/hvmerozCi1 — kora11.com (@kora11) July 24, 2022

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كما وجاء في المركز الرابع من الترتيب نجم فريق إنبي جون إيبوكا برصيد 10 أهداف، وبفارق هدف عن كلاً من اللاعبين، مصطفى شلبي، أحمد رفعت، شادي حسين برصيد 9 أهداف في المركز الخامس حتى يومنا هذا.

إليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 26 🔢 pic.twitter.com/OvVegZTA21 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 25, 2022

وما زال حامل اللقب السابق فريق الزمالك يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، كما وآتى فريق الأهلي في ثالث الترتيب برصيد 51 نقطة.

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