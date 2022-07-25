بسبب كابوس ريال مدريد .. باريس سان جيرمان يستعين بطبيب نفسي

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وطن – ذكرت تقارير صحفية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استعانة بطبيب نفسي لعلاج لاعبيه الذين فقدوا صوابهم بعد الإقصاء خارج دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الموسم الماضي في مباراة الريمونتادا.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن النادي الباريسي جلب طبيب نفسي لمعالجة لاعبيه، بعد الفترة الصعبة التي مر بها الفريق، عقب صدمة الهزيمة أمام ريال مدريد ( الملكي) صاحب الريمونتادا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

باريس سان جيرمان والطبيب النفسي

وأردفت الصحيفة، ” كان لاعبو باريس سان جيرمان يحلمون وما زالوا يحلمون بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنهم صدموا بالهزيمة والخروج أمام ريال مدريد داخل قلعة ملعب سنتياغو برنابيو”.

🚨🇫🇷 ليكيب | باريس سان جيرمان يفكر في تعيين طبيب نفسي بدوام كامل بهدف مراقبة نفسية الفريق بكامله منذ الهزيمة ضد ريال مدريد. pic.twitter.com/yMuOyJsoi8 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 24, 2022

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كما وأضافت، ” إدارة باريس سان جيرمان ترى بأن اللاعبين افتقدوا لبعض الخبرات، خاصة القوة العقلية القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة. التي تعرضون لها مع دوري أبطال أوروبا”. على صعيد الخروج من البطولة القارية وهجوم الجماهير ضدهم.

وختمت، ” الطبيب النفسي سيكون مرافق للفريق على الدوام، من أجل تعزيز الروح الجماعية بين اللاعبين، وكذلك تجنبهم من التعرض لمثل هذه المواقف (الصدمات النفسية)”.

صدمة ريال مدريد

وكانت بداية الأزمة التي عانى منها فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي) عام 2019، على الصعيد النفسي. عقب الخروج أمام مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، ليتعرض لذات الصدمة. هذا العام أمام ريال مدريد (الملكي)، وهو ما جعل النادي الفرنسي في جلب طبيب نفسي لمرافقة الفريق.

🚨L’ÉQUIPE : باريس سان جيرمان سيستعين بمستشار نفسي للعمل بشكل كامل مع النادي ، النادي يفكر بانشاء مراقبة نفسية كاملة للفريق منذ الهزيمة امام ريال مدريد . — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 24, 2022

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كما وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الثمين على نظيره على غامبا الياباني، بسداسية مقابل هدفين في المباريات الودية للأندية. في إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد.

📹 أقوى لحظات فوزنا 🆚 غامبا أوساكا في ختام #PSGJapanTour2022 (6-2). 🔴🔵

pic.twitter.com/7TfhKX36sU — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 25, 2022

كأس الأبطال الفرنسي

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان مع نهاية الشهر الحالي أمام نانت الفرنسي، الأحد، في نهائي كأس الأبطال الفرنسي لعام 2022.

ومن الجدير بالذكر بأن باريس سان جيرمان، قد أنهى الموسم الماضي بلقب الدوري الفرنسي الممتاز العاشر في تاريخه، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوتشيتينو.

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