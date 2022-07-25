النصر السعودي يُعطل صفقة التعاقد مع نجم الأهلي المصري

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وطن – أفادت تقارير سعودية بأن نادي النصر تراجع عن فكرة التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة المواطن السعودية في تقرير نشرته، بأن نادي النصر السعودي تراجع عن ضم نجم الأهلي المصري أليو ديانج، بسبب تراجع مستواه مع المارد الأحمر في الآونة الأخيرة.

تراجع النصر السعودي عن ضم أليو ديانج

وذكرت الصحيفة، ” من المتوقع تراجع نادي النصر عن إتمام الصفقة والبحث عن بديل على وجه السرعة، من أجل ضم اللاعب إلى المعسكر التحضيري والانسجام مع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد”.

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وكان تقارير صحفية، قد تحدثت بأن نادي الأهلي المصري لم يتلقى أي عروض سواء خليجية أو أجنبية للتوقيع مع اللاعب أليو ديانج هذا الصيف. وهو سبب آخر لتراجع النصر السعودي عن إتمام تلك الصفقة.

هل ينتقل أليو ديانج لنادي النصر السعودي؟ تعرف على حقيقة المفاوضات#أخبار_ONTime pic.twitter.com/460Ukdedyy — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 23, 2022

البحث عن صفقة بديلة

كما وأردفت، ” يفكر نادي النصر في البحث عن لاعب وسط ومدافع في ذات الوقت آخر، هذا الصيف. رغم تعاقده مع البرازيلي لويز جوستافو القادم من صفوف فنربخشة التركي”.

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وفق صحيفة المصري اليوم، فقد أشارت في وقت سابق بأن نادي النصر السعودي تقدم بعرض بقيمة 5.5 مليون دولار للتعاقد مع ديانج، لكن الأهلى المصري رفض ذلك. وطلب مبلغ 7 ملايين دولار للاستغناء عنه.

'🚨🗞 سبورت السعودية : 🔸تابع مدرب #النصر جارسيا لقاء ( #الاهلي والزمالك ) في نهائي كأس مصر؛ لمراقبة أداء "أليو ديانج". 🔸وأشاد المدرب بمستوى اللاعب مما دفع

ادارة #النصر للاستفسار عن امكانية التعاقد مع "ديانج". 🔸كما تواصل النادي العاصمي مع وكيل اللاعب لمعرفة شروطه المالية. pic.twitter.com/F8gREUXbpd — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) July 23, 2022

من هو اللاعب أليو ديانج؟!

وبدأت مسيرة النجم المالي ديانج صاحب ال24 عاماً، الكروي من بلاده مع فريق دجوليبا الذي انضم إلى صفوفه عام 2016. قبل أن يترك النادي وينضم إلى مولودية الجزائر في عام 2018. ليتعاقد بعدها مع نادي الأهلي المصري عام 2020.

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كما وارتبط اسم ديانج ضمن 3 لاعبين الأجانب، الذين سيرحلون هذا الصيف عن صفوف نادي الأهلي المصري بسبب تراجع مستواهم. إلى جانب بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني. بحسب ما ذكره أحمد شوبير نجم الأهلي السابق.

يشار إلى أن عقد ديانج مع النادي الأهلي المصري (المارد الأحمر)، سينتهي في يوليو/ حزيران عام 2026.

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