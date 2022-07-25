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اقتصاد

الدولار أصابه الجنون وارتفاع كبير.. سعر العملات بالسوق السوداء في السودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر العملات بالسوق السوداء في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن- شهدت أسعار العملات داخل السوق الموازية في السودان (السوداء)، اليوم الاثنين، ارتفاعا مفاجئا مدفوعا بزيادة الطلب على العملة الصعبة في البلاد، وعدم توفرها بالبنوك.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان لافتا الارتفاع الكبير والجنوني المفاجئ لسعر الدولار داخل هذه السوق، حيث قفز سعر العملة الخضراء أكثر من 7 جنيهات مرة واحدة.

وسجل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان مقابل الجنيه، 574 جنيها بحسب متعاملين داخل هذه السوق.

بينما كان سعر العملة الخضراء داخل السوق السوداء بالسودان أمس، الأحد، 567 جنيها.

ويشار إلى أن اسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان، قد تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، لذلك يرجى التأكد من قيمة الأسعار من أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء للعملة الخضراء.

وتحرص (وطن) دائما على إمداد متابعيها في السودان بأحدث سعر للدولار في السوق السوداء والبنوك، وتعتمد في ذلك على أحدث نشرات البنوك السودانية، وكذلك مصادرها الخاصة داخل السوق السوداء.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وسجل سعر الدولار اليوم، الاثنين 25 يوليو 2022، داخل بنك الخرطوم الحكومي بالسودان، 566 جنيها للبيع، مقابل 570.24 جنيها للشراء.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وهبط أيضا سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ580 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 577.60 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 680 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 678.12 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.98 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.13 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 154.72 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 25 يوليو 2022.. ارتفاع جميع العملات

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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