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إيلون ماسك: “لم أمارس الجنس منذ زمن طويل” .. ويرد بصورة على “فضيحته” الأخيرة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إيلون ماسك يسخر من أنباء اقامته علاقة مع نيكول شاناهان زوجة صديقه سيرجي برين watanserb.com
إيلون ماسك سخر من أنباء اقامته علاقة مع نيكول شاناهان زوجة صديقه سيرجي برين
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وطن – سخر الملياردير إيلون ماسك من التقارير الأخيرة التي اتهمته بإقامة علاقة مع نيكول شاناهان زوجة صديقه سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة Google، وقال إنه لم “يمارس الجنس منذ زمن طويل”.

وأرسل إيلون ماسك لصحيفة The Post صورة لنفسه وهو يتسكع مع صديقه “برين” منذ فترة طويلة حتى مع انتشار الشائعات.

إيلون ماسك وبرين
إيلون ماسك وبرين

يظهر ماسك في الصورة وهو يضحك بينما “برين” يحمل في يده مشروباً كحولياً، وعلّق الملياردير: “التقطت هذه الصورة قبل ساعتين فقط”.

ونفى قطب تسلا بشدة تقرير “وول ستريت جورنال” الذي انتشر على نطاق واسع والذي ادعى أن إيلون ماسك كان وراء طلاق “برين” وزوجته بسبب علاقته بها.

وأصر “ماسك” في رسالة عبر البريد الإلكتروني على أن “طلاق نيكول وسيرجي لا علاقة له به على الإطلاق”.

وأضاف: “أنا متأكد من أن كلا من نيكول وسيرجي سيؤكدان ذلك. لقد تحدثت مع كل من سيرجي ونيكول حول هذا الأمر وقالا إن القصة لا تأتي منهما”.

وقال: “حتى لا أتجنب السؤال، لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات، في المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين من حولي”.

وأصر على “لم نتورط في علاقة عاطفية بأي شكل من الأشكال”.

وقال ماسك في ساعة متأخرة من مساء الأحد على “تويتر” إنه و”برين” ما زالا صديقين نافيا ما أورده تقرير الصحيفة.

وفي رده على أحد المغردين، قال “ماسك”: “من المفترض أن تتمتع وول ستريت جورنال بمعايير عالية للصحافة ، وفي الوقت الحالي تعتبر صحيفة شعبية فرعية. يجب أن تنشر وول ستريت جورنال قصصًا تهم قرائها فعليًا ولها أساس واقعي متين ، وليس إشاعات عشوائية من طرف ثالث.”

ورفض ماسك التقرير وقال على تويتر: “أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية”.

وكان تقرير “وول ستريت” بيّن أن العلاقة المزعومة تسببت في تقديم “برين” طلب الطلاق في وقت سابق من هذا العام.

وتم تقديم طلب الطلاق بعد عدة أسابيع من علم “برين” بالعلاقة القصيرة. حسبما أفادت تلك المصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال”

وبحسب التقرير، قيل إن “برين” أمر مستشاريه الماليين ببيع استثماراته الشخصية في شركات “ماسك”. ومن غير الواضح حجم هذه الاستثمارات أو ما إذا كانت هناك أي مبيعات حتى الآن.

المصدرنيويورك بوست - وول ستريت جورنال - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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