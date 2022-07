إيلون ماسك: “لم أمارس الجنس منذ زمن طويل” .. ويرد بصورة على “فضيحته” الأخيرة

وطن – سخر الملياردير إيلون ماسك من التقارير الأخيرة التي اتهمته بإقامة علاقة مع نيكول شاناهان زوجة صديقه سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة Google، وقال إنه لم “يمارس الجنس منذ زمن طويل”.

وأرسل إيلون ماسك لصحيفة The Post صورة لنفسه وهو يتسكع مع صديقه “برين” منذ فترة طويلة حتى مع انتشار الشائعات.

يظهر ماسك في الصورة وهو يضحك بينما “برين” يحمل في يده مشروباً كحولياً، وعلّق الملياردير: “التقطت هذه الصورة قبل ساعتين فقط”.

ونفى قطب تسلا بشدة تقرير “وول ستريت جورنال” الذي انتشر على نطاق واسع والذي ادعى أن إيلون ماسك كان وراء طلاق “برين” وزوجته بسبب علاقته بها.

وأصر “ماسك” في رسالة عبر البريد الإلكتروني على أن “طلاق نيكول وسيرجي لا علاقة له به على الإطلاق”.

وأضاف: “أنا متأكد من أن كلا من نيكول وسيرجي سيؤكدان ذلك. لقد تحدثت مع كل من سيرجي ونيكول حول هذا الأمر وقالا إن القصة لا تأتي منهما”.

وقال: “حتى لا أتجنب السؤال، لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات، في المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين من حولي”.

وأصر على “لم نتورط في علاقة عاطفية بأي شكل من الأشكال”.

وقال ماسك في ساعة متأخرة من مساء الأحد على “تويتر” إنه و”برين” ما زالا صديقين نافيا ما أورده تقرير الصحيفة.

وفي رده على أحد المغردين، قال “ماسك”: “من المفترض أن تتمتع وول ستريت جورنال بمعايير عالية للصحافة ، وفي الوقت الحالي تعتبر صحيفة شعبية فرعية. يجب أن تنشر وول ستريت جورنال قصصًا تهم قرائها فعليًا ولها أساس واقعي متين ، وليس إشاعات عشوائية من طرف ثالث.”

Call them out on it, I guess. WSJ is supposed to have a high standard for journalism and, right now, they are way sub tabloid.

WSJ should be running stories that actually matter to their readers and have solid factual basis, not third-party random hearsay.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022