أزمة ركود تعصف بالشركات الألمانية.. ماذا يحدث لأكبر اقتصاد في أوروبا؟

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وطن – كشف مسح نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو الجاري، إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود.

وقال معهد “ifo“، إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

كما شهدت قراءة يونيو الماضي، تراجعاً غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.

الاقتصاد الألماني يتجه الي الركود لي اول مرة من توحيد الالمانيتين حسب تقرير لي خبير ألماني — Wafi Esbie (@wafifeal3lale) July 25, 2022

وتوقع محللون في استطلاع رأي، أن تبلغ قراءة يوليو 90.2، فيما تتوقع الشركات أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وزادت أسعار الكهرباء مرتين على المدى القصير في ألمانيا التي تملك أكبر اقتصاد في أوروبا، في ظلّ توقف متوقع في تدفق الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1”.

أدت هذه الزيادة إلى تراجع الإمدادات، في حين حذر ناطق باسم وزارة الاقتصاد الألمانية من “وضع خطير” فيما يتعلق بإمدادات الغاز الروسي.

ألمانيا:

•• خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% العام الحالي من 2% كان الصندوق قد توقعها سابقاً. •• الحكومة الألمانية تشتري 30 بالمئة من يونيبير للغاز لإنقاذها من الانهيار ضمن خطة إنقاذ بـ 15 مليار يورو — UAE AlGaith (@Crypto_H86) July 24, 2022

وكانت شركة “جازبروم” الروسية العملاقة للطاقة، قد خفضت صادرات الغاز عبر خط الأنابيب إلى 40% في يونيو الماضي، مشيرة إلى تأخر في إعادة معدات تصلحها شركة “سيمنز” الألمانية في كندا.