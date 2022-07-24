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رياضة

نيمار يحسم أمر مستقبله الغامض مع باريس سان جيرمان

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان watanserb.com
نيمار يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان رغم قرار النادي بطرحه للبيع
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وطن – حسم النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، أمر مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط الغموض والتقارير الكثيرة بشأنه، إلى جانب قرار النادي الباريسي الاستغناء عن خدمات اللاعب وعرضه للبيع هذا الصيف.

مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

وقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان في تصريح صحفي عقب المباراة الودية أمام أوراوا الياباني بشأن مستقبله مع النادي الباريسي، ” بالنسبة لي أريد البقاء في باريس، ولكن حتى الآن لم يخبرني أحد بأي شيء ولا أعرف خطط النادي حتى الآن. كما أنني لا زلت مرتبط بعقد لعدة سنوات”.

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وأردف البرازيلي نيمار، ” أشهر أنني بحالة بدنية جيدة، لقد تدربت في منزلي خلال فترة الإجازة. بالطبع لا يزال يتعين علينا مواصلة التدريب من أجل التحسن كفريق وسنفعل ذلك، ولكن الحقيقة هي أن كل شيء يسير على ما يرام. كما وأشعر أنني بحالة جيدة”.

انتقادات الجماهير

كما ورد نيمار على انتقادات الجماهير الشديدة له الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه، قائلاً: ” ليس لدي أي شيء لأثبته لأي شخص، الجميع يعرفني. كما أنهم يعرفون كيف أتصرف على أرض الملعب”.

وأضاف، ” لست بحاجة لإثبات نفسي، أريد فقط أن ألعب كرة القدم لأكون سعيداً. يتحدث الناس كثيراً عني لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء آخر”.

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نيمار ذكي

وفي سياق متصل، علق المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، عقب المباراة الماضية في مؤتمره الصحفي، بشأن البرازيلي نيمار، ” نيمار لم أجتمع معه فردياً حتى الآن بشأن الحديث عن مستقبله، لكن يعمل بجد منذ بداية فترة الإعداد”.

كما وأردف، ” نيمار ذكي وسعيد في النادي، ولكن لا أعلم ما سيحدث في المستقبل”.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز النظيف على نظيره أوراور الياباني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباريات الودية. قبيل الاستعداد للموسم الجديد المقرر الشهر القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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