نيمار يحسم أمر مستقبله الغامض مع باريس سان جيرمان

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وطن – حسم النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، أمر مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط الغموض والتقارير الكثيرة بشأنه، إلى جانب قرار النادي الباريسي الاستغناء عن خدمات اللاعب وعرضه للبيع هذا الصيف.

مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

وقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان في تصريح صحفي عقب المباراة الودية أمام أوراوا الياباني بشأن مستقبله مع النادي الباريسي، ” بالنسبة لي أريد البقاء في باريس، ولكن حتى الآن لم يخبرني أحد بأي شيء ولا أعرف خطط النادي حتى الآن. كما أنني لا زلت مرتبط بعقد لعدة سنوات”.

نيمار: أريد البقاء في باريس.. ولم يخبرني النادي بأي شيء pic.twitter.com/kd8f5agI5r — Yallakora (@Yallakoranow) July 23, 2022

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وأردف البرازيلي نيمار، ” أشهر أنني بحالة بدنية جيدة، لقد تدربت في منزلي خلال فترة الإجازة. بالطبع لا يزال يتعين علينا مواصلة التدريب من أجل التحسن كفريق وسنفعل ذلك، ولكن الحقيقة هي أن كل شيء يسير على ما يرام. كما وأشعر أنني بحالة جيدة”.

انتقادات الجماهير

كما ورد نيمار على انتقادات الجماهير الشديدة له الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه، قائلاً: ” ليس لدي أي شيء لأثبته لأي شخص، الجميع يعرفني. كما أنهم يعرفون كيف أتصرف على أرض الملعب”.

🗣الملك نيمار :أرى أن هذه المباريات التحضيرية هو استعداد للموسم الصعب المقبل ، لذا لست لوحدي لكن الفريق بأكمله يستعد لذلك.وأعتقد أن الفريق يتحسن. الهدف بالطبع هو نهائي دوري ابطال أوروبا يوم 31 يوليو. pic.twitter.com/FMA3b30z5X — شبكة نيمار | Neymar (@neymaaaaaaaaa) July 23, 2022

وأضاف، ” لست بحاجة لإثبات نفسي، أريد فقط أن ألعب كرة القدم لأكون سعيداً. يتحدث الناس كثيراً عني لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء آخر”.

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نيمار ذكي

وفي سياق متصل، علق المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، عقب المباراة الماضية في مؤتمره الصحفي، بشأن البرازيلي نيمار، ” نيمار لم أجتمع معه فردياً حتى الآن بشأن الحديث عن مستقبله، لكن يعمل بجد منذ بداية فترة الإعداد”.

كما وأردف، ” نيمار ذكي وسعيد في النادي، ولكن لا أعلم ما سيحدث في المستقبل”.

مهارة الملك نيمار امام لاعبين اوراوا 🐐

pic.twitter.com/550abAXgUY — عـالـم نـيـمـار (@njnews10) July 23, 2022

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز النظيف على نظيره أوراور الياباني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباريات الودية. قبيل الاستعداد للموسم الجديد المقرر الشهر القادم.

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