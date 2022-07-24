“مصير مجهول للملك”.. رواية تأجيل احتفالات عيد العرش بالمغرب تثير شكوكا

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وطن – أعلنت السلطات المغربية، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش المملكة. (يتم الاحتفال به في 30 يوليو)، في رواية رسمية أثيرت شكوكٌ بشأنها.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قولها إن القرار راجع إلى استمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء كورونا.

وأضافت الوزارة أن ملك المغرب سيلقي كلمة إلى الشعب المغربي، بالتزامن مع ذكرى “عيد العرش”.

#المغرب🇲🇦 يُخلد اليوم السبت ذكرى مرور 23 سنة على وفاة #الملك_الحسن_الثاني🇲🇦 #رحمه_الله

بعد عصر يوم الجمعة التي توازي تاريخ 23/07/1999 ، الموافق لـ 09 ربيع الثاني،

وهي مناسبة يقف فيها المغاربة بكل تقدير وإجلال عند مسار ملك عظيم. pic.twitter.com/i5bzTXOswU — Leɛyun (@5_ersito) July 23, 2022

أسباب تأجيل الاحتفال بعيد العرش

في المقابل، شككت صحيفة “النهار” الجزائرية، في الرواية الرسمية المغربية حول أسباب تأجيل الاحتفالات بعيد العرش، ووصفت مصير الملك بـ”المجهول”.

وقالت الصحيفة الجزائرية: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الاحتفالات الرسمية بمناسبة (عيد العرش) منذ تولي محمد السادس مقاليد الحكم في المغرب”.

واستدلت الصحيفة، بأنه لم يُتخذ مثل هذا القرار العامين الماضيين، عندما اجتاحت موجة قاتلة من فيروس “كورونا” البلاد، وهو ما دفع بكثير من المراقبين إلى التشكيك في صدقية بيان وزارة القصور الملكية والتشريفات”.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان الديوان الملكي المغربي قبل أسابيع قليلة، عن إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا دون أعراض، متحدثة عن موجة تشكيك كبيرة وسط المغربيين حول تدهور الوضع الصحي لملك المغرب.

صحة محمد السادس

وبحسب الصحيفة الجزائرية، فقد ظهر على الملك محمد السادس علامات تعب وإرهاق كبيرين، وبدا جاحظ العينين، نحيف الجسد.

كان ذلك خلال مراسم احتفال القصر الملكي المغربي بعيد الأضحى الماضي، حيث وُصفت هذه اللقطات التي تم إذاعتها للملك بـ”مقتضبة وقصيرة جدا وجرى تركيبها بعناية”.

وفي 16 يونيو أعلن البروفسور الحسن بليمني، الطبيب الشخصي الجديد للعاهل المغربي، أنّ الملك محمدّ السادس أصيب بكوفيد-19 لكنّ إصابته “بدون أعراض”، وأوضح الطبيب يومها أنّه وصف “فترة راحة لجلالته لبضعة أيام”.

ومنذ بداية جائحة كورونا في المملكة في مارس 2020، أجرى العاهل المغربي رحلة واحدة إلى الخارج قصد خلالها الغابون، وذلك في ديسمبر 2021.

وكان العاهل المغربي خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب في مصحّة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020، وذلك بعد عملية مماثلة أجريت له في باريس في فبراير 2018.

ويتولّى محمد السادس عرش المملكة منذ وفاة والده الملك الحسن الثاني في يوليو 1999.