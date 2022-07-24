الأحد, يوليو 24, 2022
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الهدهد

ما هو نظام “القبة السماوية” الذي سيحمي سماء قطر في مونديال 2022؟

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
نظام القبة السماوية watanserb.com
نظام القبة السماوية
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وطن- أعلنت شركة “فورتيم تكنولوجيز” الأمريكية، أنها ستشارك بتوفير الحماية والأمن خلال كأس العالم 2022 في قطر، من خلال نظام القبة السماوية المتخصص في التصدي للطائرات المسيرة وتحييد خطرها.

ويصنف نظام القبة السماوية التهديدات ويحيّدها من خلال طائرة بدون طيار تدعى “DroneHunter”، وفي قلب النظام يوجد رادار “TrueView”.

وهو رادار مدمج مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم للأداء في البيئات الحضرية والأماكن العامة المزدحمة مثل الساحات الرياضية والمطارات.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أبرمت الدوحة اتفاقيات أمنية مع دول إقليمية ودولية؛ لضمان الأمن للمشجعين والزوار الذين سيحضرون منافسات البطولة.

وقالت شركة “فورتيم تكنولوجيز” الأمريكية، الرائدة في أمن المجال الجوي والدفاع، في بيان عبر موقعها الرسمي، السبت، إنها ستوفر حلولاً مضادة للطائرات دون طيار بالتعاون مع لجنة عمليات أمن وسلامة كأس العالم؛ من خلال العمل مع شريك التوزيع “سمارت كمنكيشن سيستم”.

وأكدت أنها ستوفر مستوى أمان متطور وغير مسبوق خلال فعاليات كأس العالم 2022.

وأضاف بيان الشركة أنها “ستواصل أنظمة الاتصالات الذكية توفير أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار بأماكن تنظيم الأحداث والأماكن المهمة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة”.

وأوضح أن “نظام القبة السماوية حل شامل مضاد للطائرات بدون طيار وحاز جوائز، حيث يكتشف ويهزم ويحمي من الطائرات بدون طيار المارقة”.

وأردف البيان أن الشركة ستوفر مستوى أمان متطور وغير مسبوق خلال فعاليات كأس العالم 2022.

كأس العالم في قطر

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في أول مرة تقام بها البطولة العالمية بدولة عربية.

وحدة ابتكار الدفاع

وتابعت الشركة: “يصنف نظام القبة السماوية التهديدات ويحيّدها من خلال طائرة بدون طيار تدعى (درون هانتر)، وفي قلب النظام يوجد رادار مدمج مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم للأداء في البيئات الحضرية والأماكن العامة المزدحمة؛ مثل الساحات الرياضية والمطارات”.

وبحسب بيان شركة “فورتيم تكنولوجيز” تتعاقد وحدة ابتكار الدفاع أو DIU ، مع شركة Fortem Technologies التي تتخذ من ولاية يوتا مقراً لها من أجل نظام SkyDome المضاد للطائرات بدون طيار ، والذي يجمع بين طائرات بدون طيار مسلحة بالشبكة تسمى DroneHunters مع نظام رادار يسمى TrueView.

التشويش على الدرون

بينما تبحث الأنظمة الأخرى المضادة للطائرات بدون طيار عن إشارات الراديو التي تربط الطائرات بدون طيار بمشغليها – ثم تحاول التشويش عليها أو العودة إليها – وبحسب المصدر يمكن لـ SkyDome تجاهل الافتراض القائل بأن طائرة بدون طيار تصدر أي شيء على الإطلاق.

وشرح التقرير آلية عمل المنظومة الجديدة المزمع تشغليها في قطر أثناء مباريات كأس العالم 2022.

إذ أنه بمجرد أن يكتشف النظام شيئًا ما ، يستخدم SkyDome التعرف على الصور والذكاء الاصطناعي لتصنيف الكائن والغرض منه. “هل هذا طائر؟ هل هي طائرة بدون طيار؟ هل هي طائرة بدون طيار صديقة أم طائرة بدون طيار غير صديقة ”

أنظمة مضادة للطائرات دون طيار

وبالإضافة إلى توفير مستوى أمان محسّن وغير مسبوق لألعاب كأس العالم لكرة القدم، ستواصل شركة فورتيم تيكنولوجيز وأنظمة الاتصالات الذكية توفير أنظمة مضادة للطائرات دون طيار للأحداث والأماكن المهمة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.

وصرح مسؤول الأنظمة الأمنية في وزارة الداخلية في قطر ورئيس برنامج مكافحة الطائرات دون طيار في لجنة عمليات الأمن والسلامة المهندس الكابتن راشد فهد العلي: شركة فورتيم ستقدم تقنيات وخدمات عالمية المستوى. معرباً عن سعادته بأن بمشاركة فورتيم تيكنولوجيز كمورد رئيسي لتعزيز أمننا في جميع أنحاء الدوحة”.

شركة فورتيم تيكنولوجيز

وتُعد “شركة فورتيم تيكنولوجيز” شركة رائدة في مجال التوعية بالمجال الجوي والأمن والدفاع لاكتشاف الطائرات دون طيار الخطرة وضربها. من خلال نظام بيئي متقدم للرادار الموزع، والذكاء الاصطناعي في الطليعة، والتكامل العميق للمستشعرات والتقاط الطائرات دون طيار المستقلة، تراقب شركة فورتيم ممرات العالم وتحميها وتدافع عنها والأماكن والبنى التحتية والحدود والمناطق من تهديدات الطائرات دون طيار الخطرة أو الخبيثة.

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المصدر"فورتيم تكنولوجيز" ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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