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ما هو المنصب العسكري الذي ينتظر ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عُمان؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
ذي يزن بن هيثم watanserb.com
ذي يزن بن هيثم
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وطن- تفاعل العمانيون بشكل كبير مع حفل تخرج نجل السلطان هيثم بن طارق، ذي يزن بن هيثم ولي عهد السلطنة، من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية البريطانية، وحضر حفل التخرج في بريطانيا سلطان عمان وزوجته السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

هل يتقلد ذي يزن بن هيثم منصبا عسكريا؟

وبينما أشاد العديد من النشطاء بنجاح نجل السلطان في الاختبارات العسكرية واجتيازه الدورة في “ساندهيرست” بنجاح، كشف محللون طبيعة هذه الدورة والأعمال العسكرية التي تؤهل الطلبة لها.

وفي هذا السياق قال العميد ركن متقاعد سعود الحبسي، في تصريحات لإذاعة “الوصال”، إنه بتخرج ذي يزن بن هيثم آل سعيد، من أكاديمية “ساندهيرست”، فإنه أصبح “عسكري مهيأ لقيادة أي وحدة عسكرية.”

ولفت “الحبسي” في حديثه عن الدورات العسكرية إلى هناك دورات خاصة، داخل الأكاديميات العسكرية مثل (ساندهيرست)، وربما يكون أهمها الدورة القصيرة التي تعقد لفترة ما بين 7 إلى 8 أسابيع.

وأوضح أن هذه الدورة مخصصة للشخصيات الهامة بالإضافة إلى ضباط آخرين.

وتتضمن هذه الدورات ـ العميد العماني المتقاعد ـ علوما عسركية وجزء بسيط من العلوم السياسية والاقتصادية، والتي تكون أساسيات للعلوم الأخرى.

وتابع:”لكن التركيز يكون على العلوم العسكرية.”، موضحا أن هذه الدورة القصيرة تكون عبارة عن برنامج “مضغوط”.

وقال الحبسي إنه رغم أن الدورة تشمل فنون القيادة العسكرية والانضباط العسكري، وبعض من الجوانب الخاصة بفنون العلم العسكري، فإنه يضاف لها أيضا الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأيضا الأحداث الجارية في العالم والتاريخ العكسري، وما إلى ذلك، يقول العميد العماني المتقاعد الذي أكد أنها دورة مهمة جدا.

السلطان قابوس بن سعيد و”ساندهيرست”

وأوضح “الحبسي” أنها “تهيء الضابط الذي تخرج أن يقود وحدة في الميدان.

واستشهد بتخرج السلطان الراحل قابوس بن سعيد من ذات الأكاديمية “ساندهيرست” قائلا:”كما حدث لجلالة السلطان قابوس بعدما تخرج مباشرة قاد كتيبة بريطانية في ألمانيا لفترة.”

وأوضح العميد ركن متقاعد سعود الحبسي، في حديثه لـ(وصال) أن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، مارس في هذه الفترة فنون القيادة والإدارة العسكرية.”

واستطرد:”نحن طبعا كنا نتابع أمس حفل تخرج ولي العهد ذي يزن من هذه الكلية.. وهو أصبح الان عسكري بمعنى الكلمة مهيء لقياة أي وحدة عسكرية بالإضافة إلى ممارسة مهامه الأخرى.”

وفتحت هذه التحليلات الباب أمام تكهنات بقيام السلطان هيثم بن طارق، بتقليد نجله ولي العهد ذي يزن، منصبا عسكريا رفيعا عقب تخرجه من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية البريطانية.

تخرج ذي يزن بن هيثم من أكاديمية “ساندهيرست”

واحتفت مواقع التواصل في سلطنة عمان، السبت، بتخرج ولي عهد سلطنة عمان من الأكاديمية البريطانية العسكرية الشهيرة، وانتشرت مقاطع فيديو من حفل التخرج الذي حضره السلطان وأسرته وعدد من المسؤولين العمانيين، منهم سفير السلطنة ببريطانيا.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، السبت، صورا حديثة من حفل تخرج ذي يزن بن هيثم، من أكاديمية “ساندهيرست” أظهرت السلطان هيثم رفقة زوجته، وصورة أخرى للسيدة عهد رفقة نجلها، ولي العهد.

وكان لافتا ايضا خلال حفل التخرج الذي يحظى بمراسيم ملكية أسطورية، حضور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية لحفل تخرج نجلها، والتي ظهرت بإصابة في يدها أثارت الجدل بين العمانيين.

وذي يزن بن هيثم، الذي تخرج في الدورة رقم 222، من “ساندهيرست”، هو ولي عهد سلطنة عمان، بموجب تعديل دستوري أصدره السلطان هيثم، عقب توليه الحكم، استحدث منصب ولي العهد بالسلطنة.

الإعلان عن موعد حفل تخرج ذي يزن بن هيثم بن طارق من أكاديمية ساندهيرست

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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