ما هو المنصب العسكري الذي ينتظر ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عُمان؟

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وطن- تفاعل العمانيون بشكل كبير مع حفل تخرج نجل السلطان هيثم بن طارق، ذي يزن بن هيثم ولي عهد السلطنة، من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية البريطانية، وحضر حفل التخرج في بريطانيا سلطان عمان وزوجته السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

هل يتقلد ذي يزن بن هيثم منصبا عسكريا؟

وبينما أشاد العديد من النشطاء بنجاح نجل السلطان في الاختبارات العسكرية واجتيازه الدورة في “ساندهيرست” بنجاح، كشف محللون طبيعة هذه الدورة والأعمال العسكرية التي تؤهل الطلبة لها.

#عمان_لايف | العميد ركن متقاعد سعود الحبسي: بتخرج صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد من #ساندهيرست أصبح عسكري مهيأ لقيادة أي وحدة عسكرية #يوليو_المجيد pic.twitter.com/xeRVdxdYel — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) July 24, 2022

وفي هذا السياق قال العميد ركن متقاعد سعود الحبسي، في تصريحات لإذاعة “الوصال”، إنه بتخرج ذي يزن بن هيثم آل سعيد، من أكاديمية “ساندهيرست”، فإنه أصبح “عسكري مهيأ لقيادة أي وحدة عسكرية.”

ولفت “الحبسي” في حديثه عن الدورات العسكرية إلى هناك دورات خاصة، داخل الأكاديميات العسكرية مثل (ساندهيرست)، وربما يكون أهمها الدورة القصيرة التي تعقد لفترة ما بين 7 إلى 8 أسابيع.

وأوضح أن هذه الدورة مخصصة للشخصيات الهامة بالإضافة إلى ضباط آخرين.

وتتضمن هذه الدورات ـ العميد العماني المتقاعد ـ علوما عسركية وجزء بسيط من العلوم السياسية والاقتصادية، والتي تكون أساسيات للعلوم الأخرى.

وتابع:”لكن التركيز يكون على العلوم العسكرية.”، موضحا أن هذه الدورة القصيرة تكون عبارة عن برنامج “مضغوط”.

وقال الحبسي إنه رغم أن الدورة تشمل فنون القيادة العسكرية والانضباط العسكري، وبعض من الجوانب الخاصة بفنون العلم العسكري، فإنه يضاف لها أيضا الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأيضا الأحداث الجارية في العالم والتاريخ العكسري، وما إلى ذلك، يقول العميد العماني المتقاعد الذي أكد أنها دورة مهمة جدا.

السلطان قابوس بن سعيد و”ساندهيرست”

وأوضح “الحبسي” أنها “تهيء الضابط الذي تخرج أن يقود وحدة في الميدان.

واستشهد بتخرج السلطان الراحل قابوس بن سعيد من ذات الأكاديمية “ساندهيرست” قائلا:”كما حدث لجلالة السلطان قابوس بعدما تخرج مباشرة قاد كتيبة بريطانية في ألمانيا لفترة.”

وأوضح العميد ركن متقاعد سعود الحبسي، في حديثه لـ(وصال) أن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، مارس في هذه الفترة فنون القيادة والإدارة العسكرية.”

واستطرد:”نحن طبعا كنا نتابع أمس حفل تخرج ولي العهد ذي يزن من هذه الكلية.. وهو أصبح الان عسكري بمعنى الكلمة مهيء لقياة أي وحدة عسكرية بالإضافة إلى ممارسة مهامه الأخرى.”

وفتحت هذه التحليلات الباب أمام تكهنات بقيام السلطان هيثم بن طارق، بتقليد نجله ولي العهد ذي يزن، منصبا عسكريا رفيعا عقب تخرجه من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية البريطانية.

تخرج ذي يزن بن هيثم من أكاديمية “ساندهيرست”

واحتفت مواقع التواصل في سلطنة عمان، السبت، بتخرج ولي عهد سلطنة عمان من الأكاديمية البريطانية العسكرية الشهيرة، وانتشرت مقاطع فيديو من حفل التخرج الذي حضره السلطان وأسرته وعدد من المسؤولين العمانيين، منهم سفير السلطنة ببريطانيا.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، السبت، صورا حديثة من حفل تخرج ذي يزن بن هيثم، من أكاديمية “ساندهيرست” أظهرت السلطان هيثم رفقة زوجته، وصورة أخرى للسيدة عهد رفقة نجلها، ولي العهد.

وكان لافتا ايضا خلال حفل التخرج الذي يحظى بمراسيم ملكية أسطورية، حضور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية لحفل تخرج نجلها، والتي ظهرت بإصابة في يدها أثارت الجدل بين العمانيين.

وذي يزن بن هيثم، الذي تخرج في الدورة رقم 222، من “ساندهيرست”، هو ولي عهد سلطنة عمان، بموجب تعديل دستوري أصدره السلطان هيثم، عقب توليه الحكم، استحدث منصب ولي العهد بالسلطنة.