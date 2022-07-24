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للحفاظ على الطعام طازجًا.. ما هي الدرجة المثالية لحرارة الثلاجة؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
للحفاظ على الطعام طازجًا.. ما هي الدرجة المثالية لحرارة الثلاجة؟ watanserb.com
ما هي الدرجة المثالية لحرارة الثلاجة؟
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وطن- قد تفترض عادةً أن إعداد درجة الحرارة التلقائية في ثلاجتك قد تمت برمجته ليكون أكثر ملاءمة لتخزين الطعام.

ومع ذلك، وجدت مجموعة من التقارير أن هذا ليس هو الحال دائمًا، مما قد يؤدي إلى فساد الطعام بشكل أسرع، وزيادة الأمراض المنقولة بالغذاء.

يمكن للثلاجة، بدرجة الحرارة المناسبة، أن تحافظ على العناصر طازجة لأيام وأسابيع في كل مرة عن طريق إبطاء نمو البكتيريا، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

ومع ذلك، عندما ترتفع درجات الحرارة إلى نقطة معينة، ستبدأ البكتيريا في التكاثر وتقل جودة الطعام بشكل كبير.

بل والأسوأ من ذلك، تسود مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

ما هي درجة الحرارة التي يجب أن تكون عليها ثلاجتك؟

وفقًا لوكالة معايير الأغذية الحكومية (FSA)، فإن درجة الحرارة المثلى للثلاجة هي 5 درجات مئوية أو أقل أي شيء فوق هذا يمكن أن يوفر أرضاً خصبة لبعض البكتيريا الضارة.
ودرجة الحرارة هذه أقرب ما يمكن إلى التجمد دون تجميد طعامك فعلياً. مما يجعل البيئة شديدة البرودة بحيث لا تعمل البكتيريا بشكل فعال.
وقالت الوكالة: “تنمو معظم البكتيريا، في درجات حرارة أعلى من 8 درجات مئوية، وأقل من 63 درجة مئوية – وهذا ما يعرف باسم” منطقة الخطر لنمو الميكروبات”.
وهذا يعني أنه لا يجب عليك فقط تجنب هذه المستويات المرتفعة من الحرارة في الثلاجة. ولكن النصيحة تنطبق أيضاً على حفظ الأطعمة المجمدة، والطريقة الأكثر أماناً لتذويب الطعام هي وضعه في الثلاجة طوال الليل.
و من خلال إذابة الجليد في الثلاجة، يجب ألا يدخل طعامك منطقة الخطر. لأن درجة الحرارة في الثلاجة، إذا كانت عند 5 درجات مئوية، لن تعزز نمو البكتيريا الضارة بشكل إيجابي.

ثلاجتي أقل من 5 درجات مئوية لكن طعامي لا يزال يفسد، فماذا أفعل؟

إذا وجدت أن ثلاجتك في درجة الحرارة المثلى بالفعل ولكن الطعام لا يزال يفسد أسرع من المعتاد، فقد تكون تعبئتها بشكل زائد.

وقد نصحت وكالة معايير الأغذية الحكومية: “لا تملأ ثلاجتك أكثر من اللازم. ومن الضروري ترك مساحة تسمح للهواء بالدوران والحفاظ على درجة الحرارة المحددة.”

ما هي درجة الحرارة التي يجب أن يكون عليها الفريزر؟

تبلغ درجة الحرارة المثلى للفريزر حوالي -18 درجة مئوية. ولكن يمكن أن تصل إلى -25 درجة مئوية ولا تزال تعمل بشكل فعال وستساعد درجات الحرارة المنخفضة هذه في تأخير التفاعلات الكيميائية داخل الأطعمة وتوقف أي بكتيريا قد تكون موجودة.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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