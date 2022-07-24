للحفاظ على الطعام طازجًا.. ما هي الدرجة المثالية لحرارة الثلاجة؟

وطن- قد تفترض عادةً أن إعداد درجة الحرارة التلقائية في ثلاجتك قد تمت برمجته ليكون أكثر ملاءمة لتخزين الطعام.
ومع ذلك، وجدت مجموعة من التقارير أن هذا ليس هو الحال دائمًا، مما قد يؤدي إلى فساد الطعام بشكل أسرع، وزيادة الأمراض المنقولة بالغذاء.
يمكن للثلاجة، بدرجة الحرارة المناسبة، أن تحافظ على العناصر طازجة لأيام وأسابيع في كل مرة عن طريق إبطاء نمو البكتيريا، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.
ومع ذلك، عندما ترتفع درجات الحرارة إلى نقطة معينة، ستبدأ البكتيريا في التكاثر وتقل جودة الطعام بشكل كبير.
بل والأسوأ من ذلك، تسود مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.
ما هي درجة الحرارة التي يجب أن تكون عليها ثلاجتك؟
ثلاجتي أقل من 5 درجات مئوية لكن طعامي لا يزال يفسد، فماذا أفعل؟
إذا وجدت أن ثلاجتك في درجة الحرارة المثلى بالفعل ولكن الطعام لا يزال يفسد أسرع من المعتاد، فقد تكون تعبئتها بشكل زائد.
وقد نصحت وكالة معايير الأغذية الحكومية: “لا تملأ ثلاجتك أكثر من اللازم. ومن الضروري ترك مساحة تسمح للهواء بالدوران والحفاظ على درجة الحرارة المحددة.”
ما هي درجة الحرارة التي يجب أن يكون عليها الفريزر؟
تبلغ درجة الحرارة المثلى للفريزر حوالي -18 درجة مئوية. ولكن يمكن أن تصل إلى -25 درجة مئوية ولا تزال تعمل بشكل فعال وستساعد درجات الحرارة المنخفضة هذه في تأخير التفاعلات الكيميائية داخل الأطعمة وتوقف أي بكتيريا قد تكون موجودة.