لابورتا يُلمح من جديد بشأن عودة ميسي .. ماذا قال هذه المرة؟!

قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا 60 عاماً، بأن قصة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لم تنته بعد مع النادي الكتالوني، ولا تزال مفتوحة.

وأوضح لابورتا في مقابلة مع صحيفة (ESPN) الإسبانية، بأن ليو ميسي، ” آمل أن قصة ليو مع برشلونة لم تنته. ولا تزال مفتوحة حتى الآن، كما من مسؤوليتنا التأكد من أن النهاية ستكون أجمل مما كان عليه”. أي مع نادي برشلونة.

كما وأردف رئيس برشلونة لابورتا، ” أشعر بأنني مدين لميسي”.

وكان نادي برشلونة (البلوغرانا)، قد سمح للجوهرة الأرجنتينية بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، الصيف الماضي. بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع الفريق، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

كما وتصل الديون المتراكمة على نادي برشلونة، وفق ما صرح به رئيس النادي خوان لابورتا في وقت سابق، إلى 1.2 مليار دولار.

Barcelona president Laporta tells @carodelas on ESPN: "I think, hope that Leo Messi story with Barcelona is not over yet. It's still open, it's our responsibility to make sure it has a more beautiful ending than it was". 🚨🇦🇷 #FCB

"As Barça president, I feel indebted to Messi". pic.twitter.com/ozPHsuGhod

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022