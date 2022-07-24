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رياضة

لابورتا يُلمح من جديد بشأن عودة ميسي .. ماذا قال هذه المرة؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لابورتا يلمح من جديد بشأن عودة ميسي إلى برشلونة watanserb.com
لابورتا يلمح من جديد بشأن عودة ميسي إلى برشلونة
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قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا 60 عاماً، بأن قصة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لم تنته بعد مع النادي الكتالوني، ولا تزال مفتوحة.

وأوضح لابورتا في مقابلة مع صحيفة (ESPN) الإسبانية، بأن ليو ميسي، ” آمل أن قصة ليو مع برشلونة لم تنته. ولا تزال مفتوحة حتى الآن، كما من مسؤوليتنا التأكد من أن النهاية ستكون أجمل مما كان عليه”. أي مع نادي برشلونة.

لابورتا وعودة ميسي

كما وأردف رئيس برشلونة لابورتا، ” أشعر بأنني مدين لميسي”.

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وكان نادي برشلونة (البلوغرانا)، قد سمح للجوهرة الأرجنتينية بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، الصيف الماضي. بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع الفريق، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

ديون برشلونة

كما وتصل الديون المتراكمة على نادي برشلونة، وفق ما صرح به رئيس النادي خوان لابورتا في وقت سابق، إلى 1.2 مليار دولار.

ونجح نادي باريس سان جيرمان، في استغلال تلك الفرصة والتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لعام إضافي. أي أن عقده ينتهي في صيف 2023.

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راتب ميسي مع باريس سان جيرمان

ويطمح اللاعب ميسي وزملائه في باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، هدف الأخير وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا الذي فشل به على مدار عامين. على الرغم من وصوله إلى الأدوار المتقدمة الإقصائية للبطولة القارية.

كما ويتلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب 35 عاماً، راتب 33.8 مليون جنيه إسترليني. أي ما يعادل 40 مليون دولار سنوياً، ويعد ثاني أعلى الرواتب بين اللاعبين بعد الفرنسي كيليان مبابي الذي جدد عقده قبيل بدء سوق انتقالات الميركاتو حتى صيف 2025. وفق ما ذكرته صحيفة ( ذا صن) البريطانية.

ويبقى السؤال دائماً  لعشاق ومحبي الجوهرة الأرجنتينة ميسي، هل سيعود بالفعل ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان؟!. أم سيتخذ وجهة أخرى ربما ستكون إلى الدوري الأمريكي من أجل الاعتزل هناك والعودة بعدها إلى النادي الكتالوني لتولي مهامه الإداري الجديد؟!

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المصدروطن + ESPN+ ذا صن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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