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قبلة حميمية من تركي آل الشيخ لـ بدر العساكر بعد فضيحة اتهامه بالتجسس

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تركي آل الشيخ watanserb.com
رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ - مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر بن محمد العساكر
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وطن – نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، صورة حميمية مع مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر بن محمد العساكر.

وظهر تركي آل الشيخ، وهو يقبل بدر العساكر في الصورة التي نشرها في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، وقال أعلاها: “أبو عبد العزيز”.

بدر العساكر متهم بالمشاركة في التجسس على المعارضين

نشْر تركي آل الشيخ صورته وهو يقبل بدر العساكر يأتي بعد يوم من اتهام بدر”الأخير” من قبل وزارة العدل الأمريكية، بأنه يشارك في التجسس على المعارضين.

هذا الاتهام وُجه خلال محاكمة الموظف السعودي السابق في شركة “تويتر” أحمد أبو عمو المتهم بالتورط في التجسس على حسابات المعارضين السعوديين لحساب الحكومة السعودية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن بدر العساكر أراد تجنيد جاسوس وبعد استلامه ساعة من الأخير قام بالبحث عن معلومات بشأن حساب تويتر باسم مستعار ينتقد الحكومة السعودية.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية أحمد أبو عمو بأنه عمل وكيلًا للسعودية واستخدم قدرته على الوصول الى تويتر للبحث عن المعلومات الشخصية للمعارضين السعوديين، مؤكدة بأن الهدف من ذلك كان البحث عن المال والتقرب من السلطة.

وخاطبت وزارة العدل الأمريكية المحكمة خلال الجلسة الافتتاحية لمحاكمة “أبو عمو” قائلة:” الأدلة التي سنقدمها للمحكمة ستحكي قصة القوة والجشع والأكاذيب.”

وقال جيروم ماثيوز المحامي العام الفيدرالي الذي يمثل أحمد أبو عمو، إن أفعال أحمد أبو عمو كانت قانونية تمامًا، وسليمة تمامًا، والأهم من ذلك أنها جزء من وظيفته.

وأشار محامي “أبو عمو” إلى أن تويتر وجه أبو عمو للنظر في الشكاوى المتعلقة بحساب تويتر الذي يحمل اسم مستعار، وهو أحد منتقدي الحكومة السعودية المعروف باسم مجتهد.

وكان القضاء الأمريكي قد وجّه الاتهام لأبو عمو واثنين آخرين يحملان الجنسية السعودية في 2019، “بالعمل كوسطاء والتجسس على مستخدمين لمنصة “تويتر” وجهوا انتقادات للعائلة الملكية في السعودية”.

والمتهمان الآخران هما الموظف السابق في “تويتر” علي آل زبارة، وأحمد المطيري، وهو مسؤول تسويق على صلة بالعائلة الملكية السعودية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنّ الموظفين “استغلّا وصولهما إلى قاعدة بيانات “تويتر” للبحث عن معلومات حول آلاف المستخدمين لهذا الموقع، وتبادلوا المعلومات مع أحمد المطيري، الذي كان بمثابة وسيط مع المسؤولين السعوديين”.

وأضافت أنهما “استخدما صفتهما كموظفين في “تويتر” للحصول على عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) والبريد الإلكتروني وتواريخ الولادة وتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات على “تويتر”، بما في ذلك المعارضون السياسيون، ونقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى الرياض”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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