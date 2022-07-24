فضيحة أحلام العجارمة تشعل غضب مواقع التواصل عقب كشف زوجها الحقيقة

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وطن – فجر وليد سقالاكي زوج الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة قنبلة من العيار الثقيل، مفندا رواية زوجته حول ما كشفته عن اختطاف ابنها “الوليد” من قبل عصابة للاتجار في البشر في إدلب السورية.

وقال “سقالاكي” في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها “وطن” مخاطبا الإعلامية الأردنية، إنه مبهور بـ“فيلم“ الاختطاف، طالبا منها إعطاءه رقم المخرج الذي استطاع تأليف وتمثيل قصة الاختطاف المزعومة، على حد وصفه.

وأوضح، أن ابنه لم يخطف أبدا، مشيرا إلى أنه هو من أخذه بقرار من المحكمة التركية، مضيفا أنه على خلاف مع زوجته منذ 10 أشهر، ولغاية الآن هي على ذمته ولم يحدث طلاق بينهما.

زوج الاعلامية احلام يسأل عن المخرج !!!#احلام_العجارمة pic.twitter.com/poCEwmfEvT — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 24, 2022

خلافات قائمة بين الزوجين

وتابع، أن هناك خلافا ومحكمة ودعاوى، ولكن دون طلاق حتى الآن، مستغربا من تصرف زوجته وخروجها على السوشيال ميديا، مضيفا، أنه لا يستطيع رؤية ابنه حاليا سوى مرة في الشهر، واليوم الخامس من كل شهر، وبوجود رجال الشرطة.

وقال إنه بقرار من المحكمة استلم ابنه من أحلام، وقد استلمه وأدخله سيارته، ومن ثم قام بإعطائه لصديق له أوصله للحدود، وقد دخل الطفل الحدود بطريقة شرعية، وكان أمانة عند جماعة يعرفها لغاية ترتيب أوراقه الثبوتية ليعود ويأخذه من تلك الجماعة.

وأضاف موجها حديثه لطفله ”حبيبي الوليد رح تكبر وانت تحمل معك ذكريات مؤلمة عن عملية خطف وهمية ادعتها السيدة الفاضلة أحلام أمك، دون ذكر القصة الحقيقية وهذا كله لتلميع صورتها وإبراز اسمها من جديد“.

باختصار.. زوج الإعلامية الأردنية #أحلام_العجارمة يكشف ويوضحّ تفاصيل الشائعة التي ذكرتها زوجته فيما يتعلق بخطف ابنها من قبل عصابة اتجار بشر وتهريبه من #تركيا لمدينة #إدلب السورية..

أحلام.. دون مهنية ولا أخلاق.. pic.twitter.com/6rt0ND2YfG — أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) July 24, 2022

تمنعه من رؤية ابنه

وزعم سقالاكي أن زوجته تمر بظروف صعبة للغاية، متهما إياها بمحاولة منعه من رؤية ابنه الوليد، مشيرا إلى أن الوليد هو ابنه كما هو ابنها، وعندما يكون مع والده وبضيافة أهل الكرم في إدلب لا يكون مخطوفا.

وكشف عن نيته بأنه كان ينوي وضع ابنه في إدلب بينما يستطيع اللحاق به ومن ثم البقاء معه وسط أهله في لبنان لمدة أشهر ريثما يتم حل الخلاف بينه وبين زوجته، ومن ثم يقوم بإعادة الوليد لأمه، مشيرا إلى أنه لم يكن ينوي أن يحرمها من ابنها.

وبين أن ولده بقي 10 أيام في إدلب وكان على تواصل دائم عبر الفيديو مع الجماعة التي كان يأتمنها عليه وكان يتحدث مع ابنه يوميا للاطمئنان عليه، كما بحوزته مقاطع فيديو للوليد وهو في إدلب تصف الأجواء التي كان يعيشها هناك وكيف كان يلقى حسن الرعاية والاهتمام.

وقال إنه هو من اتخذ قرارا بتسليم الوليد لوالدته، لأن الجماعة التي كانت تعتني به في إدلب تعرضت للضغط، مستنكرا ما قامت به زوجته من تصريحات وتقديم الشكر لعدة جهات على جهودها لتخليص ابنها من قصة اختطاف مزور.

وأكد أنه لا يخاف من أي إجراء قانوني، وأنه سيعود إلى تركيا وليس مطلوبا.

ووجه كلامه معاتبا زوجته، بسبب خروجها على السوشيال ميديا ونشر القصة بهذا الشكل، مشيرا إلى أن ابنه الوليد من حقه فهو من تعب في تربيته والاهتمام به، متهما زوجته بعدم اهتمامها بابنها كما كان يفعل.

وختم كلامه بأنه لو أخذ حضانة الوليد لما حدث كل ذلك، مجددا طلبه من زوجته بأن تعطيه حق الحضانة، ووجه اعتذاره للشعب السوري وخاصة إدلب، بسبب ما حدث من تشويه بعد قصة الاختطاف الملفقة، على حد قوله.

رواية أحلام العجارمة عن خطف ابنها

وكانت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، كشفت، الجمعة، عن تفاصيل مؤثرة لتسلسل أحداث ما وصفته بـ“الخطف“ التي تعرض لها ابنها ”الوليد“ في تركيا لمدة 20 يومًا، وتهريبه إلى مدينة إدلب السورية، عن طريق ”عصابة لتهريب البشر“.

ونشرت ”العجارمة“ مقطع فيديو عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، يوثق لحظة لقائها بطفلها بعد عودته سالمًا، كما أرفقت الفيديو بشرح لما حدث معها ومع طفلها خلال الفترة الماضية، منذ 5 تموز/ يوليو الحالي.

من تاريخ

5/7/2022

اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل 😞💔 وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. pic.twitter.com/dIqjKqbR9R — #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 22, 2022

وفي وقت لاحق قالت الإعلامية الأردنية المقيمة في تركيا إن جنسية خاطفي طفلها الذين قاموا باختطافه وتهريبه إلى سوريا قبل 3 أسابيع كانوا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، نافية أن يكونوا أتراكًا.

ولمن يحاول الاصطياد في الماء العكر أقول: أعيش في تركيا منذ سنوات ولم يسبق أن شعرت بغياب الأمن، لا بل إن الاستجابة السريعة والاحترافية من السلطات التركية بعد إبلاغها بعملية الاختطاف تعزز ثقة أي مقيم في تركيا بالوضع الأمني.🇹🇷🙏🏻 — #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 23, 2022

الحقيقة أثارت غضب مواقع التواصل

ما روته أحلام العجارمة أثار موجة غضب واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توضيح زوجها حقيقة ما حدث، مستنكرين قيامها بتوريط أهالي إدلب السورية في القصة التي لا علاقة لهم بها.

وفي هذا السياق، قال ياسر أبو هلالة مدير قناة “الجزيرة” السابق: “ما فعلته أحلام العجارمة إساءةً كبيرة لكل أردني قبل أن يكون إساءة للسوريين. القصة خلافها مع زوجها اللبناني الذي أراد نقل ابنه إلى لبنان تهريبا من سورية، لأن القانون التركي منصف للمرأة، السوريون لديهم من المصائب ما يغنيهم عن اختطاف طفل المذيعة!”.

ما فعلته #احلام_العجارمة إساءةً كبيرة لكل أردني قبل أن يكون إساءة للسوريين. القصة خلافها مع زوجها اللبناني الذي أراد نقل ابنه إلى لبنان تهريبا من سورية، لأن القانون التركي منصف للمرأة، السوريون لديهم من المصائب ما يغنيهم عن اختطاف طفل المذيعة ! — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) July 24, 2022

وقال الصحفي السوري المعارض قتيبة ياسين معلقا على ما حدث: “بتركيا من دون طبل عمنرقص.. أمسيات عنصري ركل الحجة الختيارة لأنو المعارضة التركية بتروج إنو السوريين بيخطفوا أطفال.. فرواية أحلام العجارمة الكاذبة بتدعم رواية المعارضة التركية الكاذبة.. أضف لذلك رواية “إدلب” اللي بيدعمها النظام”.

بتركيا من دون طبل عمنرقص.. أمسيات عنصري ركل الحجة الختيارة لأنو المعارضة التركية بتروج إنو السوريين بيخطفوا أطفال.. فرواية أحلام العجارمة الكاذبة بتدعم رواية المعارضة التركية الكاذبة.. أضف لذلك رواية "إدلب" اللي بيدعمها النظام — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) July 24, 2022

كما استنكرت الإعلامية السورية بيان كانجي ما فعلته “العجارمة” قائلة: “أحلام العجارمةنصيحة سمي حالك يوتيوبر او تيك توكر ” حمى المشاهدات تتناسب طردا معهم”. أما اعلامية كتييير كبير هل المسمى الاعلامي برأيي: باحث عن الحقيقة وهو جزء منها، في أي حدث او قضية يتم ذكر كل التفاصيل كاملة دون زيادة او نقصان وبحياد”.

#احلام_العجارمة نصيحة سمي حالك يوتيوبر او تيك توكر " حمى المشاهدات تتناسب طردا معهم". أما اعلامية 🤷🏻‍♀️كتييير كبير هل المسمى🤦🏻‍♀️

الاعلامي برأيي: باحث عن الحقيقة وهو جزء منها، في أي حدث او قضية يتم ذكر كل التفاصيل كاملة دون زيادة او نقصان وبحياد😒#الحقيقة_الكاملة https://t.co/mrPEojGOY6 — bayan khanji (@Bayanalkhanji) July 24, 2022

وعبر الناشط السوري، عبد الوهاب عليوي، عن استيائه من رواية “العجارمة”، قائلا: “نحن في ادلب ما كان ناقصنا غير أحلام العجارمةوكذبها. قال مخطوف قال !!!”.

نحن في ادلب ما كان ناقصنا غير #احلام_العجارمة وكذبها.

قال مخطوف قال !!! pic.twitter.com/lu4g0hdbcK — عبدالوهاب عليوي (@abdalwhab761) July 24, 2022

وقال الإعلامي السوري، كاظم البرجس آل طوقان: “الآن حصحص الحق هل تملك أحلام العجارمة جرأة الاعتراف ثم الاعتذار ؟ ما فعلته أحلام جريمة بحق الطفل والطفولة والإنسانية وانتقاص من مبدأ عملها كـ “إعلامية” قبل كل شيء”.